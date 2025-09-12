América Latina

Qué pasará con Jair Bolsonaro y los otros condenados que deben cumplir penas de cárcel por la trama golpista en Brasil

El sistema legal del país permite a los afectados apelar las sentencias, aunque revertir los fallos resulta poco frecuente, según expertos

El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario en su casa en Brasilia, Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, junto a los otros condenados, enfrenta un escenario de consecuencias legales y políticas que incluyen la inelegibilidad para cargos públicos y la posibilidad de perder su rango militar, según un análisis realizado por el periódico local O Globo.

Las decisiones judiciales que afectan a Bolsonaro y a los otros implicados han generado debate sobre el futuro político del ex mandatario y el alcance de las sanciones impuestas por la Justicia brasileña.

Las sentencias dictadas por las autoridades judiciales de Brasil han tenido un impacto inmediato en la situación de Bolsonaro y de los demás condenados. De acuerdo con la información recopilada por el medio citado, estos fallos no solo establecen la inelegibilidad de los afectados, sino que también abren la puerta a sanciones adicionales, como la pérdida de rango militar en el caso de quienes provienen de las Fuerzas Armadas.

El análisis del medio brasileño, que consultó a expertos, subraya que estas medidas representan un cambio en el panorama político nacional, ya que restringen la capacidad de los condenados para participar en futuras elecciones y, en algunos casos, afectan su estatus profesional y social.

Los jueces de la Corte
Los jueces de la Corte Suprema de Brasil en el juicio por la trama golpista (REUTERS/Adriano Machado)

En cuanto a los recursos judiciales disponibles, el sistema legal brasileño ofrece a los condenados la posibilidad de apelar las sentencias ante instancias superiores.

Según detalla O Globo, existen diferentes tipos de recursos, cada uno con plazos y requisitos específicos. Por ejemplo, los afectados pueden presentar recursos ordinarios ante tribunales superiores, como el Tribunal Superior Electoral (TSE) o el Supremo Tribunal Federal (STF), dependiendo de la naturaleza del caso. Los plazos para interponer estos recursos suelen ser breves, y la probabilidad de éxito varía en función de los argumentos presentados y de la jurisprudencia existente. Expertos legales consultados por el medio consideran que, aunque el camino de las apelaciones está abierto, revertir las decisiones adoptadas por los tribunales electorales resulta complejo y poco frecuente.

La inelegibilidad, uno de los principales efectos de las sentencias, implica que Bolsonaro y los demás condenados no podrán postularse a cargos públicos durante el periodo determinado por la justicia. Según el análisis de O Globo, esta restricción puede alcanzar hasta ocho años, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la interpretación de los jueces.

En la práctica, la inelegibilidad excluye a los afectados de la competencia electoral, limitando su influencia directa en la toma de decisiones políticas a través de cargos electivos. No obstante, la sanción no impide que los condenados participen en actividades políticas de otro tipo, como la militancia partidaria o la asesoría a candidatos.

Un partidario de Jair Bolsonaro
Un partidario de Jair Bolsonaro saluda mientras canta el himno de la nación frente a una base militar durante una protesta contra la derrota electoral del ex presidente en San Pablo, Brasil, el 3 de noviembre de 2022 (Foto AP/Matías Delacroix/Archivo)

Otro aspecto relevante abordado por O Globo es la posible pérdida de rango militar para aquellos condenados que provienen de las Fuerzas Armadas, como es el caso de Bolsonaro, quien ostenta el grado de capitán en la reserva. El proceso para la pérdida de patente es independiente de la condena penal o electoral y requiere la apertura de un procedimiento específico ante la Justicia Militar.

Si se confirma la pérdida de rango, el afectado dejaría de gozar de los derechos y prerrogativas asociados a su condición de militar, lo que representa una sanción adicional de peso simbólico y práctico. El medio destaca que este tipo de medida ha sido aplicada en casos anteriores, aunque su tramitación suele ser prolongada y depende de la decisión de instancias especializadas.

En un formato de preguntas y respuestas elaborado por O Globo, se abordan las principales dudas sobre el futuro político y legal de Bolsonaro y los demás condenados. Entre los puntos destacados, el medio aclara que la inelegibilidad no es automática para todos los delitos, sino que depende de la tipificación de la conducta y de la decisión judicial.

Además, se explica que los recursos pueden suspender temporalmente los efectos de la sentencia, aunque esto no garantiza la reversión del fallo. Finalmente, se señala que la pérdida de rango militar solo se produce tras un proceso específico y no como consecuencia directa de la condena electoral.

