América Latina

Crisis energética en Cuba: falló una planta termoeléctrica y dejó sin luz a gran parte de la isla

La caída del sistema volvió a poner en evidencia el deterioro crónico de las centrales, la escasez de recursos y la falta de mantenimiento que arrastra el país en plena crisis económica

Guardar
Una vendedora ambulante de velas
Una vendedora ambulante de velas espera a sus clientes durante un apagón masivo tras la falla de una importante planta eléctrica en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)

Un nuevo apagón dejó este jueves a gran parte de Cuba sin electricidad, agravando la crisis energética que mantiene a millones de personas con cortes diarios de hasta 20 horas y paralizando sectores clave de la economía.

La dictadura cubana atribuyó la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional a una “oscilación en la red” provocada por la falla de una central termoeléctrica en el oriente del país, según explicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El régimen, a través de la empresa estatal eléctrica, señaló que la disminución de carga generó un disparo automático de frecuencia (DAF), un mecanismo de protección que desconecta las generadoras cuando la corriente desciende a niveles peligrosos.

Hasta el momento, la dictadura cubana no ha ofrecido cifras exactas sobre el impacto real ni sobre la cantidad de afectados, aunque admitió que la recuperación podría demorar.

La dictadura cubana atribuyó la
La dictadura cubana atribuyó la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional a una “oscilación en la red” provocada por la falla de una central termoeléctrica en el oriente del país, según explicó el Ministerio de Energía y Minas (EFE/Ernesto Mastrascusa)

A través del Minem, el régimen de Miguel Díaz-Canel aseguró en un comunicado que espera restablecer el servicio “en un breve tiempo”, una promesa que contrasta con la experiencia reciente de apagones reiterados e interrupciones prolongadas.

Mientras tanto, ciudadanos reportaron nuevas zonas afectadas a lo largo de la jornada y el sistema estatal de radio advirtió sobre posibles cortes adicionales en las próximas horas.

La situación no es aislada: en los últimos 12 meses, Cuba ha contado al menos cinco apagones nacionales totales, el último en septiembre, además de múltiples cortes localizados en provincias estratégicas. La propia empresa eléctrica había pronosticado para este jueves interrupciones generalizadas que, en horarios pico, dejarían simultáneamente a más del 54% del país sin corriente.

La raíz del problema se ubica en la infraestructura eléctrica, que enfrenta décadas de obsolescencia y falta de inversión. Las centrales termoeléctricas funcionan en condiciones límites, con equipos fuera de servicio por carencia de repuestos, lubricantes y combustible.

A través del Minem, el
A través del Minem, el régimen de Miguel Díaz-Canel aseguró en un comunicado que espera restablecer el servicio “en un breve tiempo” (REUTERS/Norlys Perez)

La escasez de divisas y la imposibilidad de efectuar nuevas compras ha dejado a muchas plantas operando muy por debajo de su capacidad o directamente apagadas. Buena parte de los equipos llevan más de 30 años en funcionamiento y no han recibido un mantenimiento adecuado.

El régimen ha intentado mitigar la crisis con la inclusión de parques solares —32 inaugurados en lo que va del año—, que aportan algo de alivio durante las horas de sol. Sin embargo, la ausencia de baterías para acumular energía hace inviable su uso nocturno o ante picos inesperados de demanda. Mientras tanto, los intentos de mantenimiento y reparación se ven obstaculizados por la falta de recursos y piezas.

Especialistas independientes y consultores energéticos apuntan a una subfinanciación estructural y al control estatal absoluto del sector como los principales factores de fondo de la emergencia.

Distintos cálculos coinciden en que para reflotar el sistema se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifras actualmente fuera del alcance de la economía nacional.

La dictadura cubana insiste en atribuir la crisis a la política de sanciones estadounidenses, que según La Habana impide acceder a recursos clave e insumos esenciales. Sin embargo, estadísticas oficiales de la CEPAL confirman que la economía local atraviesa una recesión: el Producto Interno Bruto cayó un 1,1% en 2024 y suma un retroceso acumulado del 11% en el último lustro. El organismo pronostica un nuevo año de crecimiento negativo para la isla.

La dictadura cubana insiste en
La dictadura cubana insiste en atribuir la crisis a la política de sanciones estadounidenses, que según La Habana impide acceder a recursos clave e insumos esenciales (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

El desgaste social es evidente. Los apagones han sido motor de protestas masivas y espontáneas, como las de julio de 2021, y han desatado manifestaciones recientes en La Habana, Gibara y poblados del oriente y occidente cubano. La crisis eléctrica no solo condiciona la vida doméstica, sino que afecta gravemente la salud pública, la producción, el abastecimiento y la capacidad de respuesta de hospitales y centros educativos.

Ni las zonas rurales ni las grandes ciudades escapan a los recortes. Negocios, transporte y servicios vitales han debido ajustar horarios o suspender actividades debido a la falta de electricidad. Las demoras reiteradas en la reactivación del sistema y la ausencia de anuncios concretos sobre mejoras a corto plazo aumentan la frustración ciudadana y alimentan el malestar político.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaCrisis en CubaApagón en CubaÚltimas Noticias AméricaCrisis eléctrica en Cuba

Últimas Noticias

El ex candidato Andrónico Rodríguez acusó a Evo Morales de “celebrar” el triunfo de Rodrigo Paz

Andrónico Rodríguez critica que el ex presidente se atribuya la victoria de Rodrigo Paz tras hacer campaña por el voto nulo y califica su actitud de “inmoralidad”

El ex candidato Andrónico Rodríguez

Vetaron en Río de Janeiro la ley que premiaba con dinero a policías por abatir a presuntos delincuentes

El gobernador Cláudio Castro rechazó el artículo, tras presión de organismos de derechos humanos y objeciones legales

Vetaron en Río de Janeiro

Dos bombarderos estadounidenses B-1B sobrevolaron el mar Caribe a pocos kilómetros de las costas de Venezuela

Los aviones se desplazaron sobre áreas próximas a la isla de Margarita y al archipiélago de Los Testigos, acercándose hasta menos de 10 kilómetros del territorio venezolano durante su paso por aguas internacionales

Dos bombarderos estadounidenses B-1B sobrevolaron

La Conaie suspendió el paro sin diálogo ni concesiones: un hecho inédito en la historia democrática de Ecuador

Por primera vez desde 1979, un levantamiento indígena terminó sin negociación con el Gobierno ni reversión de las medidas económicas que lo originaron

La Conaie suspendió el paro

Ecuador reformó su Ley de Movilidad: se exigirán antecedentes penales y se acelerarán las deportaciones

A partir de su vigencia, el ingreso al país requerirá certificados de antecedentes penales y se habilitarán procedimientos de deportación acelerada para extranjeros considerados una amenaza a la seguridad nacional

Ecuador reformó su Ley de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Beca de orfandad en Perú:

Beca de orfandad en Perú: Congreso plantea otorgar becas completas a huérfanos desde inicial hasta la universidad

Vivienda adecuada se convertirá en requisito esencial para créditos del ISSSTE

Caso Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, ¿es legal revisar el celular de tu pareja o contratar a un detective ante sospechas de infidelidad?

Mendoza: tres turistas europeos resultaron heridos tras un choque entre dos camiones y un auto

Francisco Barbosa advirtió al petrismo qué va a pasar en las elecciones tras la absolución de Álvaro Uribe: “Que el país retorne a la decencia”

INFOBAE AMÉRICA
Cientos de miles de húngaros

Cientos de miles de húngaros marcharon en Budapest en medio de la disputa política entre Viktor Orbán y Péter Magyar

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos tiene una postura “positiva” sobre la tregua en Gaza pero advirtió que hay “obstáculos importantes”

Isabel Preysler se abre en 'El Hormiguero' al hablar de sus memorias

Frío extremo, montañas eternas y un sueño cumplido: así fue la travesía que logró imágenes inéditas de los leopardos de las nieves

La Unión Europea postergó la decisión sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Murió Isabelle Tate, actriz de

Murió Isabelle Tate, actriz de “9-1-1: Nashville”, por un rara enfermedad

Frankie Muniz se reúne con sus “hermanos” rumbo al revival de “Malcolm el de en medio”

Una mujer desató el caos en peligroso encuentro con Keanu Reeves: intentó abordar el auto del actor mientras gritaba que era “su esposa”

“Titanic”: la razón por la que la escena donde Jack y Rose escupen por la borda iba a ser eliminada

Bruce Springsteen se sinceró sobre su primera crisis mental: “Me avergonzaba ir al psiquiatra”