En medio de las tensiones con la dictadura de Maduro, Guyana prometió colaborar con sus socios para combatir el narcotráfico

Mohamed Irfaan Ali logró la reelección en Guyana (Foto de Joaquín Sarmiento / AFP)

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, prometió este domingo al jurar para un segundo mandato que colaborará con sus socios internacionales para salvaguardar la soberanía del país y combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

Ali aludió así a la disputa de su país con la dictadura de Venezuela por la región fronteriza del Esequibo y a las crecientes tensiones en el Caribe por el despliegue militar de Estados Unidos cerca de aguas venezolanas para luchar contra el narcotráfico.

“Mantengo mi compromiso de colaborar con nuestros socios internacionales para salvaguardar la soberanía de Guyana y promover nuestros intereses nacionales”, declaró el presidente en su discurso tras tomar posesión del cargo para los próximos cinco años.

Ali afirmó asimismo que se alineará con “aliados y socios internacionales para combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y todo acto delictivo que amenace o socave la paz, la libertad y la democracia”.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de Facebook del presidente de Guyana, Irfaan Ali (d), que lo muestra saludando a las tropas de la Fuerza de Defensa del país este sábado, en la aldea de Anna Regina, en el Esequibo (Guyana) (EFE/ Presidente Irfaan Ali)

“Fortaleceremos la cooperación, lo cual aporta beneficios tangibles a nuestro pueblo, al tiempo que garantizamos que nuestros recursos se gestionen de forma que se asegure la prosperidad para esta generación y las futuras”, subrayó.

Para reafirmar el compromiso manifestado por el mandatario sudamericano, la Embajada de EEUU en Guyana informó: “Está previsto que aeronaves estadounidenses realicen un vuelo a baja altura sobre Georgetown (...) Estos vuelos reflejan nuestro apoyo a la soberanía e integridad territorial de Guyana”.

En este contexto de lucha contra el narcotráfico y de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, este domingo el presidente Donald Trump arrojó un breve mensaje sobre posibles ataques contra el Cartel de los Soles dentro del territorio venezolano.

“Ya verán”, respondió el líder republicano al ser consultado sobre si evalúa ordenar ataques contra el narcotráfico en el país caribeño.

A mediados de agosto, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dispuso un despliegue militar en el mar Caribe, lo que Venezuela ha considerado una “amenaza”.

Trump fue consultado sobre si evalúa atacar al Cartel de los Soles en Venezuela

El pasado martes, las tensiones aumentaron luego de que la Casa Blanca informara sobre un supuesto ataque contra una embarcación en la que presuntamente iban once personas vinculadas a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Sobre la operación militar en el Caribe, este sábado el vicepresidente norteamericano JD Vance envió un mensaje contundente en el que defiende el uso de la fuerza contra los carteles de la droga.

“Matar a miembros de carteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”, afirmó Vance en un mensaje difundido en la red social X. Sus palabras reflejan la línea más dura adoptada por la administración de Donald Trump en materia de seguridad y combate al narcotráfico hasta el momento.

La Casa Blanca confirmó que el ataque se dirigió contra una narcolancha asociada al Tren de Aragua, organización criminal señalada por su expansión internacional y su papel en el tráfico de drogas. El operativo, según fuentes oficiales, respondió a la designación de estos grupos como amenazas terroristas, lo que permite a Estados Unidos aplicar legislación antiterrorista y ampliar su capacidad de acción militar fuera de sus fronteras.

En cuanto al Esequibo, se trata de una disputa de larga data. La región, rica en petróleo, ocupa dos terceras partes de Guyana, que la administra pese al reclamo del régimen de Nicolás Maduro.

Embarcación narco atacada por EEUU en el Mar Caribe

La tensión se agravó desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebró un referéndum para anexionarse el Esequibo y se exacerbó este año al elegir Caracas en sus comicios regionales un gobernador para la región.

La toma de posesión tuvo lugar pocas horas después de que la Comisión Electoral de Guyana declarara formalmente a Ali como presidente electo del país, tras el triunfo de su Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) en los comicios del 1 de septiembre.

La victoria del PPP/C se conocía desde hace días por la publicación de las actas de escrutinio, pero faltaba el anuncio oficial de la Comisión Electoral, que se retrasó debido a que la oposición solicitó el recuento de votos en un distrito.

Según los resultados finales, el PPP/C obtuvo una contundente victoria con más de 240.000 votos a su favor, lo que se traduce en una mayoría de 36 escaños en la Asamblea Nacional, frente a los 29 que suma la oposición.