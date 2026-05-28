La policía chilena ha incautado más de 45 toneladas de drogas en lo que va del año

Dichas 45 toneladas corresponden a más de 136 millones de dosis, avaluadas en unos USD 586 millones.

Este miércoles la Subsecretaría de Seguridad, la Fiscalía Nacional y Carabineros de Chile entregaron los resultados del Plan Cannabis, trabajo conjunto gracias al cual han logrado requisar en lo que va del año más de 45 toneladas de drogas -entre marihuana, cocaína y pasta base-, número que representa un 75% del total de estupefacientes confiscados en todo el año 2025, a saber, 60 toneladas.

De acuerdo con las autoridades policiales, dichas 45 toneladas corresponden a más de 136 millones de dosis, avaluadas en un estimado de $522 mil millones de pesos, es decir, alrededor de USD 586 millones.

PUBLICIDAD

En tanto, se han incautado 2.867 kilos de marihuana elaborada y erradicado 403.491 plantas de cannabis, lo que representa un aumento del 153% respecto al periodo 2024-2025.

Las autoridades policiales valoraron el trabajo conjunto y de largo aliento para lograr los históricos decomisos.

Cifras históricas

El fiscal nacional, Ángel Valencia calificó las cifras como “históricas” y aseguró que la droga decomisada y la cantidad de plantaciones destruidas durante el primer semestre, dan cuenta del trabajo de las policías a lo largo del territorio nacional.

PUBLICIDAD

“No queremos más droga en nuestro país”, señaló por su parte el director general de Carabineros, Marcelo Araya, quien valoró la coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas, la Policía Marítima (PM) y el Ministerio Público para lograr la histórica cifra.

“Aquí hay un trabajo donde, en definitiva, el Estado funciona. Y en el caso nuestro, (haremos) todo lo que esté de nuestra parte y poner los recursos para fortalecer a Carabineros y la institucionalidad”, agregó el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

PUBLICIDAD

Finalmente, la directora ejecutiva de Volpe Consulting, Pilar Lizana, especialista en crimen organizado, recalcó que los operativos exitosos “tienen mucho que ver con un trabajo de largo aliento que están realizando las policías y la Fiscalía, y que está teniendo como consecuencia estos decomisos, porque ya se han identificado las rutas utilizadas, los horarios y las organizaciones”, poniendo como ejemplo lo que sucede en la región de Antofagasta, puerta de entrada al país de la mayor parte de la droga proveniente de Bolivia.