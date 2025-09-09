Bolivia: Arce admite que emisarios del PCC radican en el país pero niega la presencia de cárteles

El presidente de Bolivia, Luis Arce, habla durante una entrevista con EFE en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Bolivia atraviesa una ola de violencia e inseguridad que sugiere la penetración de mafias y organizaciones criminales internacionales. Al secuestro de dos personas y el asesinato de siete en menos de un mes en Santa Cruz de la Sierra, se suma un reportaje televisivo de la cadena brasileña Globo, que reveló la presencia de uno de los principales líderes del Primer Comando Capital (PCC) en esa ciudad.

La investigación descubrió que Sérgio Luiz de Freitas Filho (46), pese a ser uno de los criminales más buscados en su país, lleva desde hace más de diez años una vida de lujo en Bolivia, desde donde coordina la acciones del PCC bajo una identidad falsa.

Este caso, además de los asesinatos y secuestros anteriores, han generado preocupación en las autoridades bolivianas, que han anunciado acciones para evitar la instalación de organizaciones criminales.

El capo del PCC brasileño vive desde hace más de diez años en Santa Cruz, Bolivia, según una investigación periodística.

Sin embargo, el presidente Luis Arce descartó la presencia de cárteles y se refirió a “emisarios” que operan en Bolivia. “Hay que aclarar que no hay presencia de cárteles en nuestro país. Se trata de emisarios que vienen permanentemente promocionando el negocio (narcotráfico) en nuestro país, pero no existe evidencia de que haya habido cárteles”, manifestó Arce en contacto con los medios locales.

Su declaración contrasta con la del ex ministro de Gobierno (Seguridad), Carlos Romero, quien afirmó en una entrevista con Red Uno que en Bolivia no solo hay emisarios, sino también “cárteles internacionales, mafias y clanes familiares”. Según el ex ministro, el país se ha convertido en un hub del narcotráfico, donde “se produce, se procesa y se la envía droga hacia Brasil y Europa”.

Freitas no es el único emisario del PCC radicado en Bolivia. Marcos Roberto de Almeida, conocido como “Tuta” es otro líder de la organización que radicó en el país y fue capturado en mayo de 2025 en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba obtener una identidad falsa. El criminal fue expulsado a Brasil, donde cumplirá una condena de 12 años por delincuencia organizada y lavado de dinero.

A estos dos casos, se suman al menos otros seis que fueron capturados en los últimos cinco años.

Para el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, la ciudad de Santa Cruz se ha convertido en un “santuario” para el PCC y señaló que varios emisarios de la organización han sido detenidos en la región.

La reciente ola de violencia inició el 13 de agosto cuando tres hombres extranjeros vinculados con la mafia balcánica fueron hallados sin vida en una vivienda de Santa Cruz. Una semana después, se produjo un doble asesinato en esa ciudad, las víctimas fueron acribilladas con más de 100 disparos dentro de una vagoneta, lo que sugiere una ejecución planificada y de alta violencia. Las víctimas tenían antecedentes penales y habían estado detenidos en la cárcel, por denuncias de estafa y acusaciones de homicidio y secuestro.

Posteriormente, se reportó la desaparición de Lorgio Saucedo, un hombre con un extenso historial delictivo, que habría sido asesinado y enterrado en Warnes, un municipio vecino de Santa Cruz, donde la Policía realizó un operativo en el que encontró siete avionetas, armas militares y material relacionado al tráfico de droga.

Finalmente, el 3 de septiembre de 2025, un hombre de aproximadamente 25 años fue acribillado tras presuntamente haber sido confundido con un extranjero.

También se registró dos enfrentamientos armados con la Policía y dos secuestros ocurridos a finales de julio, que estarían vinculados con los sicariatos posteriores.

Ese contexto de violencia y la reciente información sobre la presencia de un capo del PCC en Bolivia, ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y las estrategias de seguridad interna.