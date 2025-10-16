Un nuevo apagón en Brasil pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico

El apagón del 14 de octubre fue causado por un incendio en una subestación de alta tensión en el estado sureño de Paraná. (@malblack17)

(Desde San Pablo) El pasado 14 de octubre, un apagón repentino afectó a una extensa parte de Brasil, dejando sin electricidad a millones de personas y a oscuras infraestructuras estratégicas como aeropuertos y hospitales. Según una primera reconstrucción, la interrupción fue causada por un incendio en una subestación de alta tensión en el estado sureño de Paraná. El Gobierno y el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), que gestiona el sistema eléctrico brasileño, precisaron que el apagón no fue causado por una escasez de energía, sino por problemas infraestructurales en la transmisión. La restauración de las redes fue rápida. El norte, noreste, sureste y centro-oeste de Brasil volvieron a la normalidad en una hora y media, mientras que la región sur recuperó completamente la energía después de aproximadamente dos horas y media. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, confirmó que el Gobierno está investigando las causas y que el ONS está preparando un informe sobre el suceso. El presidente Lula se reunió con Silveira pocas horas después del apagón, pero según el Ministerio, el tema en la agenda era solo la discusión sobre la creación de un Consejo Nacional para la política minera.

Sin embargo, el apagón de esta semana no es más que el síntoma de un problema mucho más profundo. En el primer semestre de 2025 se registraron en Brasil 22 apagones con reducciones de al menos 100 MW y una duración mínima de diez minutos, lo que supuso un total de 7.914 MW de carga interrumpida. Esta cifra casi duplica los 4.084 MW reducidos en los primeros seis meses de 2023, cuando se produjeron 13 episodios similares. Los datos ponen de manifiesto la fragilidad del sistema nacional de transmisión y han desencadenado un debate sobre la urgente necesidad de modernizar la infraestructura brasileña.

“Aunque este tipo de sucesos tienen causas puntuales, sus efectos en cadena muestran cómo las averías localizadas pueden afectar a millones de consumidores cuando no existe suficiente redundancia en la transmisión”, declaró el experto José João Cunha Filho al sitio web brasileño especializado Escenario Energía (Cenário Energia en portugués). La redundancia es una especie de duplicación estratégica con sistemas o líneas de transmisión alternativas que permiten mantener el servicio incluso si una parte de la red falla. “El episodio pone de relieve la necesidad de un mapeo continuo de los puntos críticos de la red, con especial atención a la gestión de emergencias y al mantenimiento preventivo. El uso de sensores inteligentes, la monitorización en tiempo real y las inspecciones predictivas son prácticas que ayudarían a detectar anomalías antes de que se conviertan en fallos sistémicos, reduciendo el riesgo de interrupciones a gran escala”, declaró Cunha Filho.

Brasil ha registrado al menos nueve grandes apagones desde finales de los años 90, dos de ellos durante los dos primeros gobiernos de Lula, tres durante el primer gobierno de Dilma Rousseff, uno durante el de Michel Temer y otro durante el de Bolsonaro. Las causas de estos acontecimientos, que afectaron a millones de personas y pusieron en dificultades las infraestructuras urbanas, el transporte, las industrias y los servicios esenciales, son similares a las de los apagones más recientes. Además de fenómenos naturales como la sequía, son sobre todo los problemas de infraestructura y las averías técnicas los que hacen vulnerable la red brasileña. Según algunos, la carrera por reducir el coste de la energía, a menudo con fines políticos, también puede haber influido en la reducción de las inversiones para el mantenimiento y la actualización tecnológica de las redes.

FOTO DE ARCHIVO. Líneas de transmisión de energía eléctrica, en Santo António do Jardim, en Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker

Luego está la incógnita de los centros de datos, en los que Brasil está invirtiendo masivamente. El pasado mes de septiembre, el Gobierno de Lula presentó una medida provisional, la 1.318/25, también conocida como Redata, que establece el Régimen Especial de Tributación para los Servicios de Centros de Datos. El objetivo es atraer inversiones al sector. La medida forma parte de la Política Nacional de Centros de Datos que, en el marco del programa Nueva Industria Brasil, tiene como objetivo potenciar las infraestructuras digitales del país en sectores clave de la Industria 4.0, como la computación en la nube, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, y recuperar una parte significativa de los datos que actualmente se procesan en el extranjero, que representan alrededor del 60% total. Para el próximo año se han previsto incentivos por valor de 5.200 millones de reales (954 millones de dólares). Entre los puntos principales del programa se encuentran la exención fiscal para las inversiones en infraestructuras y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la descentralización geográfica, con mayores facilidades para los proyectos en el norte, noreste y centro-oeste del gigante sudamericano. “Al promover los centros de datos, Brasil promueve toda nuestra cadena digital. Nuestro objetivo es convertir a Brasil en un gran exportador no solo de materias primas y productos básicos, sino también de inteligencia, investigación e innovación tecnológica”, declaró el presidente Lula al firmar la medida provisional.

Si bien los centros de datos representan un importante reto tecnológico para Brasil, el problema de su consumo energético no es insignificante. Así lo demuestra la alarma lanzada en Estados Unidos por los posibles apagones energéticos relacionados con la expansión de los centros de datos alimentados por inteligencia artificial. Un informe reciente de la consultora Monitoring Analytics alerta sobre cómo el vertiginoso aumento de la demanda de energía por parte de los grandes centros de procesamiento de datos en Estados Unidos está ejerciendo presión sobre la red eléctrica gestionada por una empresa estadounidense que cubre 13 estados y alberga el mayor número de centros de datos del país. El documento advierte de que la capacidad de suministro actual ya no es suficiente para sostener el crecimiento del consumo debido a la IA, la nube y las infraestructuras digitales, y tampoco lo será en el futuro. Para evitar sobrecargas y aumentos de precios para los usuarios, los expertos recomiendan que los nuevos centros de datos produzcan su propia energía, calibrada en función de la ubicación y los horarios de funcionamiento. En Estados Unidos, gigantes como Google están cooperando para mitigar el problema comprometiéndose a reducir temporalmente el consumo energético de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial cuando la demanda de la red nacional alcance niveles críticos.

Brasil, por su parte, tiene la ventaja de poder consumir energías renovables, de las que el país es rico, pero no es suficiente para evitar el riesgo de apagones, hasta tal punto que en abril, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) rechazó la solicitud de conexión al proyecto de centros de datos de la empresa china ByteDance, propietaria de TikTok, con un valor total de 50.000 millones de reales (9.172 millones de dólares) en el estado nororiental de Ceará. Sin embargo, en los últimos días se ha sabido que la situación ha dado un giro y que Bytedance comenzará las obras dentro de seis meses en la ciudad de Caucaia, también en Ceará. El proyecto será gestionado por una empresa brasileña especializada en energía eólica. Sin embargo, no faltan las críticas. La ciudad tiene un historial de sequías y comunidades indígenas como los Anacé han denunciado la falta de consultas previas, por temor a que se vea afectado el suministro de agua local. La planta consumirá unos 30.000 litros de agua al día para refrigerar los sistemas; para mitigar el impacto, se construirá una estación de tratamiento y reutilización de aguas residuales.

ARCHIVO – Turbinas eólicas en Lagoa, Brasil, el 14 de marzo de 2024. (AP Foto/Andre Penner, Archivo)

Recordemos que Brasil vive una paradoja energética. En algunos momentos de exceso se ve obligado a suspender la producción de energía renovable, mientras que en otros debe activar centrales termoeléctricas, más costosas y contaminantes. El problema surge del hecho de que el sistema eléctrico brasileño, construido en los años 60 y 70 en torno a grandes presas hidroeléctricas, no se ha adaptado a la nueva realidad de una matriz que hoy en día es casi un 90% renovable. La red de transmisión funciona según un principio de equilibrio según el cual solo se puede producir si hay consumo. Pero con el rápido crecimiento de la energía eólica y solar y la reducción de la demanda en determinados horarios, como los días festivos, se genera más energía de la que el sistema puede absorber, lo que conlleva el riesgo de apagones incluso por exceso de electricidad. Por ello, desde 2023, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) ha implementado recortes obligatorios en la producción de energía, el llamado “curtailment”, es decir, cuando los sistemas renovables como la energía eólica y solar se detienen para evitar sobrecargas. La decisión se tomó después de que, el 15 de agosto de ese año, una avería en la línea de transmisión Quixadá-Fortaleza II, en Ceará, provocara un corte que afectó a 25 estados y al Distrito Federal, dejando sin energía a unos 30 millones de personas. Según el ONS, la reducción forzada de la generación está aumentando y causando pérdidas millonarias, desde 2023 alrededor de 5.000 millones de reales (917 millones de dólares) para la energía eólica y 1.200 millones de reales (220 millones de dólares) para la solar solo en 2025. La ONS advierte que el problema podría empeorar hasta 2029, con recortes que podrían alcanzar los 40.000 MW y afectar hasta el 84% del tiempo entre las 9:00 y las 15:59, lo que equivale a tres veces la producción de la presa de Itaipú. Otro punto crítico es la explosión de la micro y minigeneración distribuida (MMGD), la llamada “energía de tejado” suministrada por paneles solares instalados en hogares y empresas que ya cubren más del 18% de la capacidad instalada y podrían llegar al 24% en 2029. Sin embargo, esta energía no está controlada directamente por la ONS y complica el equilibrio de la red.