América Latina

Bolivia refuerza control en ciudades fronterizas ante el posible ingreso del “Pequeño J”

La investigación está a cargo de la Interpol, que el sábado entregó a las autoridades argentinas a uno de los presuntos implicados que huyó a Bolivia tras el crimen

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra


Se trataría del presunto líder narco que habría ordenado asesinar a las tres jóvenes de La Matanza

Agentes de Interpol Bolivia intensificaron la búsqueda de Tony Janzen Valverde (20), conocido como “Pequeño J”, acusado de asesinar a tres mujeres en Florencio Varela, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

El investigador Oliver Mita informó que se enviaron instructivos a las oficias fronterizas de Yacuiba y Bermejo para proceder con la búsqueda de Valverde y también de Matías Agustín Ozorio (28), su presunto cómplice, a solicitud de sus pares argentinos que activaron el sello rojo internacional y deducen que ambos podrían haber fugado hacia Bolivia o Perú.

El Pequeño J es señalado como el presunto líder de una organización de narcotráfico transnacional y supuesto autor intelectual del crimen que estremeció a la sociedad argentina: el cruel asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las tres jóvenes fueron torturadas, golpeadas y ejecutadas durante una transmisión en vivo para grupo cerrado de 45 personas en una red social, de acuerdo con las investigaciones del caso.

El 19 de septiembre Brenda, Morena y Lara salieron de sus viviendas en Ciudad Evita y tomaron un vehículo que las trasladó con engaños hacia Florencio Varela. Tras varios días de búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en un domicilio de esa localidad con signos de violencia y mutilación.

La investigación judicial sostiene que el móvil podría ser una venganza vinculada al narcotráfico, y apunta hacia una organización criminal transnacional liderada por Valverde. Hasta el momento, se han detenido al menos siete personas por su presunta participación en el hecho, entre ellas los presuntos responsables de la logística y el enterramiento de los cuerpos.

Uno de los detenidos es el peruano Lázaro Víctor Sotacuro (41), quien fue capturado el 27 de septiembre en un hotel de la localidad boliviana de Villazón, fronteriza con Argentina, tras cruzar por un paso ilegal desde La Quiaca.

Sotacuro es vinculado al caso debido a su presunta participación en el traslado de las víctimas. Se le atribuye el uso de un vehículo Volkswagen Fox blanco, en el que se habría trasladado con engaños a las jóvenes desde La Matanza hacia Florencio Varela, bajo el pretexto de asistir a una fiesta.

El detenido en Villazón,Bolivia.
Sotacuro no tenía pedido de captura internacional pero una pista movilizó una orden de detención urgente en el norte argentino. Luego de buscar por cada hotel y alojamiento de La Quiaca, el fiscal Alberto Mendevil pidió a la Policía Boliviana que se haga la misma búsqueda en Villazón.

Los agentes bolivianos lo encontraron en un hospedaje ubicado a 600 metros de la frontera, dentro de una habitación y sin compañía.

Tras su detención, Sotacuro fue llevado a celdas policiales para iniciar el trámite de extradición. Al día siguiente, fue entregado bajo estricto resguardo policial a las autoridades argentinas, quienes dispusieron su traslado inicial hacia el penal de Gorriti en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Por el crimen, ya hay otros seis detenidos: Celeste González Guerrero (28), Andrés Parra (18), Daniela Ibarra (19) y Miguel Villanueva Silva (27), quienes fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero imputados por “homicidio calificado”, además de la sobrina de Sotacuro, Florencia Ibáñez (30), acusada de haber apoyado logísticamente a su tío en el traslado de las víctimas; y Ariel Giménez (29), que supuestamente habría ayudado a enterrar los tres cuerpos.

En tanto, la Policía además de buscar a Valverde y Ozorio, sigue el rastro de “Rengo Nico” sospechoso de haber estado en la casa donde se cometió el crimen y de ser el vínculo con las víctimas.

