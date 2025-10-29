América Latina

La ONU pidió una investigación inmediata tras las operaciones policiales contra el crimen y las masacres en Río de Janeiro

La Oficina del Alto Comisionado señaló a las autoridades que recuerden sus obligaciones ante el derecho internacional. Decenas de cadáveres se siguen acumulando en las calles y la cantidad de muertos superará los 100. IMÁGENES SENSIBLES

Guardar
Una fila de cadáveres se
Una fila de cadáveres se acumula en la favela Penha, en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo sentirse “horrorizada” por la macrooperación policial contra una importante banda del crimen organizado en Río de Janeiro, en la que murieron el martes 64 personas, la cifra más alta nunca antes registrada en una acción de este tipo en la ciudad.

Sin embargo, esa cifra se duplicará, según las estimaciones que generó la aparición de al menos 60 cadáveres que civiles trasladaron a las calles de una favela en la que Defensa Civil acudió horas después a recogerlos, un proceso que se está llevando a cabo.

Las imágenes son impactantes y se han visto camionetas que volvieron a descargar más restos humanos en la zona, lo que hace aún más difícil calcular un número fehaciente de muertes.

Según las primeras estimaciones, al
Según las primeras estimaciones, al menos 64 cadáveres fueron recogidos por civiles (REUTERS/Ricardo Moraes)
Vecinos de la zona trata
Vecinos de la zona trata de reconocer a familiares entre los mmuertos (REUTERS/Ricardo Moraes)

Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva” sobre las muertes, indicó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

La operación, añadió, sigue una tendencia de violentas operaciones policiales contra comunidades marginales de Brasil.

La ONU se mostró "horrorizada" por la operación letal contra el crimen organizado en Río

El operativo contra el Comando Vermelho movilizó a unos 2.500 agentes para ejecutar 100 órdenes de arresto en los populosos complejos de favelas Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, en la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con el último reporte oficial, entre los fallecidos hay 60 presuntos sospechosos y cuatro agentes de seguridad, mientras que al menos otros ocho policías y tres civiles resultaron heridos de bala.

Así trasladaban los cuerpos de algunos de los muertos en el operativo en Rio

Las calles de Río de Janeiro quedaron desiertas

En la noche, la tensión persistía. Una mujer paseaba con su perro por la Praça Varnhagen, en Tijuca, y comentó a O Globo: “Parece Covid. Muy extraño”. Si alguien hubiese visitado Río durante las primeras semanas de la pandemia y regresara en la madrugada posterior a la operación, encontraría un ambiente similar. El lugar, apodado “Buxixo”, usualmente rebosante de actividad, bares y samba, permaneció vacío.

Los bares y restaurantes de la zona estuvieron cerrados, y las calles habituales del entretenimiento nocturno lucieron desiertas.

En el Boulevard 28 de Setembro, en Vila Isabel, únicamente dos barrenderos, dos recicladores y un pequeño bar permanecían en el sitio. Esta avenida, famosa por sus bares vinculados a compositores como Noel Rosa y Martinho da Vila, mostraba una imagen inusual. La Rua Teodoro da Silva, que conecta varios barrios, tampoco presentaba circulación vehicular. En el Largo Verdun, en el Grajaú, una farmacia 24 horas cerró, reflejando la ausencia de movimiento registrada también en Maracanã y la Avenida Rei Pelé.

La autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, importante vínculo entre la Zona Norte y la Sudoeste, también se mantuvo cerrada, lo que llamó especialmente la atención. Esta vía, que recorre comunidades bajo control del Comando Vermelho, fue objetivo de la operación.

Hacia las 3:30 de la madrugada, el Centro de Operações e Resiliência do Rio (Cor-Rio) anunció que todas las vías quedaron liberadas, siendo la última la mencionada Grajaú-Jacarepaguá.

Las calles de Río estuvieron
Las calles de Río estuvieron desiertas en la madrugada

En la Zona Sur, la madrugada mostró un clima tenso y zonas vacías, consecuencia de la movilidad restringida y la vuelta anticipada de los residentes. En la Praça São Salvador, barrio de Laranjeiras, no se observó el movimiento habitual.

Solo estoy de paso, porque necesitaba comprar algo urgente en el mercado, pero estoy apurado. En una noche cualquiera, estaría viendo un partido en una mesa, pero hoy me quedo en casa”, explicó un vecino al medio local G1.

Esta situación se repitió en el Largo do Machado, donde la mayoría de los negocios mantuvo las puertas cerradas y, quienes abrieron, notaron menor flujo de clientes. Luis Felipe, camarero de un restaurante local, afirmó: “Hoy está muy difícil, las calles están desiertas y los clientes que llegan se quedan menos tiempo que de costumbre”.

Establecimientos de servicio 24 horas, como farmacias y cerrajerías, también cesaron actividades.

En Botafogo, la falta de movimiento en la Rua Voluntários da Pátria, una de las principales vías del barrio, fue notoria. Ni siquiera la conocida Rua Arnaldo Quintela, destacada por la revista Time Out como una de las más “cool” del mundo, registró afluencia.

Durante la madrugada de este miércoles, la alcaldía de Río de Janeiro informó que ya no había carreteras bloqueadas tras la contraofensiva del Comando Vermelho. “La última vía en ser reabierta fue la autopista Grajaú-Jacarepaguá, en dirección a Jacarepaguá, a las 2:45”, comunicó el Centro de Operaciones y Resiliencia.

Temas Relacionados

Río de JaneiroBrasilONUoperativo policialnarcotráficocrimen organizadoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Estas son las restricciones que aplicarán en el referéndum de Ecuador

Se restringirá el uso de celulares, mochilas y aglomeraciones durante la jornada del 16 de noviembre

Estas son las restricciones que

Tras el paso del huracán Melissa, las autoridades de Jamaica advirtieron el riesgo de cocodrilos en zonas residenciales

La tormenta provocó que los animales se desplacen fuera de su hábitat natural, generando preocupación entre los habitantes y recomendaciones para evitar áreas inundadas y proteger a niños y mascotas

Tras el paso del huracán

Civiles trasladaron más de 50 cadáveres a una plaza de Río de Janeiro: los hallaron en una zona boscosa

Los cadáveres fueron hallados entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado. La cifra oficial de muertes es 64, pero estiman que podría elevarse a más de 120. IMÁGENES SENSIBLES

Civiles trasladaron más de 50

Rodrigo Paz le pidió ayuda a Bukele con las cárceles en Bolivia: “Vamos a necesitar muchas”

El presidente electo aseguró que el mandatario salvadoreño asistirá a su investidura: “Asumo que va a haber una representación muy importante de El Salvador”

Rodrigo Paz le pidió ayuda

Paraguay recibió la pista de que el narco Marset está en Bolivia y analiza si su video fue hecho con inteligencia artificial

El ministro de Interior paraguayo Enrique Riera contó, basado en datos extraoficiales, que el delincuente uruguayo fue visto durante un ataque a la familia de El Colla, un viejo socio de él

Paraguay recibió la pista de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Huracán Melissa: Cancillería de Colombia

Huracán Melissa: Cancillería de Colombia habilitó líneas de atención a connacionales en Cuba

La nueva ilusión de Imanol Arias en medio de su investigación por el caso ‘Nummaria’

Euro: cotización de apertura hoy 29 de octubre en México

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 29 de octubre de EUR a COP

Pronóstico del clima en Tijuana este 29 de octubre: ¿Estará despejado el cielo?

INFOBAE AMÉRICA
Melissa es una bestia entre

Melissa es una bestia entre una serie de tormentas monstruosas en el Atlántico

Mapfre promueve República Dominicana como ecosistema seguro para la inversión y parques industriales

La petrolera argentina YPF controlará el 100% de Refinor tras comprar el 50% restante por 21,6 millones

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo 'Poseidón', con capacidad para portar cabezas nucleares

Apple publica una base de datos con 400.000 imágenes de alta calidad para entrenar modelos de IA

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay, histórica protagonista de

Mariska Hargitay, histórica protagonista de “La ley y orden” reveló su filosofía en la actuación: “Aprendí a decir no, pero con amor”

David Henrie explicó cómo reinventa a Los hechiceros de Waverly Place: “Queríamos recuperar a los fans originales”

Kim Kardashian brindó nuevos detalles sobre su diagnóstico de aneurisma cerebral

Mia Goth habló sobre su nuevo papel en “Frankenstein” y la maternidad: “Ahora valoro más mi tiempo y mis decisiones”

Nervios, decisiones de último momento y Quentin Tarantino exigente: así fue la audición que cambió varias carreras en Hollywood