Brasil busca la modernización industrial con una inversión de USD 56.270 millones

Lula Da Silva impulsó esta iniciativa que ayudará a mejorar a su nación (Reuters)

La presencia internacional de Brasil en la industria manufacturera y tecnológica adquirió un nuevo impulso con el anuncio de una inversión de USD 56.270 millones destinada a modernizar las capacidades productivas del país y fortalecer su posición competitiva global.

Esta iniciativa, presentada por el gobierno brasileño, prevé la transformación de sectores estratégicos y la integración de la industria nacional en los mercados internacionales, en un entorno de creciente competencia con Asia y nuevas oportunidades comerciales en Europa.

El anuncio se realizó en São José dos Campos, encabezado por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Geraldo Alckmin, quien detalló los ejes de la propuesta y remarcó la construcción de un sector empresarial enfocado en innovación, sostenibilidad e internacionalización de productos y servicios.

Geraldo Alckmin es otros de los lideres de esta iniciativa, que ayudará a mejorar a Brasil a nivel industria (Reuters)

Según un reporte de EFE, Brasil articulará esta estrategia con su participación central en la feria Hannover Messe de Alemania, prevista para abril de 2026. La delegación contará con un pabellón de 2.000 metros cuadrados y una agenda que contempla seminarios, mesas de negocios, reuniones empresariales y una amplia representación de ejecutivos y autoridades del sector.

EFE informó que el nuevo plan industrial, respaldado por la cifra de USD 56.270 millones a invertir hasta 2026, incluye el fortalecimiento de cadenas agroindustriales sostenibles, el impulso de la bioeconomía y el desarrollo de sectores como salud, defensa y aviación. Este paquete contempla también la descarbonización, la transición y seguridad energéticas, la digitalización de procesos y la modernización de infraestructura, saneamiento, vivienda y movilidad sostenibles.

Para la agencia brasileña ApexBrasil, la puesta en marcha de este proyecto coincide con un momento clave: el esperado acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea podría entrar en vigor antes de abril de 2026. Esta apertura habilitaría exportaciones brasileñas adicionales por hasta USD 7.000 millones al bloque europeo.

Mayor alivio fiscal para trabajadores y cambios en el sistema tributario individual en Brasil

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una reforma que eleva el umbral de exención del impuesto a la renta hasta los 5.000 reales mensuales (alrededor de USD 940), el doble del límite anterior, en respuesta a una de las principales promesas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una reforma que duplica el umbral de exención del impuesto a la renta, llevándolo a 5.000 reales mensuales (Europa Press)

Esta modificación, pendiente de análisis en el Senado, busca beneficiar a cerca de 15 millones de trabajadores y aumentar la carga tributaria para quienes perciben ingresos anuales superiores a 600.000 reales (unos USD 113.000), fijando un piso mínimo efectivo del 10%.

La propuesta cuenta con apoyo tanto oficialista como opositor y se inscribe dentro de una agenda orientada a la justicia fiscal y la equidad social.

Innovación tecnológica y cosecha récord marcan el avance de la agroindustria brasileña

Según la agencia Gov, el gobierno federal subrayó el fortalecimiento del sector agroindustrial gracias a la inversión en tecnología y a las políticas de fomento productivo, elementos clave dentro de la estrategia de modernización industrial.

Durante el anuncio de una cosecha récord de granos, que alcanzó las 350,2 millones de toneladas en 2024/2025, el vicepresidente Geraldo Alckmin destacó el impacto del financiamiento y de los programas de innovación, especialmente mediante líneas de crédito para la compra de maquinaria y la ejecución del Plano Más Producción.

Instituciones como BNDES y Finep respaldaron proyectos por un total de 110.000 millones de reales, con más de 160.000 iniciativas apoyadas.

El avance agrícola, estimulado por la adopción de nuevas tecnologías y equipos, consolida la posición de Brasil como líder global del sector, fortaleciendo el papel del agro en la estrategia nacional de desarrollo y dentro de la política industrial puesta en marcha recientemente.

(Con información de EFE)