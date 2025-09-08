América Latina

Tres muertos y tres heridos dejó un nuevo ataque armado en Ecuador

Los sicarios abrieron fuego con más de 50 disparos. El ataque se suma a otros crímenes ocurridos en Manabí

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Imagen referencial. Las víctimas conversaban
Imagen referencial. Las víctimas conversaban en grupo fuera de una vivienda. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

La noche del domingo 7 de septiembre, Manta –en la Costa ecuatoriana– volvió a ser escenario de una jornada violenta que refleja la crisis de seguridad que atraviesa el país. Tres personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas tras un ataque perpetrado en el barrio Jaime Chávez Gutiérrez, en la parroquia Los Esteros. Según la Policía Nacional, alrededor de las 20:00 al menos cinco hombres armados abrieron fuego contra un grupo de personas que conversaba en los exteriores de una vivienda. En la escena se levantaron más de 50 casquillos de bala.

Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintas casas de salud de la ciudad. Aunque aún no se ha difundido información oficial sobre sus identidades ni su estado de salud, las autoridades confirmaron que las víctimas fatales murieron de manera inmediata por la gravedad de las heridas.

Este episodio se suma a una cadena de hechos violentos que se registraron en la provincia de Manabí durante ese mismo fin de semana. Horas antes, dos hombres de 25 y 30 años fueron asesinados en la vía hacia la Refinería del Pacífico, en el vecino cantón de Montecristi. Apenas al día siguiente, el lunes 8 de septiembre, se reportó un nuevo crimen en la parroquia Picoazá, en Portoviejo, donde un motociclista fue atacado a balazos.

Los miembros del Ejército realizan
Los miembros del Ejército realizan operaciones en Manta. (X/Ejército de Ecuador)

El patrón de violencia en la zona no es nuevo. Manabí se ha consolidado en los últimos años como una de las provincias más golpeadas por la criminalidad. En lo que va de 2025, se han registrado cerca de 800 asesinatos en la provincia, de los cuales al menos 350 han ocurrido en el distrito conformado por Manta, Jaramijó y Montecristi. Estas cifras reflejan la magnitud de la crisis y sitúan a esta región costera como uno de los principales focos de violencia vinculada al crimen organizado en el país.

Los ataques en Manta y sus alrededores son interpretados por analistas de seguridad como una muestra del control que intentan ejercer las bandas criminales sobre territorios estratégicos para el tráfico de drogas. El puerto de Manta, por su ubicación geográfica, ha sido identificado en varios informes internacionales como un punto clave para el envío de cargamentos ilícitos hacia mercados en Norteamérica y Europa. La intensificación de los ataques armados suele estar asociada a disputas entre grupos rivales por el dominio de rutas y enclaves logísticos.

El gobierno de Daniel Noboa ha impulsado en 2025 medidas excepcionales de seguridad, como la declaratoria de bandas narcodelictivas ecuatorianas como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, lo que ha abierto la puerta a una cooperación internacional más amplia.

Organismos de derechos humanos han advertido que la militarización, aunque necesaria en algunos contextos, no es una solución suficiente si no se acompaña de políticas de prevención, fortalecimiento judicial y oportunidades económicas para jóvenes en riesgo.

Violencia en el hub del crimen organizado

Manta fue calificada como el
Manta fue calificada como el centro de negocio del crimen organizado en Ecuador.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado determinó, en un estudio de 2023, que Manta, en Manabí es el “business center del crimen organizado”, esto porque los negocios que organizaciones criminales locales y transnacionales, así como ciertos políticos establecen en esta provincias sirven para insertar sus ingresos ilícitos en el sistema económico formal. Esto a pesar de que un estudio previo identificó Guayaquil como un punto central del lavado de activos en el país.

En Manta, por ejemplo, la inversión en los sectores inmobiliario, gastronómico, industrial de la pesca y en el mercado de apuestas deportivas es notoria. A esto se suman las empresas de captación de dinero (pirámides) que ofrecen incremento de capital en tasas de interés muy alto y en poco tiempo. En Quito, en cambio, se identificó la supuesta operación de compraventa de bitcoins con tasa alta de retorno en efectivo, pero de difícil trazabilidad.

Temas Relacionados

MantaViolencia EcuadorManabí

Últimas Noticias

Luis Arce y Jorge Quiroga se enfrentan por las reservas de oro en Bolivia: “Directo a la chirola se van todos”

El candidato presidencial amenazó con cárcel a los funcionarios del Banco Central si no entregan el gobierno con la cantidad de oro reglamentada. Para el mandatario, sus declaraciones causan “risa y alarma”

Luis Arce y Jorge Quiroga

La Suprema Corte de Brasil inicia la votación clave en el caso Bolsonaro

El tribunal avanza en el proceso contra el exmandatario y su círculo cercano, señalados por la Fiscalía como responsables de planear acciones para desconocer la victoria de Lula y prolongar el mandato presidencial

La Suprema Corte de Brasil

Escasez de combustible en Bolivia: estaciones reportan baja de hasta 40% en suministro de diésel

El Gobierno admitió que la dotación regular ya no abastece la demanda interna y lo atribuye al aumento de la venta ilegal y el contrabando. El transporte pesado anunció protestas

Escasez de combustible en Bolivia:

Investigación en Brasil revela que un capo del PCC vive en Santa Cruz de la Sierra con una identidad falsa

El narcotraficante Sérgio Luiz de Freitas Filho, líder de la organización criminal brasileña, lleva desde hace diez años una vida de lujo en Bolivia, según una investigación de Globo

Investigación en Brasil revela que

Crecen las ambiciones de China sobre los minerales críticos en Brasil: aumentó sus inversiones más del 100% en un año

Las empresas respaldadas por el régimen de Xi Jinping ya controlan el 60 por ciento del níquel, tras una compra polémica que desató críticas internacionales

Crecen las ambiciones de China
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 16 millones de

Más de 16 millones de personas reciben programas sociales en México; se amplían Sembrando Vida y Madres Trabajadoras

Empieza la nueva temporada del Imserso 2025/2026: tarifas reducidas y más accesibilidad para pensionistas con bajos ingresos

¿Quién es “Manchas”?, el primer perro detector de fugas de agua en México

SCJN renueva imagen institucional: cambio de logo refleja pluralidad, inclusión y transparencia

Fiscalía de Juárez investiga fraude y manipulación de cadáver e imputa a tercera persona en caso de funeraria Del Carmen

INFOBAE AMÉRICA
La inteligencia artificial y los

La inteligencia artificial y los torneos online impulsan una nueva era del ajedrez

Israel anuncia la interceptación de tres drones lanzados por los hutíes

El Real Madrid recibe al Villarreal el sábado 4 de octubre y el Barcelona visita el Pizjuán el domingo 5

El CTA explicará "pública y semanalmente" las decisiones arbitrales más polémicas elegidas por un comité

DBRS eleva el rating de Cajamar a 'BBB' y mantiene la perspectiva en 'positiva'

ENTRETENIMIENTO

Rescatan a concursante de reality

Rescatan a concursante de reality de supervivencia de YouTube tras 18 horas perdida en un bosque

Charlie Sheen reflexionó sobre su escandalosa vida tras cumplir 60 años: “Todavía me avergüenzo de mi pasado”

Curtis ’50 Cent’ Jackson protagoniza “50 maneras de atrapar a un asesino”

Desde Jesús hasta su esposo: Julia Roberts reveló su lista ideal de invitados para una noche perfecta

Qué es el mieloma múltiple, la enfermedad que acabó con la vida de Rick Davies, líder de Supertramp