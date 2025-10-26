Alerta en República Dominicana por el avance del huracán Melissa: más de 3.500 personas fueron evacuadas

Miles de personas fueron evacuadas en República Dominicana ante el avance del huracán Melissa (REUTERS/Eddy Vittini)

La República Dominicana continúa bajo los efectos del huracán Melissa, localizado esta mañana a unos 195 km al sur/sureste de Kingston, (Jamaica) y a unos 450 km al sur/suroeste de Guantánamo (Cuba), con más de 3.500 personas evacuadas y casi 1,4 millones de personas sin agua, según datos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El huracán Melissa, que se fortaleció a categoría 4, se mueve hacia el oeste en el Mar Caribe (CIRA/NOAA/vía REUTERS)

De momento, en el país caribeño el fenómeno ha causado un muerto e inundaciones, y las autoridades continúan la búsqueda en aguas del mar caribe de un niño que desapareció junto al malecón de Santo Domingo.

Un total de 30 provincias de las 32 que tiene el país están en alerta, nueve de ellas en aviso rojo, y dieciséis en amarilla, entre las que se encuentra el territorio de la capital dominicana, que ayer rebajó su nivel de aviso.

Miembros de la Armada de la República Dominicana y autoridades de protección civil llevan a cabo una operación de búsqueda de un adolescente desaparecido durante la tormenta tropical Melissa, en Santo Domingo (REUTERS/Eddy Vittini)

Además, 82 personas duermen en albergues, repartidas entre los cinco refugios públicos abiertos con motivo de la situación meteorológica, así como se registran 752 viviendas afectadas, de las cuales dieciséis lo están parcialmente y una ha quedado totalmente destruida.

Por otro lado, 48 comunidades están incomunicadas, entre las que se encuentra La Ceiba, en Santo Domingo Norte, donde las autoridades han tenido que realizar una entrega con drones de lotes de alimentos debido al desbordamiento del río Cabón.

El COE reiteró su recomendación este domingo de “abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta”.

Nueve provincias de República Dominicana están en alerta roja (REUTERS/Eddy Vittini)

Asimismo, en la costa caribeña, Emergencias instó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida.

Según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami (EE.UU.), Melissa continúa su movimiento por el Caribe como potente huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, ráfagas superiores y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro.

El fenómeno avanza lentamente a unos 7 kilómetros por hora hacia el oeste, advierte el parte del NHC, emitido a las 9:00 hora local (13:00 GMT).

Niños jugando en una calle inundada por las lluvias de la tormenta tropical Melissa en Santo Domingo, República Dominicana, el viernes 24 de octubre de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernandez)

Los meteorólogos esperan que el ciclón se mueva hoy lentamente hacia el oeste, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes. Después de pasar por Jamaica y el sureste de Cuba, pronostican que llegará a las Bahamas el miércoles.

En Jamaica, en tanto, las autoridades se preparan para la llegada de huracán.

El director del Servicio de Meteorología de Jamaica, Evan Thompson, advirtió este sábado que Melissa podría tocar tierra el próximo martes como un potente ciclón de categoría 4, con vientos de entre 210-250 km/h, y auguró que la “furia” del fenómeno afectará a toda la isla. “Ningún lugar escapará de la furia de este huracán”, dijo Thompson en una rueda de prensa.

La población jamaiquina se prepara ante la inminente llegada del huracán Melissa (REUTERS/Octavio Jones)

“Con el lento movimiento del sistema, no te da la oportunidad de recuperarte. No es como que se aleje y que el agua gradualmente se vaya. El huracán se mantendrá ahí, descargando lluvia mientras se mueve lentamente y eso es un reto que tenemos que enfrentar”, agregó Thompson.

Hasta principios de la próxima semana se esperan “catastróficas inundaciones repentinas y deslizamientos, ambos con peligro para la vida” en Jamaica.

El huracán Melissa amenaza con "catastróficas" inundaciones en Jamaica (REUTERS/Gilbert Bellamy)

“El huracán estará sobre nosotros por buen tiempo. Este sistema, como he dicho, descargará fuertes lluvias por lo menos cinco días seguidos, junto con los fuertes vientos que se esperan que aumenten gradualmente”, agregó Thompson.

Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.

(con información de EFE)