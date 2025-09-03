Ecuador advirtió que el Cartel de los Soles estaría operando en el país a través de bandas criminales locales

El Gobierno de Ecuador alertó sobre la presencia del Cartel de los Soles en varias ciudades del país (REUTERS)

El Gobierno de Ecuador advirtió a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca sobre la presencia en el país del Cartel de los Soles, la organización narco encabezada por el dictador Nicolás Maduro que Estados Unidos y Ecuador declararon terrorista a partir de una iniciativa de la administración de Donald Trump.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó tras una reunión en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores que el grupo opera en Ecuador a través de bandas locales. “El Cartel de los Soles estaría actuando en territorio ecuatoriano a través de los grupos de crimen organizado que asolan al país desde hace años”, manifestó.

Reimberg explicó que las autoridades mantienen investigaciones en curso y que ya se produjeron capturas. “Las fuerzas de seguridad detuvieron a algunos miembros del Tren de Aragua en cárceles del país andino”, señaló.

Agregó que la organización criminal venezolana conocida como Tren de Aragua funciona en Ecuador mediante alianzas con el grupo criminal Los Lobos, clasificado por el Gobierno como terrorista desde inicios de 2024.

En la cita participaron los alcaldes de las tres principales ciudades. El guayaquileño Aquiles Álvarez, del movimiento Revolución Ciudadana, declaró que la confrontación de Trump con Maduro no debería condicionar la agenda de seguridad local.

El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg (EFE)

“Si Estados Unidos tiene algún tema con el presidente de Venezuela, es un tema personal”, expresó. Subrayó que su gestión prioriza “combatir las estructuras criminales y reducir los disparados índices de violencia que asolan a Ecuador”.

Álvarez también solicitó refuerzos específicos para la región costera. “Pedimos al Gobierno nacional que trabaje en convenios para reforzar la seguridad del Golfo de Guayaquil con sistemas de inteligencia”, sostuvo, al referirse a un punto estratégico para el narcotráfico.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, coincidió en la gravedad del problema, aunque remarcó las responsabilidades del Ejecutivo central. “El tema del narcotráfico es muy complejo y las principales competencias en la materia pertenecen al Gobierno nacional, encargado de gestionar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas”, indicó.

A la vez, planteó que los municipios pueden aportar mediante políticas sociales. “Podemos combatir la inseguridad mejorando el dinamismo económico y ampliando las oportunidades en las ciudades”, explicó, con el argumento de que así se reduce la vulnerabilidad de sectores expuestos al reclutamiento criminal.

Según Washington, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, estaría al frente de esa estructura (REUTERS)

El Cartel de los Soles fue denunciado por Trump como un entramado vinculado a altos mandos militares venezolanos y, según su administración, liderado por el régimen de Maduro. Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Ecuador lo catalogaron como organización terrorista.

Sin embargo, voces opositoras cuestionaron esa versión. El ex presidente Rafael Correa afirmó en su momento que “no existe el Cartel de los Soles”. Por su parte, la actual dirigente de Revolución Ciudadana, Luisa González, declaró que intentaban “vincularnos a Correa y a mí con esa organización criminal con la intención de perseguirnos”.

El presidente Daniel Noboa declaró desde enero de 2024 un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, medida que permitió etiquetar a bandas como Los Lobos y el Tren de Aragua como terroristas. Bajo esa estrategia, el Gobierno dispuso estados de excepción y la militarización de las cárceles para restar poder a las organizaciones delictivas que controlaban los recintos penitenciarios.

Las cifras de violencia continúan en ascenso. Las autoridades señalan a las bandas de narcotráfico como responsables de la ola de homicidios que atraviesa el país. En 2025, Ecuador registra un promedio de un asesinato por hora, la tasa más alta en América Latina, superando todos los registros previos.

(Con información de EFE)