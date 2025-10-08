Murió Rafaela Del Bianchi, influencer brasileña y ex pareja de una famosa futbolista

El vídeo de despedida de Kerolin Nicoli a Rafaela Del Bianchi

Rafaela Del Bianchi, una joven influencer brasileña de 27 años, murió el último 3 de octubre en un accidente automovilístico en São Paulo, segun informó O´Globo. La joven era madre de una niña, Julia, de 11 años, y compartía contenido vinculado a la moda y el estilo de vida.

Además, era conocida por su vínculo sentimental con la futbolista Kerolin Nicoli, delantera del Manchester City y referente de la selección brasileña femenina.

Detalles del accidente automovilístico y circunstancias de la muerte

Rafaela Del Bianchi, influencer brasileña y expareja de la futbolista Kerolin Nicoli, falleció a los 27 años en un accidente automovilístico en São Paulo (@rafadelbianchi)

El siniestro ocurrió el 3 de octubre en la autopista Lix da Cunha, en São Paulo, durante la madrugada. Del Bianchi viajaba en el asiento de copiloto junto a una amiga, quien conducía el vehículo. Ambas regresaban de un local bailable.

Los primeros reportes señalaron que el automóvil volcó alrededor de las 5 de la mañana, dando lugar a circunstancias aún bajo investigación. Según las versiones iniciales de medios locales, Del Bianchi no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente, lo que provocó que su cuerpo saliera expulsado del coche tras el impacto. El fallecimiento fue inmediato.

La influencer, madre de una niña de once años, era reconocida por su contenido sobre moda y estilo de vida en redes sociales (@rafadelbianchi)

La conductora, que sí tenía el cinturón abrochado, sufrió lesiones leves y recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladada al hospital.

Horas antes del siniestro, la inlcuencer había publicado una imagen en Instagram, donde se la veía sonriente. La fotografía, acompañada solo por un emoji de rayo, no anticipaba el trágico desenlace que conmocionó a seguidores y referentes del ambiente digital y deportivo.

La joven era reconocida por su relación sentimental con Kerolin Nicoli, delantera del Manchester City y representante de la selección brasileña femenina. Tras difundirse la noticia, Nicoli expresó su pesar en redes sociales con un video y un mensaje emotivo: “Te amo y te amaré por siempre. Gracias por ser una luz cuando la necesitaba...”.

Kerolin Nicoli, delantera del Manchester City, expresó su dolor y compromiso con la hija de Del Bianchi (Reuters)

En el mensaje, la futbolista subrayó el ejemplo y la calidad humana de Del Bianchi, y expresó su compromiso con el cuidado de Julia, la hija de la influencer. “Cuidaré de ti y de nosotras. Te amo hasta la eternidad”, publicó Nicoli, quien asumió públicamente la responsabilidad de acompañar a la niña.

El hermano de Rafaela, Ryan Del Bianchi, también compartió su dolor mediante una carta abierta difundida en redes, donde destacó la gratitud por el tiempo compartido y el desafío de afrontar la ausencia: “Sanar este vacío será una tarea difícil, pero agradezco haber compartido la vida contigo”.

Rafaela Del Bianchi junto a Kerolin Nicoli y su hija Julia (@kerolinnicoli)

Las muestras de afecto se multiplicaron en mensajes de seguidores, amigos y figuras del espectáculo y del deporte, quienes utilizaron las redes sociales para recordar vivencias y cualidades de Del Bianchi, resaltando su capacidad de inspirar y la calidez en el trato con su entorno.

En las horas posteriores al accidente, tanto la familia como el círculo cercano de la influencer han recibido muestras de solidaridad y apoyo, reflejando la amplitud del impacto que tuvo Del Bianchi en las redes y fuera de ellas. La noticia instaló el duelo y la reflexión sobre la importancia del cuidado vial y el valor de los lazos familiares.