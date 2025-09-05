Paraguay declaró feriado nacional para este viernes tras la clasificación de su selección de fútbol al Mundial 2026

Simpatizantes de la Selección paraguaya en el partido por las eliminatorias sudamericanas ante Ecuador (REUTERS)

La Presidencia de Paraguay anunció que este viernes 5 de septiembre será feriado nacional, en conmemoración de la histórica clasificación de la selección paraguaya de fútbol, “la Albirroja”, al Mundial de la FIFA 2026. El elenco dirigido por el entrenador Gustavo Alfaro volverá a la competición tras 16 años de ausencia.

El Decreto N.º 4522, emitido por el presidente Santiago Peña y refrendado por el Ministerio del Interior, establece que el feriado se aplica a todo el territorio nacional, con excepciones para ciertos servicios esenciales.

“Declarase Feriado Nacional el día viernes 5 de setiembre de 2025 para conmemorar la histórica clasificación de la Selección paraguaya (‘la Albirroja’) a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, indica el decreto.

Foto de archivo del presidente de Paraguay Santiago Peña. EFE/Juan Pablo Pino

La medida incluye disposiciones específicas para establecimientos de salud, que continuarán funcionando durante el feriado. Asimismo, el decreto contempla excepciones para funcionarios y empleados públicos vinculados a servicios esenciales, comercio exterior y percepción de tributos.

Luego del decreto, el presidente Santiago Peña envió un mensaje hacia la sociedad paraguaya por medio de un video y se encargó de felicitar al seleccionado nacional. “Hay chicos que nunca vieron a la Albirroja en una copa del mundo. Hay paraguayos que esperaron toda una vida para volver a vivir este momento. Hasta que hoy Paraguay volvió”, comenzó diciendo el mandatario.

“Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní. Esto es mucho más que fútbol, son familias festejando, vecinos abrazándose, un país entero unidos en un solo grito de alegría”, destacó.

“Gracias a los jugadores. Guerreros que dejaron el alma en cada pelota. Gracias al cuerpo técnico por creer y trabajar sin descanso. Y gracias a vos, que alentaste siempre, porque creíste en Paraguay, porque sabés que Paraguay nunca se rinde”, continuó.

“Por todo esto, tomé una decisión. Decretar un feriado nacional. Para celebrar unido y gritar con orgullo ´Paraguay está devuelta en el mundial´“, concluyó el presidente.

Noticia en desarrollo...