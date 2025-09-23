América Latina

Piden multa de USD 54 millones para siete empresas chilenas acusadas de coludirse en la compra de centolla

Entre 2012 y 2021 se concertaron para fijar los precios de este suntuoso producto

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
La acción fue en directo
La acción fue en directo detrimento de los pescadores artesanales del extremo sur chileno.

Siete empresas chilenas fueron acusadas de colusión en el mercado de la compra de centolla por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multas que superan los USD 54 millones para ellas y los ocho ejecutivos que concertaron dichas acciones a partir de 2012 y al menos hasta el 2021, en detrimento de los pescadores artesanales de la Región de Magallanes, en el extremo sur chileno.

Según la FNE, los ejecutivos de las compañías denunciadas se reunían en muelles de desembarque o ferias internacionales y se ponían de acuerdo a través de grupos de WhatsApp para establecer los precios de compra de este crustáceo al principio de la temporada de extracción, cuya producción se exporta casi por completo.

Las empresas imputadas son Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör, las que entre 2017 y 2021 compraron hasta el 88% de la centolla viva extraída para luego enviarla principalmente a China, Estados Unidos y México.

La FNE logró constatar que dichas compañías obtenían así un precio más bajo de compra al inicio de la temporada y luego contenían o retrasaban las alzas posteriores, operando de manera concertada frente a los pescadores artesanales.

“Al comunicarse, las Empresas Requeridas corroboraban, por ejemplo, cuánto estaban efectivamente pagando sus competidores -para confirmar o descartar la información entregada por los proveedores-, o cuál sería su estrategia en futuras compras, neutralizando de esta forma la independencia en la toma de decisiones y la incertidumbre sobre el comportamiento de los rivales que deben existir en un entorno competitivo”, se lee en el requerimiento de la FNE.

Tres ejecutivos de una de
Tres ejecutivos de una de las empresas se acogieron al beneficio de la delación compensada.

La investigación

La FNE partió su investigación en 2020 y en enero del año siguiente, tres ejecutivos de la empresa Bakkavör se acogieron al beneficio de la delación compensada, aportando información relevante de las otras compañías que participaron de este verdadero cartel.

Gracias a interceptaciones telefónicas y decomisos en dependencias de dichas factorías ubicadas en Porvenir (3.140 km al sur de Santiago), la FNE recopiló evidencia suficiente para acreditar los delitos presentados ante el TDLC.

Según el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, “con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”.

El persecutor valoró la acción puesto que “resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.

Cabe destacar que esta acusación se suma a la estampada en marzo de este año por la FNE contra un grupo de panaderos industriales de la región de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), acusados también de coludirse entre 2019 y 2022 en la comercialización del pan que se vende a almaceneros de esa zona, lo que implicó un significativo aumento de su precio sobre todo durante la época de pandemia.

Temas Relacionados

ChileColusiónCentollaFiscalía Nacional EconómicaTribunal de Defensa de la Libre Competencia

Últimas Noticias

Presunta coordinación militar nicaragüense en el asesinato del opositor Samcam en Costa Rica

Filtraciones del informe del OIJ señalan que la Inteligencia del Ejército de Nicaragua coordinó el asesinato de Roberto Samcam, e identifican al presunto cerebro de la operación criminal.

Presunta coordinación militar nicaragüense en

Un fuerte temporal dejó sin luz a cerca de medio millón de usuarios en San Pablo

Desde la madrugada de este lunes, lluvias intensas y fuertes rachas de viento han azotado la capital paulista y sus alrededores, causando ocho personas heridas y una docena de desalojados

Un fuerte temporal dejó sin

Macabro cargamento: 30 piernas humanas llevan un año retenidas en el Aeropuerto de Santiago de Chile

Fueron adquiridas por un centro médico con fines educacionales

Macabro cargamento: 30 piernas humanas

Expertos de la ONU pidieron llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el trato a los exiliados

Los juristas aseguraron que la represión del régimen trasciende sus propias fronteras y alcanza a sus críticos en el exterior

Expertos de la ONU pidieron

FMI destacó la resiliencia de la economía uruguaya pero pidió mayor esfuerzo en su plan de ajuste fiscal

La agencia Fitch, mientras tanto, destacó la “amplia continuidad política” de Uruguay y mantuvo la calificación por encima del grado inversor

FMI destacó la resiliencia de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incautan cerca de 300 kilos

Incautan cerca de 300 kilos de cocaína que iba oculta en un cargamento de banano con destino a Francia

Conozca cuáles son los mejores 10 colegios de Bogotá, según el ranking de la firma Sapiens Research

Clan del Golfo y cárteles mexicanos: la red que sale a la luz tras el asesinato de B-King

Estos son los tres alimentos que no debes guardar en el refrigerador para evitar que se echen a perder

México reafirma su compromiso con la igualdad de género ante la ONU

INFOBAE AMÉRICA
El Thyssen expone el "testimonio

El Thyssen expone el "testimonio vivo" de 27 fotoperiodistas palestinos y el "rincón de devastación" que es Gaza

Nahia Zudaire logra un nuevo bronce en el Mundial de Natación Paralímpica de Singapur

Cae en Bolivia una mujer con 10 kilos de cocaína: es hermana de una sindicalista allegada a Evo Morales

Nuevo temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro reportado por el CSN

Bolivia: allanaron un inmueble en busca del hijo de Luis Arce, acusado por violencia familiar

ENTRETENIMIENTO

Desde Meryl Streep hasta a

Desde Meryl Streep hasta a Tom Hanks: las celebridades que protestaron por la salida de Jimmy Kimmel del aire

“La familia Ingalls”: Melissa Gilbert reaccionó a declaraciones de Jason Bateman sobre bromas pesadas en el set

El episodio de ‘La familia Ingalls’ que fue rechazado por los productores: “No querían que Caroline tuviera una crisis nerviosa”

Murió la influencer Gracious Teiyan por trombosis cerebral

La emotiva aparición de James Van Der Beek en el reencuentro de ‘Dawson’s Creek’