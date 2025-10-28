América Latina

Rodrigo Paz desafió a Nicolás Maduro tras la exclusión de Bolivia del ALBA: “Representa lo contrario a la democracia y la libertad”

El presidente electo boliviano respondió al dictador venezolano luego de que el bloque suspendiera al país andino por sus críticas a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Paz ratificó su alineamiento con los valores democráticos y anunció un gobierno sin persecución ni divisiones

Rodrigo Paz, presidente electo de
Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia (REUTERS)

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, respondió este martes al dictador venezolano Nicolás Maduro, quien lo acusó de “agredir” a países “dignos” como Venezuela, Cuba y Nicaragua. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el próximo jefe de Estado aseguró que su gestión se enfocará en “trabajo, salud y educación”, y reivindicó la democracia y la libertad como pilares de su gobierno.

“Lo único digno, señor Nicolás Maduro, es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad. Bolivia representa esos valores. Usted, señor Maduro, representa todo lo contrario”, escribió Paz.

El intercambio se produjo después de que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) anunciara la suspensión de Bolivia, luego de que Paz anticipara que no invitará a su toma de posesión —prevista para el 8 de noviembre— a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El bloque, fundado por Hugo Chávez y Fidel Castro, consideró que el mandatario electo realizó una “agresión descarada e injustificada” y calificó sus declaraciones como “inaceptables”.

Desde Caracas, Maduro defendió la decisión del ALBA y lanzó duras críticas contra Paz. En su programa televisivo Con Maduro +, el líder del régimen chavista lo acusó de ser “antibolivariano, antisucrista, procolonialista y proimperialista”. “El ALBA tomó una medida preventiva de salud política y diplomática”, dijo Maduro, y advirtió: “El que se mete con Venezuela, señor Rodrigo Paz, se seca”.

El dictador venezolano Nicolás Maduro (REUTERS)
El dictador venezolano Nicolás Maduro (REUTERS)

Paz, por su parte, desestimó las sanciones del bloque regional: “¿Cómo funciona el ALBA? No tengo ni idea. No sé si ganamos algo con el ALBA. Me tiene sin cuidado lo que pueda decir el ALBA”, afirmó, en declaraciones que marcaron una ruptura clara con la política exterior de los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales, aliados históricos del eje chavista.

En contraste con las reacciones desde Caracas, La Habana y Managua, la comunidad internacional felicitó mayoritariamente a Paz por su victoria electoral, en la que obtuvo el 54% de los votos frente al 45% del ex mandatario Jorge “Tuto” Quiroga. Los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Guatemala enviaron mensajes de reconocimiento y expresaron su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales.

Desde la oposición venezolana, el líder Edmundo González Urrutia celebró el cambio político en Bolivia y saludó “la nueva etapa” que se abre con la llegada de Paz al poder. “Reconstruir instituciones, reconciliar a un país diverso y demostrar que la alternancia puede significar renovación. Esa es la verdadera medida del cambio”, afirmó.

Con su mensaje directo a Maduro, Rodrigo Paz dejó en claro el rumbo que tomará Bolivia tras dos décadas de alineamiento con el eje bolivariano: una nueva política exterior centrada en la democracia, la pluralidad y el diálogo, y un discurso que busca distanciar al país de los regímenes autoritarios de la región.

(Con información de EFE y EP)

