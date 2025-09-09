América Latina

Bolivia: Arce admite que emisarios del PCC radican en el país pero niega la presencia de cárteles

La declaración del Presidente surge tras revelarse que un capo del Primer Comando Capital vive cómodamente en Santa Cruz de la Sierra. Un ex ministro contradice al jefe de Estado

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
El presidente de Bolivia, Luis
El presidente de Bolivia, Luis Arce, habla durante una entrevista con EFE en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Bolivia atraviesa una ola de violencia e inseguridad que sugiere la penetración de mafias y organizaciones criminales internacionales. Al secuestro de dos personas y el asesinato de siete en menos de un mes en Santa Cruz de la Sierra, se suma un reportaje televisivo de la cadena brasileña Globo, que reveló la presencia de uno de los principales líderes del Primer Comando Capital (PCC) en esa ciudad.

La investigación descubrió que Sérgio Luiz de Freitas Filho (46), pese a ser uno de los criminales más buscados en su país, lleva desde hace más de diez años una vida de lujo en Bolivia, desde donde coordina la acciones del PCC bajo una identidad falsa.

Este caso, además de los asesinatos y secuestros anteriores, han generado preocupación en las autoridades bolivianas, que han anunciado acciones para evitar la instalación de organizaciones criminales.

El capo del PCC brasileño
El capo del PCC brasileño vive desde hace más de diez años en Santa Cruz, Bolivia, según una investigación periodística.

Sin embargo, el presidente Luis Arce descartó la presencia de cárteles y se refirió a “emisarios” que operan en Bolivia. “Hay que aclarar que no hay presencia de cárteles en nuestro país. Se trata de emisarios que vienen permanentemente promocionando el negocio (narcotráfico) en nuestro país, pero no existe evidencia de que haya habido cárteles”, manifestó Arce en contacto con los medios locales.

Su declaración contrasta con la del ex ministro de Gobierno (Seguridad), Carlos Romero, quien afirmó en una entrevista con Red Uno que en Bolivia no solo hay emisarios, sino también “cárteles internacionales, mafias y clanes familiares”. Según el ex ministro, el país se ha convertido en un hub del narcotráfico, donde “se produce, se procesa y se la envía droga hacia Brasil y Europa”.

Freitas no es el único emisario del PCC radicado en Bolivia. Marcos Roberto de Almeida, conocido como “Tuta” es otro líder de la organización que radicó en el país y fue capturado en mayo de 2025 en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba obtener una identidad falsa. El criminal fue expulsado a Brasil, donde cumplirá una condena de 12 años por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Imagen de archivo. REUTERS/Ipa Ibanez
Imagen de archivo. REUTERS/Ipa Ibanez

A estos dos casos, se suman al menos otros seis que fueron capturados en los últimos cinco años.

Para el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, la ciudad de Santa Cruz se ha convertido en un “santuario” para el PCC y señaló que varios emisarios de la organización han sido detenidos en la región.

La reciente ola de violencia inició el 13 de agosto cuando tres hombres extranjeros vinculados con la mafia balcánica fueron hallados sin vida en una vivienda de Santa Cruz. Una semana después, se produjo un doble asesinato en esa ciudad, las víctimas fueron acribilladas con más de 100 disparos dentro de una vagoneta, lo que sugiere una ejecución planificada y de alta violencia. Las víctimas tenían antecedentes penales y habían estado detenidos en la cárcel, por denuncias de estafa y acusaciones de homicidio y secuestro.

Posteriormente, se reportó la desaparición de Lorgio Saucedo, un hombre con un extenso historial delictivo, que habría sido asesinado y enterrado en Warnes, un municipio vecino de Santa Cruz, donde la Policía realizó un operativo en el que encontró siete avionetas, armas militares y material relacionado al tráfico de droga.

Imagen de la Policía en
Imagen de la Policía en la escena del crimen. Foto: El Deber

Finalmente, el 3 de septiembre de 2025, un hombre de aproximadamente 25 años fue acribillado tras presuntamente haber sido confundido con un extranjero.

También se registró dos enfrentamientos armados con la Policía y dos secuestros ocurridos a finales de julio, que estarían vinculados con los sicariatos posteriores.

Ese contexto de violencia y la reciente información sobre la presencia de un capo del PCC en Bolivia, ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y las estrategias de seguridad interna.

Temas Relacionados

BoliviaPCCEmisarioscártelesmafias internacionalesnarcotráficoPrimer Comando CapitalLuis ArceJhonny AguileraCarlos RomeroSérgio Luiz de Freitas Filho

Últimas Noticias

Chile: dos carabineros fueron hallados culpables de violencia injustificada durante el estallido social de 2019

Ambos realizaron disparos e infligieron apremios ilegítimos en octubre de aquel año, cuando el país se vio inmerso en una ola de violencia inédita

Chile: dos carabineros fueron hallados

Una exfuncionaria denunció a Luis Arce de abandono y de no reconocer a un supuesto hijo en común

Una alta ex funcionaria acusó ante la Fiscalía al presidente boliviano de abandono tras haberla embarazado en 2024. El mandatario dijo que asumirá su defensa legal una vez que sea notificado formalmente

Una exfuncionaria denunció a Luis

La oposición criticó al gobierno de Boric por la presentación de un libro en un parque cultural público

Camila Flores (RN) tildó como “un acto de propaganda en favor de un terrorista” la presentación del opúsculo de Mauricio Hernández Norambuena, uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)

La oposición criticó al gobierno

Renunció el presidente del canal estatal chileno tras acusación de José Antonio Kast

Francisco Vidal tildó como “una ofensa” los dichos del líder republicano de hacer campaña en su contra

Renunció el presidente del canal

El comercio uruguayo con luces amarillas: menos dinamismo y alarma por plataforma china

Las ventas de los comerciantes uruguayo crecieron en el segundo trimestre del año, pero hay señales de desaceleración de la economía y los empresarios son menos optimistas hacia el futuro

El comercio uruguayo con luces
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo preparar un mostachón de

Cómo preparar un mostachón de pistache, una receta tradicional con mucho sabor

“Populismo berreta de clase alta”: la definición de Melconian sobre la política cambiaria

Muere ahogada mujer de 88 años por inundaciones de Tlalpan, al sur de la CDMX

Adulto mayor de 65 años roció gasolina y quemó una mujer en situación de calle en Medellín: el hombre fue capturado

Final del Mundial de los Desayunos con récord de votos: En menos de 24 horas Perú acumula más de 7 millones de votos

INFOBAE AMÉRICA
40 años de ‘Super Mario’,

40 años de ‘Super Mario’, el “accidente feliz” que conquistó el mundo desde un videojuego

Una exfuncionaria denunció a Luis Arce de abandono y de no reconocer a un supuesto hijo en común

Feijóo dice que la "limpieza" en España pasa por echar a Sánchez tras confirmar el TS que abre juicio al fiscal general

AV. Egan Bernal gana la etapa en Mos, recortada por nuevas protestas propalestinas

Intervenidos 513 kilos de cocaína procedente de Argentina ocultos entre maquinaria industrial en Mérida

ENTRETENIMIENTO

Cómo una lesión llevó a

Cómo una lesión llevó a Julianne Moore a repensar sus hábitos saludables

Hallaron muerto al popular YouTuber Na Dong-hyun

Raymond Cruz, actor de ‘Breaking Bad’, fue arrestado en Los Ángeles

El enigmático regreso de Dacre Montgomery tras alejarse en pleno auge de Stranger Things

Norman Reedus y el costo de interpretar a Daryl Dixon en The Walking Dead: “Consumió las 24 horas de cada día de mi vida durante 15 años”