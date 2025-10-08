La generación de electricidad en Cuba no cubre ni la mitad de la demanda: habrá apagones simultáneos en el 54 % del país

La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este miércoles apagones simultáneos durante toda la jornada en Cuba que llegarán a afectar el 54 % del país durante el horario de mayor consumo en la tarde-noche.

La crisis energética atraviesa uno de los momentos más difíciles desde el año pasado cuando se agravó. Las tasas de déficit han superado por varios días consecutivos el 50 % y los cortes superan muchas veces las 20 horas diarias en todo el país.

Ello se debe, entre otros factores, a que las centrales termoeléctricas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

El régimen cubano señala que las principales causas de los apagones son las averías en las centrales térmicas -con décadas acumuladas de explotación-, y la falta de combustible y de divisas para importarlo.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario “pico” en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación de 1.560 megavatios (MW) para una demanda de 3.240 MW.

Residentes cargan sus dispositivos electrónicos en la calle durante un apagón nacional en La Habana. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.680 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.750 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (56 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Además, 47 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y otra veintena no están operativas por déficit de lubricante.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El régimen cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de “asfixia energética”.

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores registradas en los últimos días en La Habana y Gibara.

(Con información de EFE)