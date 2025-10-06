Jeannette Jara le saca ventaja a José Antonio Kast en la carrera presidencial chilena, pero sólo en primera vuelta

La candidata del pacto Unidad por Chile marcó el 27% mientras que Kast un 23%, según la encuesta Cadem.

La abanderada del oficialismo chileno, Jeannette Jara, subió un punto y sigue a la cabeza de la carrera presidencial chilena que finaliza el próximo 16 de noviembre. La militante comunista marcó el 27% de las intenciones de voto en primera vuelta seguida del timonel republicano, José Antonio Kast, quien aparece estancado en el 23%, según la última entrega de Plaza Pública de Cadem publicada este domingo.

En el tercer lugar aparece la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien continúa a la baja y esta semana cayó dos puntos, quedando en el 15%. Más abajo les siguen el líder libertario, Johannes Kaiser (11%), el mandamás del Partido de la Gente, Franco Parisi (10%+1); el expresidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (4%-1); el independiente Marco Enríquez-Ominami (1%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés (0%).

Eso sí, el 9% de los entrevistados no respondió la encuesta o aseguró que aún no sabe por quién votará o si lo hará nulo.

Por otra parte, en el ítem “Expectativa presidencial espontánea”, el 40% (+1 respecto a la semana pasada), sostuvo que Kast será el próximo mandatario de la República, mientras que un 34% (+3) aseguró que se tratará de Jara. Luego vienen Matthei y Franco Parisi con un 7%, y Kaiser con el 5%.

Tocante a la Ley de Presupuesto 2026 presentada por el presidente Gabriel Boric la semana pasada en cadena nacional, un 61% aseguró haber visto la transmisión o haberse informado respecto a ésta. El 34% estuvo de acuerdo con su tenor, mientras que un 54% se mostró contrario a la eliminación de la famosa “glosa republicana”, la histórica partida de USD 600 millones que el gobierno entrante puede utilizar a libre disposición.

Finalmente, el 55% de los encuestados estuvo de acuerdo con las palabras del presidente Boric y señaló como improbable la propuesta de José Antonio Kast de recortar USD 6 mil millones del gasto público sin afectar ciertos beneficios sociales.

Evelyn Matthei (Chile Vamos) aparece estancada en el tercer lugar, pero derrotaría a Jeannette Jara en segunda vuelta.

Segunda vuelta: Jara pierde frente a Kast y Matthei

En paralelo, el último sondeo de Agenda Criteria -publicado también este domingo-, confirmó a Jara en el primer lugar con el 27% (-3), seguida de cerca esta vez por Kast con el 26% (+2). en el tercer lugar continúa sin despegar Matthei, con un 17%. Sin embargo, en un hipotético escenario de balotaje, la candidata del pacto Unidad por Chile perdería antes los dos representantes de la derecha chilena.

Así las cosas, según el estudio Kast se impondría sobre Jara en segunda vuelta por 47% v/s 36%, mientras que Matthei doblegaría también a la exministra de Trabajo por 41% v/s 34%.

En el primer caso, eso sí, el 17% dijo que votaría nulo o blanco, mientras que en el segundo un 25% aseguró lo mismo.

Jara se convertiría en la próxima presidenta de Chile solo en el caso de enfrentarse en segunda vuelta a Johannes Kaiser ( 37% v/s 35%) y Franco Parisi (35% v/s 31%), esta vez con el 34% de votos en blanco o nulos.