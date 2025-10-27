Uruguay prohíbe a las empresas tabacaleras acceder a beneficios tributarios

Tabacaleras no podrán acceder a beneficios tributarios en Uruguay (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

El gobierno de Yamandú Orsi estableció una nueva restricción a las empresas tabacaleras al volver a dejar sin efecto una decisión de la administración de Luis Lacalle Pou, que había establecido medidas más laxas al control del tabaco.

En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez –el presidente uruguayo que gobernó en los períodos 2005-2010 y 2015-2020 y dio una lucha frontal contra las tabacaleras– se dispuso que las compañías de esa industria no podrían ampararse en los beneficios tributarios establecidos por el Régimen de Promoción del Inversiones.

Sin embargo, un decreto de septiembre de 2020, establecido por el gobierno de Luis Lacalle Pou, dispuso que no haya restricciones para la industria tabacalera y le dio la posibilidad de ampararse en los beneficios tributarios.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en una en junio conferencia de prensa al anunciar medidas anti tabaco (Presidencia)

El gobierno de Orsi, sin embargo, resolvió una nueva marcha atrás al considerar que las empresas tabacaleras no deben recibir esos beneficios por “razones de orden público”.

El primer artículo de un nuevo decreto establece: “Por razones de orden público, no podrán ampararse al presente régimen vigente las empresas de la industria tabacalera. Los proyectos de inversión presentados por dichas empresas solicitando la declaratoria promocional, así como las ampliaciones de los mismos, que tengan pendiente la resolución correspondiente no podrán ser declarados promovidos”.

El decreto tiene la firma del presidente Yamandú Orsi y de los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Fernanda Cardona (Industria), Juan Castillo (Trabajo) y Alfredo Fratti (Ganadería).

El texto del decreto recuerda que durante el primer gobierno de Vázquez se aprobó una ley de protección del derecho al medio ambiente “libre de humo de tabaco y su consumo”. El objetivo de la norma fue el de “proteger a los habitantes del país de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”.

Prohibición de vapeadores y cajas de cigarrillos neutras

Esta no es la primera decisión antitabaco que toma el gobierno de Yamandú Orsi. A tres meses de asumir, las autoridades convocaron a una conferencia de prensa en la que anunciaron la prohibición de la importación y venta de vapeadores y restricciones para el empaquetado de las cajas de cigarrillos. Estas medidas dejaron sin efecto otros dos decretos que habían sido tomados en la gestión de Luis Lacalle Pou.

Orsi destacó esa vez que la decisión permite retomar “el rumbo histórico” en la estrategia de control de tabaco que caracterizó la historia reciente del país. “Son pasos concretos los que se anuncian hoy. Uruguay no perderá la senda que históricamente nos ubicó a nivel mundial”, dijo el presidente Orsi en la conferencia de prensa que tuvo lugar en junio.

A partir de la nueva normativa, ninguna empresa podrá importar, solicitar registro ni vender productos electrónicos de tabaco calentado.“Se vuelve a blindar la normativa, abarcando a todos los dispositivos electrónicos por igual en Uruguay. No se hacen distinciones en la normativa de los de tabaco calentado respecto a los de vapeo líquido”, dice la publicación del MSP.

En cuanto al empaquetado, se derogó una norma que había permitido flexibilizar los paquetes neutros en la caja de los cigarrillos. Derogar “implica que no se utilicen estrategias que hagan los paquetes o su interior más atractivo y/o induzcan a pensar que un producto es menos dañino que otro: no se pueden agregar colores, logos o diseños en el interior y variedad de materiales a las cajas”, explicaron entonces las autoridades sobre la nueva normativa.

En Uruguay, 18 personas mueren por día por causa del consumo de tabaco. El tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en el país y en el mundo. La mitad de los fumadores van a morir por una causa relacionada al tabaquismo y el 80% va a tener alguna dolencia relacionada a eso, según estimaciones oficiales.