América Latina

La demanda de energía eléctrica en Cuba supera el doble de la capacidad: habrá apagones en más de la mitad del país

La crisis energética provocará cortes durante toda la jornada, con una afectación simultánea al 53% del territorio en el horario de mayor demanda

La gente enciende una linterna
La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa)

La crisis energética en Cuba provocará apagones durante toda la jornada, con una afectación simultánea al 53% del país en el horario de mayor demanda, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE). El sistema eléctrico atraviesa uno de sus momentos más críticos, con tasas de déficit superiores al 50% y cortes que superan las 20 horas diarias.

Las principales causas incluyen averías en las centrales térmicas, muchas de ellas con décadas de uso, y la escasez de combustible y divisas necesarias para importarlo, de acuerdo con el régimen cubano.

La UNE, vinculada al Ministerio de Energía y Minas, proyecta para la tarde-noche una capacidad máxima de generación de 1.700 megavatios (MW) frente a una demanda de 3.500 MW. Esto genera un déficit de 1.800 MW y una afectación estimada de 1.870 MW. Estos valores pueden ser superados en la práctica.

Actualmente, seis de las 16 unidades termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimiento. Además, 78 centrales de generación distribuida no operan por falta de combustible y una veintena adicional por escasez de lubricante.

Personas esperan en una calle
Personas esperan en una calle sin luz en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

Las centrales termoeléctricas de Cuba se encuentran en su mayoría obsoletas tras años sin inversión ni mantenimiento adecuado. La falta de divisas limita la importación de combustible, lo que afecta el funcionamiento de los motores eléctricos.

Expertos independientes atribuyen la crisis a una “infrafinanciación crónica” del sector, estatizado tras el triunfo de la revolución en 1959.

Estimaciones independientes calculan que Cuba necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reactivar el sistema eléctrico, recursos de los que actualmente no dispone.

Los apagones afectan gravemente a la economía cubana, que registró una contracción del 1,1% en 2024 y acumula una caída del 11% en los últimos cinco años, según datos oficiales. La CEPAL proyecta que el PIB seguiría en terreno negativo en 2025.

Además, los cortes eléctricos alimentan el descontento social en el país y han estado vinculados a protestas de gran magnitud, como las de julio de 2021 y las recientes manifestaciones en La Habana y Gibara.

