América Latina

Debate en Bolivia: la economía dominó una discusión moderada entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz

Los aspirantes a la Presidencia presentaron sus propuestas en materia económica en un intercambio marcado por la ausencia de ataques directos. La votación será el próximo domingo

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
Rodrigo Paz y Jorge Quiroga
Rodrigo Paz y Jorge Quiroga participaron en el encuentro realizado por el Tribunal Electoral en La Paz el 12 de octubre de 2025.

A una semana de las elecciones en Bolivia, los candidatos a la Presidencia participaron en un inédito debate de propuestas de cara a la segunda vuelta prevista para el domingo 19 de octubre.

El senador centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), de alianza Libre, centraron su discurso en propuestas económicas en un evento organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz.

Ambos candidatos coinciden en la necesidad de reducir el gasto fiscal y modificar la política de subsidios de combustibles para estabilizar la economía del país, afectada desde hace más de dos años con una crisis marcada por la falta de dólares, una inflación de dos dígitos y periodos prolongados de escasez de diésel y gasolina.

En ese contexto, Quiroga plantea medidas más radicales para recuperar la estabilidad con financiamiento externo desde el inicio de la gestión mientras que Paz propone un viraje gradual centrado en organizar las finanzas internas porque considera que “cuando el dinero no se roba, alcanza”. Ninguno de los candidatos explicó las consecuencias económicas de sus propuestas ni como mitigar los costos sociales que impliquen.

La Paz, Bolivia. 12 de
La Paz, Bolivia. 12 de octubre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

La diferencia central entre ambas propuestas básicamente radica en que uno buscará financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el otro no. “Si no hay una inyección de dólares al inicio de la gestión, la inflación va seguir subiendo”, manifestó Quiroga en defensa de su propuesta y cuestionó el planteamiento de su rival al señalar que “recortar gasto en bolivianos no trae dólares”.

El aspirante de Libre también propone un plan de titularidad individual de la tierra y la participación de los mayores de 18 años en empresas estatales; bajo el concepto denominado “un país de propietarios”; entre otras acciones económicas.

En tanto, Paz considera que se debe “ordenar la casa” antes de pedir créditos internacionales y propuso otras medidas de alivio a la población como perdonar multas tributarias, reducir aranceles de insumo y tecnología y redistribuir el presupuesto nacional con una mayor participación de las regiones, en un programa que llama “capitalismo para todos”.

El debate tuvo otros cinco ejes temáticos en los que los candidatos no mostraron diferencias sustanciales ni planteamientos concretos: contención social, justicia, seguridad ciudadana y seguridad jurídica; salud y educación, hidrocarburos y litio, y minería, agricultura y turismo.

Los candidatos de alianza Libre
Los candidatos de alianza Libre tras una conferencia de prensa previa al debate. La Paz, Bolivia. 12 de octubre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El analista político Armando Ortuño lamentó que las propuestas no se hayan desarrollado de manera pedagógica para la población. “Lo que nos deja el debate, me dejó un poco confuso, porque, en ambos casos ha faltado mucha pedagogía. Era una oportunidad, el diseño del debate les daba la oportunidad de no entrar en confrontación, les daba protagonismo a las ideas para el país”, manifestó en el análisis del debate realizado en el canal Unitel.

El analista también criticó que el candidato del PDC leyera apuntes en todas sus intervenciones quitándole fuerza a sus mensajes y que del Libre haya sido reiterativo con su propuesta de traer dólares al país. “Todos sabemos que el tema es mucho más complejo que traer dólares”, afirmó.

La activista Maria Galindo manifestó que fue un debate “generalista” que no tuvo un ganador definido. “Los dos han estado muy parejos, dos señorones que no han respondido los grandes temas: ¿quién va pagar la crisis?”, cuestionó en el canal Bolivisión.

Pobladores de la comunidad rural
Pobladores de la comunidad rural de Laja, en La Paz, Bolivia, esperan su turno para votar en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

En el cierre de las presentaciones, Quiroga prometiendo que “todo va cambiar” y pidió a los votantes mantener viva la esperanza “para hacer una Bolivia grande, justa y próspera”.

En su turno, Paz, que ganó la primera vuelta de las elecciones, hizo referencia a la “cerrar un periodo de la historia de Bolivia y encarar un futuro extraordinario” pero tuvo un lapsus al pedir al electorado que “vaya a votar, vote libre”, el nombre de la alianza política que postula a su adversario y que desató reacciones en redes sociales.

El debate estuvo precedido por la publicación de la última encuesta que muestra una preferencia mayor para Quiroga que obtuvo el 44,9% de intención de voto frente al 36,5% que obtuvo el candidato Paz. Sin embargo, los datos del estudio muestran que hay un 20% de personas indecisas que aún no han definido por quién van a votar y que podrían volcar esta tendencia el próximo domingo.

Temas Relacionados

BoliviadebatecandidatosRodrigo PazJorge Tuto QuirogaLibrePartido Demócrata CristianoPDCTSETribunal Supremo Electoral

Últimas Noticias

Jara le saca ventaja a Kast en la carrera presidencial chilena, pero solo en primera vuelta

La carta oficialista perdería ante el líder republicano y Evelyn Matthei en el balotaje, según las encuestas

Jara le saca ventaja a

Alerta en Brasil por el auge de las armas militares en manos criminales: “Las de gran calibre son las preferidas”

Los delincuentes trafican todo tipo de pertrechos y aumenta el contrabando de explosivos hacia otros países de América Latina

Alerta en Brasil por el

Fin de semana sangriento en Santiago de Chile: 4 homicidios en menos de 24 horas

Todos murieron producto de disparos en distintos hechos

Fin de semana sangriento en

Ex senador uruguayo fue acusado de ser un explotador y abusador sexual de menores y de crear una banda para salvarse

La fiscal que investiga la causa de Gustavo Penadés pretende enjuiciarlo por hechos que cometió contra cinco víctimas entre 1990 y 2022. El relato que hizo en su acusación para argumentar el pedido de condena de 16 años

Ex senador uruguayo fue acusado

A una semana del balotaje en Bolivia, el 20% del electorado no ha definido su voto

La tercera y última encuesta electoral en Bolivia ratifica la preferencia por Jorge Quiroga. Sin embargo, el porcentaje de indecisos podría volcar la tendencia el próximo domingo

A una semana del balotaje
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Andrés Millán, abogado, explica cómo

Andrés Millán, abogado, explica cómo se puede invertir en oro: “Hay dos formas de hacerlo”

Caen dos personas por su probable participación en la desaparición Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, Edomex

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

Resiliencia y esperanza: las voces de los amigos y familiares de los argentinos liberados por Hamas

“Mi padre dice que la gente como tú ya no cuenta, ni siquiera tienes un TikTok”: una maestra de preescolar emociona a las redes sociales con una reflexión sobre la profesión docente

INFOBAE AMÉRICA
El británico Luke Browning sustituirá

El británico Luke Browning sustituirá a Sainz en Williams en los Libres 1 del GP de Estados Unidos

Museo Naval limpia en "tiempo récord" el cuadro atacado por Futuro Vegetal: "Hay que restaurar todo y es muy costoso"

Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo con la entrega de solo cuatro cadáveres y amenaza con "responder"

La Justicia austriaca rechaza excarcelar al 'monstruo de Amstetten' pese a su avanzada edad

El Como 1907 ve el partido contra el AC Milan en Australia como una "salvación" para la Serie A

ENTRETENIMIENTO

Victoria Beckham explicó por qué

Victoria Beckham explicó por qué se quitó los implantes mamarios y cómo cambió su vida

Joe Keery reflexionó sobre el final de Stranger Things: “Creo que terminó perfecto. Estoy muy satisfecho”

Así fueron los problemas de salud que marcaron a Diane Keaton: “Es parte de mi vida”

Nicole Kidman y los rumores de una fiesta de divorcio tras su separación de Keith Urban: “Quieren que vuelva a ilusionarse”

“Limpia”, el drama psicológico que conquista Netflix