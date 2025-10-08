América Latina

La Unión Europea desplegó observadores y recibió denuncias sobre intentos de afectar las elecciones en Bolivia

Más de 7,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar este 19 de octubre en una inédita segunda vuelta presidencial, en la que se definirán los nuevos responsables del gobierno para el próximo quinquenio

Guardar
Bolivia se prepara para la
Bolivia se prepara para la segunda vuelta presidencial con nuevos materiales electorales distribuidos en todo el país (Photo by JORGE BERNAL / AFP)

Los primeros equipos de observadores internacionales de la Unión Europea iniciaron su despliegue en las nueve regiones de Bolivia, a once días de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la agencia EFE, un grupo inicial de 32 observadores de largo plazo partió hacia los diferentes departamentos tras recibir capacitaciones en La Paz, y se anticipa la llegada de nuevos refuerzos internacionales en las próximas jornadas.

Ian Gray, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, confirmó la salida de estas delegaciones, encargadas de monitorear todas las fases del proceso preelectoral y la jornada electoral prevista para el 19 de octubre.

El funcionario detalló que la misión aumentará su presencia hasta alcanzar 120 observadores distribuidos en el territorio boliviano durante los comicios. Además se sumarán 50 observadores de corto plazo la próxima semana y gradualmente llegarán más equipos para fortalecer la misión.

Las autoridades electorales confirmaron que el operativo logístico para la jornada de votación alcanzará más de 9.000 maletas electorales destinadas a recintos urbanos y rurales, mientras que el padrón incluye a 7.567.207 votantes residentes en el país y a 369.308 ciudadanos inscritos en 22 países fuera del territorio nacional.

El Tribunal Supremo Electoral asegura
El Tribunal Supremo Electoral asegura que todo está listo para unos comicios transparentes y seguros (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Durante una conferencia de prensa en La Paz, Gray resaltó que los enviados europeos interactuarán con actores clave, como los Tribunales Electorales Departamentales (TED), partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, observadores nacionales y otras instancias vinculadas al proceso electoral.

Además, informó que la misión recibió la denuncia de presuntos intentos de manipulación electoral por parte de Jorge Tuto Quiroga, expresidente y candidato de la alianza Libre. Según EFE, alertó sobre supuestas maniobras orientadas a afectar los comicios, incluso sugiriendo un posible “fraude”.

Jorge Tuto Quiroga denunció supuestos
Jorge Tuto Quiroga denunció supuestos planes para anular los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia (Reuters)

En respuesta, Gray destacó la gravedad de las acusaciones y aseguró que su equipo analiza cada acusación.

Además, la denuncia de Quiroga recibió respuesta institucional del presidente Luis Arce, quien rechazó “todo intento temerario de poner en riesgo la democracia” y acusó a legisladores y aliados de Evo Morales de organizar “acciones coordinadas” para desconocer los resultados del 17 de agosto.

Luis Arce subrayó el compromiso
Luis Arce subrayó el compromiso de su gobierno con la continuidad democrática (Reuters)

La misión de la Unión Europea opera bajo un estricto código de conducta e independencia respecto a los diversos sectores en disputa. El equipo analizará integralmente las fases del proceso electoral, desde la inscripción de candidaturas y la campaña hasta las operaciones de votación, conteo y tramitación de reclamos, según el mandato internacional establecido.

La Unión Europea desplegó 120
La Unión Europea desplegó 120 observadores para monitorear todas las etapas del proceso electoral boliviano (Europa Press)

Además, European External Action Service (EEAS) indicó en su sitio web que los observadores de largo plazo recibieron una actualización sobre el contexto político y electoral boliviano antes de su despliegue, en una capacitación en La Paz.

Esta entidad destaca la trayectoria de la Unión Europea, con más de 200 misiones electorales en 75 países desde el año 2000 y participación continua en procesos previos en Bolivia en 2006, 2009, 2014, 2019 y 2020. El compromiso de la misión es favorecer la consolidación institucional democrática en Bolivia.

Mientras continúa la cuenta regresiva, las autoridades bolivianas avanzan en la producción y distribución de materiales electorales para la jornada del 19 de octubre.

La votación del 19 de
La votación del 19 de octubre podría poner fin a veinte años de predominio parlamentario del MAS (Reuters)

Estos comicios marcan un cambio institucional relevante para Bolivia, al poner fin a casi veinte años de dominio parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que en el próximo ciclo legislativo dispondrá únicamente de dos diputados.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Unión EuropeaBoliviaElecciones Bolivia

Últimas Noticias

La industria uruguaya está estancada: su núcleo duro creció apenas 0,7% en 15 años

Varias empresas han cerrado en los últimos meses y el gobierno advierte que hay un proceso de “desindustrialización” del país

La industria uruguaya está estancada:

Las dictaduras de Nicaragua y Cuba anunciaron acuerdos para reforzar su cooperación militar

El general nicaragüense Julio César Avilés, sancionado por EEUU por la represión de 2018, se reunió con autoridades militares de La Habana para fortalecer “la seguridad regional”

Las dictaduras de Nicaragua y

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

El país atraviesa dificultades vinculadas al tráfico ilegal de armas y la presencia de organizaciones criminales, mientras las autoridades implementan operativos de seguridad y desarrollan estrategias orientadas a reducir la violencia vinculada a pandillas

Jamaica impone un toque de

UNICEF alertó que más de 680.000 niños fueron desplazados de sus hogares por la violencia en Haití

Un nuevo informe del organismo de la ONU advierte sobre el colapso humanitario en el país caribeño, donde más del 85% de Puerto Príncipe está bajo control de pandillas y millones de menores enfrentan hambre, falta de agua, escuelas cerradas y graves riesgos de violencia

UNICEF alertó que más de

Crisis en Bolivia: el suministro de combustible bajará hasta el 70% esta semana

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos indicó que no puede garantizar la distribución si el Ministerio de Economía no asigna los recursos para la importación. Los choferes se declararon en emergencia y anuncian acciones

Crisis en Bolivia: el suministro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La activista Reyes Rigo, aún

La activista Reyes Rigo, aún bajo custodia israelí: “El abogado de turno no pudo hacer su trabajo porque había un señor ahí que me amenazó de muerte”

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para avanzar con medidas contra José Luis Espert

Liga Colombiana contra el Cáncer lanza ‘Porque las quiero, las cuido’, una campaña para prevenir el cáncer de mama

Este es el día de octubre para que pensionados del ISSSTE cobren mensualidad de noviembre: habrá bono extra

Reporta IMSS la creación de 116 mil 765 plazas laborales en el mes de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Marcos Llorente: "Soy igual de

Marcos Llorente: "Soy igual de feliz viniendo a la selección que sin venir"

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

La industria uruguaya está estancada: su núcleo duro creció apenas 0,7% en 15 años

Netanyahu convocó al gabinete para aprobar el acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros con Hamas

Hamás e Israel firman la primera fase de su propuesta para Gaza

ENTRETENIMIENTO

Megadeth anuncia su gira final

Megadeth anuncia su gira final con Sudamérica como escenario especial y desata una ola de nostalgia entre los fans

¿Renace Guns N’ Roses? Slash y Richard Fortus brindaron detalles de la nueva etapa de la mítica banda tras años de conflictos

“Me siento avergonzado de mi actuación”: la inesperada confesión de Gary Oldman sobre su rol en Harry Potter

Gene Simmons, miembro fundador de KISS, fue hospitalizado de emergencia tras un accidente de auto

La ‘monstruosa’ transformación de Jacob Elordi en ‘Frankenstein’: 10 horas de maquilaje, 42 prostéticos y una gran dosis de paciencia