América Latina

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza militar para combatir a las pandillas en Haití

La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, transforma la misión multinacional en una Fuerza de Supresión de Pandillas con hasta 5.500 efectivos. El mandato inicial de 12 meses busca recuperar el control de Puerto Príncipe y aliviar la crisis humanitaria, aunque activistas se declararon preocupados sobre el respeto a los derechos humanos

Guardar
El Consejo de Seguridad de
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza propuesta por EEUU y Panamá contra las pandillas en Haití (Foto: EP)

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) autorizó este martes la transformación de la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, de carácter policial, en una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) con mandato militar y mayores recursos.

La resolución, impulsada por Estados Unidos junto con Panamá, fue aprobada por 12 votos a favor y 3 abstenciones (China, Rusia y Pakistán), lo que permitirá que hasta 5.500 uniformados entre policías y soldados, asistidos por 50 civiles, actúen en el país caribeño por un periodo inicial de 12 meses para combatir la violencia de las bandas armadas.

El acuerdo redefine el alcance de la intervención internacional en Haití, país que atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes con más de un millón de desplazados internos, el control de cerca del 90% de Puerto Príncipe en manos de pandillas y una economía gravemente paralizada.

Según la resolución a la que tuvo acceso EFE y diversos medios internacionales, el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) puede realizar operaciones independientes o en apoyo a la Policía Nacional de Haití (PNH) para neutralizar, aislar y disuadir a los grupos armados que han extendido su influencia tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

La votación llega después de 15 meses con la MSS en Haití, formada principalmente por efectivos keniatas y centroamericanos. Aunque se había previsto que la anterior misión alcanzara los 2.500 integrantes, su cifra real nunca superó los 1.000 efectivos, debilitada por la falta de recursos y financiación. El texto aprobado dispone que los costos de personal de la nueva fuerza recaerán en contribuciones voluntarias de los Estados participantes, tras los modestos resultados de la recaudación previa: de los USD 600 millones presupuestados para el primer año de la MSS, apenas se reunieron 115 millones, según datos recogidos por EFE.

El presidente de transición de
El presidente de transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, en la 80° Asamblea General de la ONU (Foto: EP)

Laurent Saint-Cyr, presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, definió la situación ante la Asamblea General de la ONU como “la de un país en guerra, una tragedia humana a las puertas de América”. Reiteró que “cada día, vidas inocentes son segadas por balas, fuego y miedo” y agradeció el respaldo a la nueva resolución, elogiando el liderazgo de Estados Unidos y Panamá.

Por su parte, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, señaló ante el Consejo que el aumento de casi cinco veces en la fuerza internacional evidencia que “la comunidad internacional comparte la carga”.

Tanto desde el Gobierno haitiano como desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha insistido en que la ampliación del mandato de la misión es solo un primer paso. En un comunicado, Albert Ramdin, secretario general de la OEA, subrayó que “la resolución del Consejo de Seguridad es clave para avanzar en la hoja de ruta que permita la estabilización de Haití y la celebración de elecciones creíbles, la entrega de ayuda humanitaria y el desarrollo sostenible”.

Al frente de la misión internacional continuará Kenia, que desplegó sus primeros agentes policiales en junio de 2024. La misión estaba operativa bajo liderazgo keniano desde octubre de 2023. Según la resolución difundida, la GSF podrá actuar tanto en coordinación con la PNH como de forma autónoma. El texto recalca la importancia de proteger infraestructuras críticas como el aeropuerto de Puerto Príncipe y los puertos marítimos, estratégicos para el abastecimiento humanitario y actualmente bajo influencia o amenaza de las pandillas.

El ex policía "Comandante Samuel"
El ex policía "Comandante Samuel" camina por la calle rodeado de hombres armados de su grupo llamado Du Sang 9 durante una protesta contra la inseguridad en Puerto Príncipe, Haití, el 28 de junio de 2025 (REUTERS/Jean Feguens Regala/Foto de archivo)

La naturaleza híbrida de la nueva fuerza preocupa a organizaciones de derechos humanos. El mandato de la GSF incorpora, por primera vez, militares junto a policías y deja abierta la posibilidad de realizar detenciones de presuntos pandilleros, una atribución que no tenía la MSS. Además, la resolución menciona la obligación de actuar “conforme al derecho internacional y los derechos humanos”, aunque ONGs han alertado sobre el riesgo de excesos ante una población civil ya asolada por desplazamientos masivos y crisis humanitaria.

Se reconoce además la necesidad de crear mecanismos para el trato con menores de edad miembros de pandillas, que podrían constituir hasta el 50% de sus filas, señalando que “cuando sea apropiado y factible, los niños detenidos sean remitidos a agentes de protección infantil”. Pese a ello, la formulación carece de detalles sobre el desarme y la reintegración de menores.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso la creación de una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH) para proporcionar respaldo logístico y financiero a la nueva misión. Igualmente, la GSF deberá rendir informes trimestrales ante el Consejo de Seguridad y los donantes para evaluar el cumplimiento de sus objetivos, en un contexto de escepticismo respecto a la capacidad real de la comunidad internacional para revertir el deterioro de la situación en Haití.

Soldados haitianos posan para una
Soldados haitianos posan para una foto grupal durante la ceremonia de clausura al término de su entrenamiento militar impartido por el Ejército mexicano, en San Miguel de los Jagüeyes, México, el viernes 19 de septiembre de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La resolución establece que tanto la protección de infraestructuras, como el apoyo al combate del tráfico de armas y el restablecimiento de la seguridad en centros educativos y hospitalarios, formarán parte de las competencias de la GSF. Por su parte, países como China y Rusia expresaron durante el debate su desacuerdo con el proceso, señalando falta de planificación, previsión financiera y estudio previo de la situación sobre el terreno, aunque optaron finalmente por abstenerse en ambas votaciones.

Desde el comienzo de 2024, tras la dimisión del ex primer ministro Ariel Henry, la transición en Haití se encuentra liderada por el Consejo Presidencial y la ausencia de elecciones ha agravado el vacío de autoridad. El mandato de la misión multinacional se mantendrá por un año, sujeto a revisiones y a la disponibilidad de recursos comprometidos por los Estados miembros y la ONU.

(Con información de AFP, AP, EFE, EP y Reuters)

Temas Relacionados

ONUConsejo de SeguridadHaitíMilitaresúltimas noticias américaPandillas

Últimas Noticias

Freddy Superlano lleva 14 meses detenido y en aislamiento: oposición denuncia secuestro político en Venezuela

La ONG Foro Penal contabiliza más de 800 presos por motivaciones políticas, mientras organismos internacionales alertan sobre la falta de garantías procesales y el peligro de daños irreparables en centros de reclusión del país

Freddy Superlano lleva 14 meses

Nicaragua otorgó otras 85.000 hectáreas en concesiones mineras a empresas chinas

Intereses extranjeros ampliaron su alcance sobre recursos naturales estratégicos y comunidades locales, en medio de cuestionamientos ambientales y sociales por la entrega de vastos territorios para la explotación de metales preciosos

Nicaragua otorgó otras 85.000 hectáreas

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

El Gobierno sospecha que metanol importado de forma irregular terminó en la producción ilegal de licores y pidió la acción de fuerzas federales

Subieron a cinco los muertos

República Dominicana no invitará a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la X Cumbre de las Américas

Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado oficial, en el marco de la presidencia pro tempore que ostenta el país caribeño en la organización del foro regional

República Dominicana no invitará a

La ONU pidió diálogo en Ecuador y embajadores europeos condenaron la violencia en el paro nacional

Tras la muerte de un manifestante y denuncias de militares retenidos, la ONU pidió una investigación exhaustiva y la Unión Europea e Italia llamaron a mantener las protestas en paz

La ONU pidió diálogo en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres líderes sindicales fueron reelegidos

Tres líderes sindicales fueron reelegidos en sus cargos y otro dio un paso al costado luego de 28 años

Oculto en un camión: el plan de fuga de “Pequeño J” terminó con su captura en Pucusana tras un paro de pescadores en la Panamericana Sur

Cofepris advierte falsificación de condones: estas son las señales para identificarlos

Se abre socavón en el Puente de la Concordia: esto dijeron las autoridades

Frío, intensas lluvias y vientos en Perú desde Octubre: Senamhi pronostica cambios drásticos en el clima por este fenómeno

INFOBAE AMÉRICA
Opositores nicaragüenses imploraron a la

Opositores nicaragüenses imploraron a la Justicia de Costa Rica que frene la extradición del disidente Pedro Fernández

Colombia acelera en ventas de motos, crece la preferencia por modelos de bajo cilindraje

Amnistía acusa a China de utilizar sus tribunales para "reprimir" la defensa de los Derechos Humanos

Haití ve en la nueva fuerza aprobada por el Consejo de Seguridad un cambio "decisivo" contra las pandillas

Terelu Campos se pronuncia sobre una 'unificación' entre su familia y la de Mar Flores

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman pagaría una millonaria

Nicole Kidman pagaría una millonaria compensación a Keith Urban por una sorprendente cláusula prenupcial

Austin Wolf, ex estrella porno, fue sentenciado a 19 años de prisión en caso de explotación sexual infantil

La tajante respuesta de J.K. Rowling a los comentarios de Emma Watson: “Es ignorante de cuán ignorante es”

“Con los pies en la tierra” y una amistad que trasciende el set: qué se sabe sobre el final de Stranger Things

La última publicación de Paola Caldera, la influencer venezolana que murió tras meses de lucha contra la leucemia