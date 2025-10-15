América Latina

Avanza en Chile un proyecto de ley para restringir beneficios sociales a migrantes ilegales

La iniciativa nació desde la oposición y será votada en las próximas semanas

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
Un militar chileno chequea los
Un militar chileno chequea los documentos de migrantes en Colchane, en la frontera de Chile con Bolivia.

Este martes la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados visó en particular para su siguiente trámite en general el proyecto de ley que busca limitar el acceso de migrantes en situación irregular a beneficios sociales. La propuesta, levantada por la oposición, pretende “poner a los ciudadanos chilenos por delante” y será votada en las próximas semanas en la Sala de la misma Cámara.

En un punto de prensa, uno de sus impulsores, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), señaló que “estamos muy satisfechos de la aprobación del proyecto en la Comisión y esperamos el Gobierno le dé urgencia para que sea votado pronto en la Sala“, según consignó BioBíoChile.

De acuerdo al legislador, “lo primero es que restringe los beneficios o prestaciones, de cargo fiscal, para los migrantes que ingresan irregularmente a Chile. También se aprobó una indicación que establece la prioridad del chileno respecto de las atenciones de salud y las prestaciones educacionales“, explicó.

Además, “se logró establecer la prohibición de entregar identificación mediante una inscripción en un consultorio, un Cesfam o en un organismo estatal, de manera de evitar que sigan vulnerando nuestro sistema", complementó Fuenzalida.

En la misma línea, el presidente de la Comisión, diputado Roberto Oyarzo (Independiente), valoró que con este proyecto “ningún chileno se quede esperando en la cola por culpa de migrantes irregulares que pasan por pasos no habilitados. Ahora, si el migrante viene y entra de forma legal, va a tener todos los beneficios que el Estado otorga”, remató.

Actualmente los migrantes irregulares pueden
Actualmente los migrantes irregulares pueden acceder a un RUT y hasta un nombre provisorio en los centros de salud públicos y algunos organismos estatales.

El proyecto

La nueva normativa, que modifica la actual Ley de Inmigración y Extranjería, está orientada a desincentivar la llegada de migrantes por pasos ilegales, eliminado la entrega de beneficios estatales a quienes no cuenten con un DNI entregado por el Registro Civil.

Hace unos días, el diputado Fuenzalida recordó que los migrantes ilegales suelen atenderse en centros de salud públicos, en donde se les asigna un RUT y hasta un nombre provisorio, aunque no cuenten con documento alguno de su país de origen que acredite su identidad, tal como lo hizo el tristemente célebre “Sicario de Meiggs”, quien logró salir en libertad tras un garrafal error del Poder Judicial debido precisamente a su nombre.

Sin embargo, la moción es resistida por algunos sectores del oficialismo, desde donde la han catalogado de “populista” y “xenófoba”, tal como lo expresó el diputado Matías Ramírez (PC), quien se preguntó qué sucederá con los niños y adolescentes que llegan con sus padres buscando una mejor vida.

“La prohibición puede ocasionar un perjuicio mayor que puede impactar en las comunidades. Además, generar más precariedad, exclusión y una situación sanitaria muy compleja”, argumentó.

Temas Relacionados

ChileMigrantesLey de Inmigración y Extranjería

Últimas Noticias

Santiago Peña se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella

El mandatario paraguayo visitó a su par en el Palacio del Quirinale, sede de la Jefatura del Estado italiano. Ayer mantuvo un encuentro con la primera ministra, Giorgia Meloni

Santiago Peña se reunió con

El Gobierno de Trump afirma que Paz y Quiroga buscan “relaciones sólidas y mejores” con Estados Unidos

El secretario de Estado hizo referencia al balotaje del domingo en Bolivia. Señaló que con el cambio de gobierno puede haber una mejor relación entre ambos países

El Gobierno de Trump afirma

El papa León XIV recibirá este viernes a Yamandú Orsi en el Vaticano

La gira europea del mandatario uruguayo incluye encuentros clave con líderes internacionales y un rol destacado en la conferencia de la FAO

El papa León XIV recibirá

El camino hacia la COP30 ingresa en su recta final sin despejar dudas sobre financiación

Los debates previos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuya inauguración está prevista para el 10 de noviembre en Belém, concluyeron con la última ronda de consultas entre los negociadores

El camino hacia la COP30

Boric habló del crimen de Ronald Ojeda: “Uno de los sospechosos es el mismo régimen del dictador Maduro”

El presidente chileno vinculó el asesinato del exmilitar en Santiago con el la autocracia venezolana

Boric habló del crimen de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

Marcha del 15 de octubre: 6 mercados de SJL decidieron cerrar sus puertas este miércoles

De Guindos considera “urgente” crear un sistema europeo de garantía de depósitos para proteger el dinero de los ahorradores

María Fernanda Cabal se fue contra Pacto Histórico por pedir “reimpresión” de los tarjetones para consulta: “¿Es que acaso eso salió gratis?"

La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas con cáncer

INFOBAE AMÉRICA
Seis touroperadores internacionales recorren la

Seis touroperadores internacionales recorren la Montaña Palentina para promocionarla como destino ecoturístico

Júlia Bartel: "El fútbol inglés es un modelo a seguir, sabiendo que en España tenemos el talento"

El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas llega con la potencia del chip M5 optimizado para IA y con autonomía para un día

Camino inicia la perforación en Los Chapitos, reconocido entre los 15 proyectos prioritarios de Perú

La ONU aplaude la detención de militares acusados de desapariciones forzosas y pide "juicios justos"

ENTRETENIMIENTO

Rami Malek reveló cómo Mr.

Rami Malek reveló cómo Mr. Robot lo llevó directo al papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

La reacción de Britney Spears ante acusaciones de su exesposo sobre incidente con cuchillo y sus hijos

Colin Hanks recordó la impresión que le dejó John Candy y reveló su búsqueda en el documental: “Incluso de niño, me hizo sentir escuchado”

“Demon Slayer: Infinity Castle” recauda USD 128,6 millones y se convierte en la película extranjera más taquillera

Bridgerton regresa con una cuarta temporada dividida en dos partes