Samuel Doria Medina celebró la victoria de Rodrigo Paz y le ratificó el apoyo de su alianza: “No deben decepcionar”

El empresario y ex candidato presidencial destacó la necesidad de un gobierno de centro y llamó a respetar la voluntad popular tras la inédita segunda vuelta boliviana

El empresario opositor y ex candidato presidencial Samuel Doria Medina (EFE/ Luis Gandarillas)

El empresario opositor y ex candidato presidencial Samuel Doria Medina felicitó al senador centrista Rodrigo Paz Pereira por su triunfo en la inédita segunda vuelta realizada este domingo en Bolivia y ratificó el apoyo de la alianza Unidad, por la que postuló en la primera vuelta, al nuevo Gobierno.

“El pueblo boliviano ha dado un mensaje claro: se necesita un gobierno de centro que sea capaz de darle gobernabilidad al inicio del nuevo ciclo histórico que viviremos. Felicitamos a Rodrigo y (al candidato a la Vicepresidencia) Edman; el país ha confiado en ellos y ahora no deben decepcionar”, publicó Doria Medina en X.

Según el dirigente político, la “victoria” del Partido Demócrata Cristiano (PDC), al que representa Paz, “fue contundente y limpia”, por lo que hizo un llamado “a los perdedores a reconocer la voluntad popular”.

“Alianza Unidad dará su respaldo al nuevo gobierno para que encuentre soluciones a los problemas de la gente, en particular a la crisis económica. Hay mucho por hacer y mucho por lograr para todos los ciudadanos. Manos a la obra”, concluyó Doria Medina.

El presidente electo de Bolvia, Rodrigo Paz Pereira (EFE/ Gabriel Márquez)

El empresario quedó tercero en la primera vuelta del pasado 17 de agosto con 19,69% y Unidad consiguió siete escaños en el Senado y 26 en la Cámara de Diputados.

Al concluir la jornada electoral en agosto, Doria Medina expresó su respaldo a Paz, que ganó la segunda vuelta con el 54,57% de la votación, frente a un 45,43% obtenido por Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con poco más del 97% de las actas computadas.

El presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados, si bien no son el cómputo oficial, muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible”.

El órgano electoral espera concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Una mujer vota este domingo, en la segunda vuelta electoral para escoger presidente y vicepresidente, en La paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

El reconocimiento de la derrota

El ex presidente Jorge Tuto Quiroga, de la alianza conservadora Libre, reconoció este domingo la derrota en la histórica segunda vuelta presidencial de Bolivia y felicitó a Rodrigo Paz, a quien llamó para desearle lo mejor.

“Viendo los resultados del Sirepre (Sistema de Resultados Preliminares) y, más allá de que había información previa, respetamos su trabajo en la primera vuelta y lo respetamos en la segunda vuelta, felicito a Rodrigo Paz, le deseo mis felicitaciones”, afirmó Quiroga (2001-2002) en una conferencia de prensa, tras conocer los resultados preliminares.

Sus seguidores, que llegaron hasta un hotel céntrico de la ciudad de La Paz, gritaban “fraude” luego de que se anunciaran los resultados preliminares, pero Quiroga les pidió calma y anunció que hará un seguimiento del escrutinio.

“Entiendo el dolor que nos embarga, créanme, si tuviéramos evidencias lo pondría en la mesa. Vamos a esperar el escrutinio, lo vamos a contrastar. Tenemos denuncias, pero este es un resultado provisorio y estamos transmitiendo la felicitación”, señaló.

El expresidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga, candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en La Paz, Bolivia, el 19 de octubre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Afirmó que “no es correcto generar más problemas” por el dolor que siente él y sus militantes, porque “estaríamos contribuyendo a exacerbar las dificultades de la gente”.

“Aprendí en la vida a que ningún triunfo es permanente y que ninguna derrota te doblega, ninguna adversidad te pone de rodillas y aquí estamos de pie con JP (Juan Pablo Velasco). Bolivia necesita una actitud madura y democrática”, manifestó.

(Con información de EFE)

