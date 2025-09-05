América Latina

La policía de Río de Janeiro rescató a dos rehenes y mató a ocho miembros de una red narco

El enfrentamiento interrumpió el funcionamiento de escuelas y servicios públicos en la zona, generó temor entre los habitantes y estimuló un debate político sobre la seguridad y la presencia de organizaciones criminales en la ciudad

Por Francisco González Tomadin

Guardar
La fuerza de seguridad local
La fuerza de seguridad local protagonizó una de las operaciones más intensas del año contra el crimen organizado (EFE)

Río de Janeiro fue escenario de una operación policial que culminó en la liberación de dos rehenes y el abatimiento de ocho presuntos miembros de una red dedicada al tráfico de drogas, según informó la agencia AP.

Las fuerzas de seguridad desplegaron una redada orientada a desmantelar el grupo conocido como Tercer Comando Puro, responsable de delitos vinculados al narcotráfico y con antecedentes de violencia.

Uno de los principales objetivos era capturar a un narcotraficante apodado “El Coronel”, señalado por su presunta implicación en un homicidio en agosto del año anterior. Durante el avance hacia una propiedad relacionada con la organización, los agentes encontraron a seis personas que retenían como rehenes a un pastor religioso y a un menor de edad.

El Coronel” era el principal
El Coronel” era el principal objetivo de la redada por su implicación en un homicidio reciente

La policía logró rescatar a ambos sin que sufrieran daño físico, tras un intenso intercambio de disparos, confirmó el comunicado oficial citado por Associated Press. La confrontación dejó escenas de angustia, alterando la vida de cientos de familias de la zona.

El despliegue policial incluyó el
El despliegue policial incluyó el uso de armamento de alto calibre y generó interrupciones en servicios públicos esenciales (Reuters)

En otra parte del operativo, dos individuos vinculados al mismo grupo fueron abatidos, elevando a ocho la cifra de fallecidos asociados a la intervención. Además, las autoridades detuvieron a dos personas que intentaban bloquear el acceso policial con un autobús. La policía reportó la incautación de cuatro fusiles de alto poder, prueba de la capacidad de fuego del grupo desarticulado.

Tal como relató O Globo, la súbita irrupción de la violencia generó escenas de pánico, especialmente entre los más jóvenes, que debieron resguardarse en pasillos escolares ante la amenaza de fuego cruzado.

Además, el incidente provocó la reacción inmediata de líderes sociales y políticos. La legisladora estatal Renata Souza manifestó su preocupación en la red social X y resaltó el temor cotidiano con el que transcurren las actividades de estudiantes y trabajadores, insistiendo en la necesidad de repensar las estrategias de seguridad para evitar que el miedo se convierta en parte habitual de la vida urbana.

La legisladora Renata Souza advirtió
La legisladora Renata Souza advirtió sobre el creciente temor social ante estos episodios violentos

De acuerdo con las autoridades, el Tercer Comando Puro ejerce el control de su territorio mediante coerción, expulsión de rivales y ataques sistemáticos contra funcionarios de seguridad. El grupo impone su dominio a través de toques de queda y amenazas directas a la comunidad, manteniendo un clima de inestabilidad en la convivencia ciudadana.

La intervención en Río de Janeiro coincidió con el despliegue de la Operación Zargun, una ofensiva federal dirigida a desarticular facciones criminales con alcance nacional e internacional, según informó Agencia Gov de Brasil.

La Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado (FICCO/RJ) encabezó la acción junto a la Procuraduría General, el Ministerio Público del Estado y la policía local.

Desde la mañana del miércoles, las autoridades habían puesto en marcha un amplio despliegue que incluyó la ejecución de órdenes de detención y registros domiciliarios en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia coordinada para desarticular estructuras criminales.

La serie de acciones desplegadas evidencia la determinación de las autoridades para frenar el avance de las organizaciones criminales en Brasil

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Policía de Río de JaneiroRío de JaneiroPolicíaRed narcoTráfico de drogasViolenciaOperación policialNarcotráfico

Últimas Noticias

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y Unamos denunciaron que los opositores fallecidos fueron víctimas de desaparición forzada y calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. Reclaman medidas internacionales y la apertura de causas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron

El partido gobernante de Guyana aseguró que obtuvo “una victoria aplastante” en las elecciones generales y regionales

La comisión electoral todavía no ha realizado el anuncio oficial de los resultados, pero sí son públicas las actas de escrutinio de los distintos distritos electorales

El partido gobernante de Guyana

Sicario de Fernando Villavicencio declaró ante el FBI que Rafael Correa dio la orden, según la Fiscalía

La jueza dictó prisión preventiva para dos de los procesados

Sicario de Fernando Villavicencio declaró

Estados Unidos declaró como terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las principales bandas narco de Ecuador

El documento firmado por el secretario de Estado Marco Rubio fue publicado este 4 de septiembre en el Registro Federal, en coincidencia con su visita a Quito

Estados Unidos declaró como terroristas

En Washington, países del Caribe reforzaron su apoyo a Guyana en la carrera por la conducción del IICA

Embajadores recibieron en la capital de los Estados Unidos a Muhammad Ibrahim, candidato propuesto por el reelecto presidente del país, Mohamed Irfaan Ali

En Washington, países del Caribe
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Colpensiones entregará bonos de más

Colpensiones entregará bonos de más de $2.000.000 para ahorradores que cumplan con este requisito

Forcejeo en un hotel de lujo y chats con una expareja: detalles de la extraña muerte del exjefe de campaña de Alejandro Gaviria

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Empresa de moda en Colombia lanza vacantes en diferentes ciudades del país: los sueldos alcanzan los $3.500.000

Presidente Daniel Noboa no descartó la participación de grupos narcoterroristas de Ecuador en el magnicidio de Miguel Uribe: “Investigando”

INFOBAE AMÉRICA
Trump pedirá al Supremo una

Trump pedirá al Supremo una "resolución urgente" sobre el futuro de sus aranceles

De la calle al museo: una intervención de Banksy será protagonista de la reapertura de una emblemática institución británica

Ascienden a 19 los empleados de Naciones Unidas detenidos el fin de semana por los hutíes en Yemen

El Departamento de Justicia investiga a la gobernadora de la Reserva Federal por supuesto fraude hipotecario

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

ENTRETENIMIENTO

La historia de la mujer

La historia de la mujer de 81 años que se volvió Dj tras la muerte de su esposo

¿Qué pasó con el elenco de “Xena: La princesa guerrera”? Así lucen a 30 años de su estreno

Un ídolo del rock, un auto que nunca condujo y una experiencia inolvidable: Liam Gallagher anunció la venta de su emblemático Aston Martin

Se reveló la causa de muerte de Dan Rivera, el cuidador de Annabelle

La exestrella de Disney Channel, Dan Benson defendió su decisión de tener OnlyFans: “El dinero es demasiado”