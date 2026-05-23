Colombia

Cepeda, Valencia y De la Espriella son los candidatos favoritos y también los menos queridos, según encuesta Tempo

Los aspirantes presidenciales hacen parte del grupo de los aspirantes por los que los ciudadanos “definitivamente no votarían” en las elecciones. El contendiente del Pacto Histórico lidera el voto en contra

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Ilustración en acuarela de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, con una urna electoral de madera y cristal transparente al fondo.
Iván Cepeda es el aspirante con mayor cantidad de votos en contra, según la encuesta de Tempo; le siguen Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico-izquierda), Paloma Valencia (Centro Democrático-derecha) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria-derecha), son los favoritos entre los electores de Colombia.

Según el Estudio de opinión pública y clima electoral Colombia 2026 elaborado por la Tempo Consultoría Empresarial (Segunda medición del 19 de mayo-23 de mayo), en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los tres aspirantes acumularían la mayor cantidad de votos.

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  • Iván Cepeda: 38,12%
  • Paloma Valencia: 27,96%
  • Abelardo de la Espriella: 22,90%
Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella están entre los candidatos presidenciales favoritos, según la encuesta de Tempo. Iván Cepeda los supera - crédito Medición de Tempo Consultoría Empresarial
Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella están entre los candidatos presidenciales favoritos, según la encuesta de Tempo. Iván Cepeda los supera - crédito Medición de Tempo Consultoría Empresarial

Mayor rechazo presidencial

Sin embargo, siendo los aspirantes con mayor respaldo entre la población colombiana, también son los que más rechazo generan entre los electores (1.860 encuestados en 25 ciudades). De acuerdo con el estudio, Iván Cepeda encabeza la lista de candidatos por los que los ciudadanos “definitivamente no votarían” para que llegue a la Presidencia de Colombia.

El 30,11% de los ciudadanos encuestados aseguró que bajo ninguna circunstancia paoyaría al candidato de la izquierda. Le sigue Abelardo de la Esprilla, con un rechazo del 26,29%, y Paloma Valencia, con un 12,37%.

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Después de ellos tres, está la candidata Claudia López (centro), que ejerció como alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2024, que acumula el 4,09% de los votos en contra, seguido de Roy Barreras (izquierda), con un 3,60%; Miguel Uribe Londoño (derecha), con un 3,49%; y Sergio Fajardo (centro), con un 2,10%.

El candidato Iván Cepeda lidera el voto en contra con un 30,11% - crédito Encuesta Tempo Consultoría Empresarial
El candidato Iván Cepeda lidera el voto en contra con un 30,11% - crédito Encuesta Tempo Consultoría Empresarial

El voto en contra para el aspirante del Pacto Histórico proviene, sobre todo, de la costa colombiana, con un 33,78% de los votos negativos; de Bogotá –donde también tiene un amplio apoyo–, con un 32,45%; y del centro del país, con un 31,58%. El abogado y candidato de la derecha acumula el rechazo electoral en el Eje Cafetero, con un 34,21%; en el suroccidente del país, con un 29,36%; y en Antioquia, con un 29,33%.

En el caso de la candidata del uribismo, los votos negativos en su contra están en Antioquia –donde también acumula una importante cantidad de votos positivos–, con un 14,22%; en Bogotá, con un 12,86%; y en el suroccidente del país, con un 12,77%.

Iván Cepeda acumula votos negativos en la costa; Paloma Valencia en Antioquia; y Abelardo de la Espriella en el suroccidente - crédito Encuesta Tempo Consultoría Empresarial
Iván Cepeda acumula votos negativos en la costa; Paloma Valencia en Antioquia; y Abelardo de la Espriella en el suroccidente - crédito Encuesta Tempo Consultoría Empresarial

El rechazo presidencial hacia Iván Cepeda proviene en gran parte de las personas con mayor nivel socieconómico del país. La mayoría de los votos negativos son de la población de estrato 4, con un 40,22%; le siguen las personas de estrato 6, con un 38,31%; y los ciudadanos de estrato 5, con un 36,02%. La menor cantidad de votos negativos en su contra están entre la población con menos recursos económicos, es decir, de estrato 1, con un 14,99%.

De la Espriella, por su parte, muestra una tendencia completamente opuesta a la de Cepeda. Acumula buena parte de los votos en contra entre los colombianos de estrato 1, con un la 37,06%; seguido de los ciudadanos de estrato 2, con un 30,70%; y de la población de estrato 3, con un 23,97%.

La población con más recursos económicos tiende más a rechazar la candidatura de Iván Cepeda - crédito Encuesta Tempo Consultoría Empresarial
La población con más recursos económicos tiende más a rechazar la candidatura de Iván Cepeda - crédito Encuesta Tempo Consultoría Empresarial

Los electores de entre 66 y 75 años son los que más rechazo sienten hacia Iván Cepeda como candidato presidencial, con un 37,66% de votos en contra acumulados. Esa misma postura la comparten los votantes de entre 26 y 35 años –grupo poblacional que también apoya ampliamente su candidatura–, con un 32,77%.

De la Espriella tiene la mayor candidata de votos negativos entre los ciudadanos más jóvenes, de entre 18 y 25 años, con un 28,53%, lo cual coincide con el hecho de que casi todo el respaldo lo tiene entre los adultos mayores de 66 años en adelante. Paloma Valencia, por su parte, acumula mayor rechazo entre los colombianos de entre 18 y 25 años, con un 15,71%; y entre los que tienen entre 56 y 65 años, con un 15,07% de votos en contra.

Resultados completos del estudio

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