América Latina

Crece el malestar social en Cuba por los constantes apagones: más de la mitad de la isla estará a oscuras este martes

La empresa estatal Unión Eléctrica prevé una afectación del 52% del país durante el horario de mayor demanda en la tarde-noche

Algunas personas caminan por la calle durante un apagón general en La Habana, Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé para este martes cortes eléctricos simultáneos a lo largo de toda la jornada, con afectación del 52% del país durante el horario de mayor demanda en la tarde-noche.

Esta situación responde a la crisis energética que enfrenta Cuba, la cual se ha intensificado durante el último año, con déficits superiores al 50% y cortes que pueden superar las 20 horas diarias.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario pico de la tarde-noche una capacidad máxima de generación de 1.780 megavatios (MW), frente a una demanda de 3.550 MW. Esto genera un déficit de 1.770 MW y una afectación estimada de 1.840 MW. Es habitual que las cifras reales sobrepasen las previsiones oficiales.

En la actualidad, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles, equivalentes al 44%, permanecen fuera de servicio por fallas o mantenimientos. Además, 43 centrales de generación distribuida se encuentran inoperativas por falta de combustibles como diésel y fueloil, mientras que otra veintena no funciona debido al déficit de lubricantes.

Fotografía de archivo de personas caminando por un sector sin servicio eléctrico en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La mayoría de las centrales termoeléctricas cubanas muestra un estado de obsolescencia tras décadas de uso, una inversión insuficiente y carencias en el mantenimiento. Al mismo tiempo, la falta de divisas limita la importación de combustible, lo que mantiene numerosos motores eléctricos fuera de servicio.

Expertos independientes atribuyen la crisis energética a una cronificación de la infrafinanciación en un sector controlado íntegramente por el Estado desde “el triunfo de la revolución en 1959”.

Diversos cálculos independientes estiman que el régimen requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reactivar el sistema eléctrico, monto del que La Habana carece.

Los cortes de electricidad afectan a la economía nacional, cuya contracción fue del 1,1% en 2024 y acumula una caída del 11% en los últimos cinco años, según cifras oficiales. La CEPAL prevé también que el PIB cubano será negativo este año.

La crisis eléctrica, además, intensifica el malestar social y ha estado vinculada a importantes protestas, como las masivas de julio de 2021 y recientes manifestaciones en La Habana y Gibara.

