América Latina

El canciller de Brasil aclaró que Lula Da Silva negociará aranceles con Donald Trump

Altos funcionarios destacan la apertura a nuevas negociaciones económicas luego de señales positivas entre mandatarios, mientras insisten en preservar la autonomía institucional del país

Guardar
Mauro Vieira reafirmó que el
Mauro Vieira reafirmó que el país no cederá en temas que involucren la autonomía nacional (Europa Press)

Durante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en Brasilia, el canciller Mauro Vieira afirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está dispuesto a avanzar en negociaciones comerciales con Donald Trump, pero dejó claro un límite: la soberanía brasileña y las decisiones del Poder Judicial, incluidas las cuestiones vinculadas al expresidente Jair Bolsonaro, no forman parte de la discusión.

Según información de la agencia EFE, explicó que Lula está abierto a tratar los aranceles impuestos por la administración Trump sobre los productos brasileños, algunos con tasas de hasta un 50%.

Vieira sostuvo que las sanciones estadounidenses afectan sectores estratégicos de la economía nacional y desafían los datos oficiales de la balanza comercial, ya que, desde hace más de quince años, el intercambio comercial ha resultado en un superávit para Estados Unidos. “La defensa de los intereses económicos y comerciales de Brasil seguirá siendo firme y serena, basada en datos concretos y fidedignos, sin provocaciones estériles”, declaró Vieira.

Lula y Trump mantuvieron una
Lula y Trump mantuvieron una breve conversación en la Asamblea General de la ONU (Reuters)

La agenda diplomática concentra su atención ahora en la próxima reunión bilateral, luego de que Trump sostuviera que la reciente interacción con Lula, breve, de solo veinte segundos durante la cumbre de la ONU, generó una “química” favorable para promover un diálogo más extenso en el futuro.

Vieira consideró positiva esta apertura, que podría allanar el camino para superar diferencias y revisar sanciones. El vicepresidente Geraldo Alckmin, citado por Europa Press, estimó la semana pasada, que la “buena química” política entre los mandatarios puede habilitar la solución al “tarifazo injustificado” aplicado a las exportaciones brasileñas.

Alckmin explicó que Estados Unidos mantiene un arancel cero para ocho de los diez principales productos que importa de Brasil, un trato que no se corresponde con el que reciben los productos brasileños en el mercado estadounidense.

Este clima diplomático coincide con un escenario político doméstico enrarecido en Brasil, donde la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026 ya comenzó. Los movimientos de Lula generan inquietud tanto dentro del oficialismo como en la oposición encabezada por el bolsonarismo.

El presidente celebró el inicio
El presidente celebró el inicio de un contacto directo con líderes estadounidenses tras meses de distancia (Reuters)

Las expectativas sobre una eventual reunión presencial se centran en la posibilidad de eliminar trabas comerciales relevantes para Brasil. No obstante, las autoridades brasileñas insisten en que la discusión no incluirá temas judiciales ni de soberanía, en línea con el principio expresado ante el Congreso.

Vieira sostuvo que la actitud dialogante de Brasil persigue resolver controversias económicas y comerciales con datos “concretos y oficiales” y bajo el respeto irrestricto a la autonomía institucional. “Recibimos con agrado cualquier muestra de disposición”

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BrasilLula Da SilvaArancelesDonald Trump

Últimas Noticias

Estados Unidos deportó a una ex jueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

Melody González Pedraza había llegado a Tampa, Florida, en 2024 bajo el ‘parole’ humanitario

Estados Unidos deportó a una

La demanda de energía eléctrica en Cuba supera el doble de la capacidad: habrá apagones en más de la mitad del país

La crisis energética provocará cortes durante toda la jornada, con una afectación simultánea al 53% del territorio en el horario de mayor demanda

La demanda de energía eléctrica

La dictadura de Nicaragua sigue entregando recursos mineros a China: otorgó una concesión en la reserva del fronterizo Río San Juan

En los dos últimos dos años, le dio a la empresa Zhong Fu Development S.A. más de 230.000 hectáreas, que equivalen a 2.312 kilómetros cuadrados

La dictadura de Nicaragua sigue

Una vacuna tetravalente redujo en Brasil un 68% las hospitalizaciones de un brote de dengue

El estudio constituye la primera prueba de efectividad de la vacuna Qdenga desde su aprobación por autoridades sanitarias

Una vacuna tetravalente redujo en

El huracán Imelda avanza hacia Bermudas mientras ordenan el cierre de aeropuertos, escuelas y oficinas gubernamentales

Las autoridades advirtieron sobre la inminente llegada de la tormenta, que podría impactar la isla con intensas lluvias, marejadas peligrosas y cortes de energía

El huracán Imelda avanza hacia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Valor de cierre del dólar

Valor de cierre del dólar en Colombia este 1 de octubre de USD a COP

Valor de cierre del euro en Colombia este 1 de octubre de EUR a COP

Corte Constitucional dio ultimátum al Ministerio de Salud para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos en Colombia

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 2 de octubre

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos deportó a una

Estados Unidos deportó a una ex jueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

Israel detecta cinco proyectiles lanzados desde el norte de la Franja de Gaza

Francia pide a Israel que garantice la seguridad de los miembros de flotilla y su derecho a protección consular

El hallazgo de un broche milenario en Turquía redefine la historia de Troya y la Edad del Bronce

La Embajada en Israel contacta con el Gobierno de Netanyahu para saber de los españoles en la flotilla a Gaza

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre ‘El genio y

Todo sobre ‘El genio y los deseos’, la nueva serie coreana de Netflix que busca reemplazar a ‘Bon appétit majestad’

Fran Drescher celebró sus 68 años con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una emotiva reunión con el elenco de “La Niñera”

La Fiesta del Cine regresa a Argentina con precios bajos y una cartelera de lujo

El verdadero final de ‘Bon Appétit, majestad’: lo que no mostró el k-drama de Netflix

La confesión de Glen Powell sobre un percance amoroso que acabó con una nariz rota