La Policía boliviana ejecuta operativos en Santa Cruz tras un secuestro presuntamente ordenado por Sebastián Marset

Tras darse a conocer el secuestro en un condominio del Urubó, en Santa Cruz, Bolivia; agentes de la Policía acudieron para iniciar las investigaciones.

La Policía boliviana intensificó el patrullaje en la zona residencial del Urubó, en Santa Cruz de la Sierra, donde el sábado se produjo el secuestro de dos personas en una acción que fue vinculada con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inspeccionaron el fin de semana los vehículos que ingresan y salen de la zona, en un operativo encabezado por el jefe policial Gustavo Astilla.

El despliegue policial ocurre tras la denuncia pública que hizo el presunto testaferro de Marset, Erlan Ivar García alias ‘El Colla’, quien responsabilizó al prófugo uruguayo de ordenar el secuestro de su expareja y su chofer el pasado sábado.

En un video difundido en redes sociales, “El Colla”, manifestó: “El único responsable si le pasa algo a la mamá de mi hija es Sebastián Marset”, y agregó que el narcotraficante se encuentra en Bolivia y que vive en la misma zona en la que se produjo el secuestro. “Él mismo me manifestó mediante una videollamada que estaba bien protegido por altos mandos de la policía de la Felcc y la Felcn”, denunció.

Erland Ivar García López (i), señalado como testaferro de Marset en Bolivia.

Tras estas afirmaciones, el Ministerio Público amplió la investigación y no descarta convocar a declarar a funcionarios públicos e incluso policías, según informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

El secuestro se produjo el sábado al mediodía cuando al menos diez hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en un country residencial y redujeron a los guardias de seguridad. En tres vehículos ingresaron para sacar de su domicilio a una mujer y a su chofer.

Según los primeros reportes, los hombres arrancaron los equipos del sistema de vigilancia del condominio y escaparon con rumbo desconocido. Testigos citados por la prensa boliviana mencionaron que los encapuchados tenían acento extranjero.

Más tarde se conoció que una de las víctima del secuestro era la ex pareja de García López, quien enfrenta procesos legales por legitimación de ganancias ilícitas y por tráfico de sustancias controladas.

El secuestro atribuido a Sebastián Marset ocurrió al mediodía en un country residencial de la zona del Urubó en Santa Cruz, Bolivia.

Las dos víctimas del secuestro -la ex pareja de García y su chofer- fueron liberadas horas más tarde, según informó el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, sin dar más detalles.

Este caso vuelve a poner de manifiesto las disputas del crimen organizado en Bolivia y la impunidad de la que gozan sus miembros. “El Colla” estuvo detenido en la cárcel en 2023 pero fue liberado por un juez que ordenó su detención domiciliaria.

En septiembre de 2024, García fue víctima de un ataque armado en Santa Cruz y trasladado a una clínica donde recibió cuidados intensivos bajo custodia policial. Su aparición en el video difundido a través de las redes sociales revela que fue liberado.

Según el ex ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, García López era “el segundo al mando” dentro de esta la organización criminal liderada por Marset. Al ser presentado ante los medios, Del Castillo indicó que era el encargado de administrar sus recursos y lavar el dinero ilícito.

En agosto del año pasado, Erland Ivar García había sido detenido por la Policía y enviado a la cárcel.

Aunque se especula sobre su presencia en Bolivia, no hay evidencia de que Marset continúe en el país. El prófugo de la justicia está acusado de liderar una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero, además de ser señalado como el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022.

En 2023, uno de los hombres más buscados fue identificado en Bolivia donde llevaba una vida pública bajo otra identidad pero logró escapar en un operativo fallido de la Policía y desde entonces se desconoce su paradero.