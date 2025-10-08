América Latina

La generación de electricidad en Cuba no cubre ni la mitad de la demanda: habrá apagones simultáneos en el 54 % del país

La crisis energética atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su inicio en 2024

Guardar
La gente enciende una linterna
La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este miércoles apagones simultáneos durante toda la jornada en Cuba que llegarán a afectar el 54 % del país durante el horario de mayor consumo en la tarde-noche.

La crisis energética atraviesa uno de los momentos más difíciles desde el año pasado cuando se agravó. Las tasas de déficit han superado por varios días consecutivos el 50 % y los cortes superan muchas veces las 20 horas diarias en todo el país.

Ello se debe, entre otros factores, a que las centrales termoeléctricas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

El régimen cubano señala que las principales causas de los apagones son las averías en las centrales térmicas -con décadas acumuladas de explotación-, y la falta de combustible y de divisas para importarlo.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario “pico” en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación de 1.560 megavatios (MW) para una demanda de 3.240 MW.

Residentes cargan sus dispositivos electrónicos
Residentes cargan sus dispositivos electrónicos en la calle durante un apagón nacional en La Habana. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.680 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.750 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (56 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Además, 47 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y otra veintena no están operativas por déficit de lubricante.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El régimen cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de “asfixia energética”.

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores registradas en los últimos días en La Habana y Gibara.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaApagones

Últimas Noticias

El Congreso de Brasil aprobó transferir la capital del país a Belém durante la COP30

La medida, que ahora debe ser sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permite que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial desempeñen sus labores en la ciudad amazónica

El Congreso de Brasil aprobó

Tras el ataque a su convoy, Noboa reafirmó que “unos pocos vándalos” no le impedirán trabajar por Ecuador

La mayor organización indígena del país califica de “provocación” el paso de la caravana presidencial por una “zona de resistencia”

Tras el ataque a su

Cayó en Chile el brazo financiero de la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua

Dos venezolanos y un chileno fueron detenidos en varios allanamientos en Santiago

Cayó en Chile el brazo

Repudio internacional y llamados al diálogo tras el ataque contra la caravana presidencial de Daniel Noboa

Distintas voces condenaron el atentado contra el convoy en el que se desplazaba el mandatario ecuatoriano y exhortaron al diálogo frente a la crisis social

Repudio internacional y llamados al

Avanza la investigación tras el atentado a fiscal general de Uruguay: padre e hijo detenidos y una conexión con Marset

Un joven de 28 años fue trasladado desde la cárcel a declarar por la causa. Indagan sus nexos con la organización criminal de los Albín y un viaje a Paraguay poco antes del ataque

Avanza la investigación tras el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
LuisFer Hoyos desata la tensión

LuisFer Hoyos desata la tensión en ‘MasterChef Celebrity’ al lanzar su delantal blanco tras dura crítica del jurado: “Me da una piedra”

Diputados, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por la reforma de los DNU

Centro Democrático, en cabeza de Carlos Mejía y María Fernanda Cabal, se fue al Parlamento Europeo a denunciar al Gobierno Petro

Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda”

El mejor cruasán artesano de España en 2025 cuesta 2,20 euros y se hace en una mítica pastelería de Barcelona

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Brasil aprobó

El Congreso de Brasil aprobó transferir la capital del país a Belém durante la COP30

El Banco de Inglaterra avisa del riesgo de una corrección brusca del mercado si pincha el optimismo por la IA

La OTAN defiende la cooperación con la UE para el muro antidrones pero reivindica su presencia en el flanco este

Concierto Alejandro Sanz en Sevilla y Fuengirola (Málaga) 2026: Fecha y hora de la venta de entradas

Gloria Estefan presenta 'Raíces': "En el momento que estamos viviendo era muy importante celebrar nuestro idioma"

ENTRETENIMIENTO

Shonda Rhimes: de la incertidumbre

Shonda Rhimes: de la incertidumbre universitaria a la revolución de Grey’s Anatomy, el poder del “Año del Sí” y la maternidad sin reglas

La hermana de Dolly Parton generó preocupación tras pedir oraciones por la salud de la cantante

La historia real detrás de las monjas que cultivan marihuana en la película Una batalla tras otra

Cómo es la rutina de Henry Cavill durante su rehabilitación de piernas tras la lesión que retrasó “Highlander”

El testimonio de Denise Richards en audiencia judicial contra Aaron Phypers: “Me estaba aplastando el cráneo”