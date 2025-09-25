América Latina

Violencia en Ecuador: una masacre en una cárcel de Esmeraldas dejó al menos 17 reclusos asesinados

Los agresores usaron llaves sustraídas y armas de fuego para ejecutar a presos rivales

Yalilé Loaiza

Desde Quito

La Cárcel de Esmeraldas fue
La Cárcel de Esmeraldas fue el escenario de una nueva masacre. Imagen de archivo. (Ecuador 221)

Una nueva masacre carcelaria estremeció a Ecuador la madrugada de este jueves. El Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas fue escenario de un ataque interno que dejó 17 privados de libertad asesinados, según confirmó el SNAI cerca del mediodía. El hecho, que se suma a una cadena de matanzas ocurridas en los últimos años dentro de las cárceles del país, estaría vinculado a órdenes externas de la organización criminal conocida como Tiguerones, que habría instruido a sus integrantes a eliminar a reclusos pertenecientes a bandas rivales como Los Lobos y Los Choneros, así como a detenidos que no mantienen afinidad con ese grupo delictivo.

De acuerdo con un parte emitido desde el centro penitenciario, la acción violenta se desencadenó durante la madrugada en el pabellón C, donde se habría simulado la muerte de un preso. Este hecho, aparentemente falso, sirvió de pretexto para sustraer las llaves de las celdas y el arma de un militar que ingresó a verificar la supuesta novedad. Con las llaves en su poder, los agresores lograron abrir las puertas de los pabellones externos y se dirigieron a atacar a reclusos de bandas rivales, empleando incluso armas de fuego cuyo ingreso habría contado con la complicidad de agentes penitenciarios.

El informe al que tuvo acceso este medio indica que, tras forzar seguridades y acceder a otras celdas, los atacantes ejecutaron a 17 personas. El levantamiento de cuerpos estaba en proceso durante la mañana con apoyo de la Policía Nacional, que desplegó unidades para recuperar el control interno. Aunque no se han confirmado fugas, el ambiente en los alrededores del centro penitenciario fue de alarma: habitantes de los barrios cercanos reportaron ráfagas de disparos y posibles explosiones de gases lacrimógenos desde las 03:00, un tiroteo que se extendió por más de media hora.

Los reos asesinados en la
Los reos asesinados en la masacre.

Los relatos de familiares de reos que llegaron a las inmediaciones de la cárcel dan cuenta de escenas de desesperación. Fotos y videos que circularon en redes sociales muestran cuerpos baleados e incluso decapitados. Parientes de los detenidos reclamaban información sobre sus seres queridos, mientras denunciaban que no recibían respuestas claras por parte de las autoridades penitenciarias.

El recinto de Esmeraldas, conocido como CPL N.º 2, ya había sido escenario de motines en el pasado. En enero de 2024, un amotinamiento dejó dos presos muertos y 48 fugados. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, en agosto de este año la cárcel alojaba a 1.552 reos, pese a que su capacidad es de 1.100. Además, se constató la presencia de internos con enfermedades graves, como tuberculosis, y de adultos mayores en situación crítica.

Las cárceles continúan bajo el
Las cárceles continúan bajo el control de las FF.AA. en Ecuador.

La masacre de este 25 de septiembre ocurre apenas tres días después de otra matanza en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, donde 14 personas murieron en un enfrentamiento atribuido también a pugnas entre bandas criminales. La reiteración de estos episodios evidencia la crisis estructural del sistema penitenciario ecuatoriano, marcado por el hacinamiento, la falta de control estatal y la penetración del crimen organizado.

Desde horas de la mañana de este jueves, la insistencia de la prensa en los grupos de comunicación oficiales del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior para obtener información oficial fue evidente. Al mediodía del jueves, el SNAI indicó: “La madrugada de este jueves 25 de septiembre de 2025, se registró un enfrentamiento entre personas privadas de libertad al interior del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas. De manera preliminar, se conoce que estos hechos dejaron como resultado el fallecimiento de 17 personas privadas de libertad. Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, próximamente daremos más detalles de lo sucedido”.

Temas Relacionados

Masacre EcuadorCárcel de EsmeraldasMotín EcuadorCrisis carcelaria

