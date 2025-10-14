América Latina

Un incendio provocó un apagón en más de la mitad de los estados de Brasil durante la madrugada

La interrupción del suministro se registró en 14 de los 27 territorios, incluyendo los más poblados: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. A las 2:30 local se normalizó el servicio

Guardar
La interrupción del suministro se
La interrupción del suministro se registró en al menos 14 de los 27 estados, incluyendo los más poblados: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro (X)

Un apagón eléctrico, causado por un incendio en una subestación de la región amazónica, impactó durante la madrugada de este martes a una parte importante del territorio de Brasil, según lo reportado por el Gobierno.

Se registró interrupción de suministro en al menos 14 de los 27 estados, incluyendo los más poblados: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Además, se vieron afectados Pernambuco, Bahía, Amazonas, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe, Rondônia y Brasilia, de acuerdo con el portal G1.

El Ministerio de Minas y Energía detalló en un comunicado que a las “00:32 (3:32 GMT) se produjo una perturbación de gran magnitud en el Sistema Interconectado Nacional”, lo que generó “la desconexión controlada de unos 10.000 MW de carga”.

La fuente oficial indicó que el apagón se originó por el incendio en un reactor de una subestación localizada en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña, y esto provocó una “contingencia grave” en las regiones sur, sureste, centro y oeste del país.

A las 2:30 local se
A las 2:30 local se normalizó el servicio (@malblack17)

El servicio empezó a restablecerse de forma controlada y a las 2:30 (5:30 GMT) ya se había solucionado la incidencia en todas las áreas afectadas.

El Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), responsable de la generación y transmisión eléctrica en el país, señaló que tras identificar el incidente, “inició una acción conjunta” con los demás actores del sector para “restablecer la energía”.

El Gobierno brasileño tiene previsto reunirse este martes con los representantes del sector eléctrico para evaluar lo ocurrido.

La empresa Enel, responsable en San Pablo, señaló que el corte sucedió dentro del “plan regional de alivio de carga”, mecanismo para evitar apagones extensos o sobrecargas y cuya gestión recae sobre el ONS.

“El procedimiento de corte de carga ocurre de forma automática cuando se identifica alguna incidencia en el Sistema Interconectado Nacional, con el fin de proteger el sistema eléctrico”, dice el comunicado dado a conocer en el diario Folha de São Paulo.

El Gobierno brasileño tiene previsto
El Gobierno brasileño tiene previsto reunirse este martes con los representantes del sector eléctrico para evaluar lo ocurrido (@anizio)

El apagón duró pocos minutos en algunos lugares, pero en otros se extendió hasta una hora.

En el área metropolitana de Río de Janeiro, la distribuidora Light reportó que cerca de medio millón de usuarios sufrieron la falta de energía durante más de una hora.

Usuarios en redes sociales también informaron sobre la interrupción eléctrica en distintas ciudades.

Uno de los apagones de mayor magnitud en Brasil tuvo lugar en agosto de 2023. En ese episodio, la interrupción alcanzó los 16.000 megavatios del sistema eléctrico nacional, equivalentes al 26% de la carga en ese momento.

Esa vez, el apagón afectó casi todos los estados, salvo el amazónico Roraima, que entonces no estaba integrado al sistema nacional y dependía de la red venezolana.

Temas Relacionados

BrasilapagónincendioÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Huelgas de hambre, torturas y aislamiento: el calvario de José Daniel Ferrer en las cárceles de la dictadura cubana

El disidente había sido arrestado el 11 de julio de 2021 mientras intentaba participar en las manifestaciones pacíficas que conmovieron a la isla. Ahora debió partir al exilio

Huelgas de hambre, torturas y

El perfil en Uruguay del acusado del doble femicidio: su militancia antifeminista y la exposición en el Parlamento

Pablo Laurta, el principal sospecho del crimen de su ex pareja y ex suegra, dio una charla en la que se definió jocosamente como “peludo, barbudo y con pinta de talibán”; cuestionó en la televisión la ley de violencia de género

El perfil en Uruguay del

Murió el sacerdote que en 2018 fue atacado con ácido por una mujer que se declaró “enamorada de Rosario Murillo”

El ataque ocurrió mientras el sacerdote escuchaba la confesión de la agresora, de origen ruso. Desde ese episodio, el religioso quedo afectado en su salud

Murió el sacerdote que en

¿Podría Honduras restablecer relaciones con Taiwán?

A fin de mes, los hondureños votarán para elegir a un nuevo presidente, unos comicios que pueden ser clave para el futuro del país

¿Podría Honduras restablecer relaciones con

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia encabezaron los llamados a garantizar protección a todos los exiliados y exigieron una investigación urgente a las autoridades colombianas tras el atentado

Líderes opositores y organizaciones de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reniec: Hasta hoy, 14 de

Reniec: Hasta hoy, 14 de octubre, se podrá cambiar de domiclio en el DNI para definir local de votación 2026

Vicky Dávila y Susana Muhamad se agarraron por discurso de Donald Trump: “Ustedes son desalmados por naturaleza”

Fico Gutiérrez reaccionó a los chats que vinculan al hermano de Daniel Quintero en presunta red de corrupción en Medellín: “El robo de los Moreno se queda chiquito”

Escolar es hallada sin vida en su habitación al lado de su celular quemado en Villa El Salvador

José Luis Cidón, doctor: “El ayuno intermitente no está diseñado para perder peso, aunque ayuda. Reduce la inflamación y regenera la microbiota intestinal”

INFOBAE AMÉRICA
JPMorgan Chase gana un 12%

JPMorgan Chase gana un 12% más en el tercer trimestre

La sede de la RFEF en Las Rozas acogerá la fase final de LaLiga Genuine 2025-26

El papa León XIV pidió a Italia mantener la apertura hacia los migrantes

El PSOE defiende el papel de Sánchez ante Trump, aunque a algunos "les jorobe": "Ha sido el líder mundial más valiente"

La UE expresa su preocupación por los choques entre Hamás y otros grupos milicianos en Gaza

ENTRETENIMIENTO

De la pantalla al papel:

De la pantalla al papel: Enzo Vogrincic se reinventa con un ensayo autobiográfico repleto de anécdotas

Taylor Swift rompe récord histórico con “The Life of a Showgirl”: más de 4 millones vendidos en una semana

Por qué la muerte de Diane Keaton duele más

El caballero de los Siete Reinos: la nueva serie de HBO que reinventa el universo de Juego de Tronos con una aventura más íntima

Sting confesó por qué la jubilación no es una opción: “No me lo puedo permitir, hay demasiadas personas que dependen de mí económicamente”