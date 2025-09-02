América Latina

Cuba Siglo 21 lanza la serie "Talentos cubanos en Libertad": de qué se trata y cuáles son sus objetivos

La iniciativa pone en primer plano las historias de hombres y mujeres cubanos que, lejos de la represión y las restricciones de la isla, han alcanzado logros extraordinarios en sociedades libres

Cuba Siglo 21 lanza la
Cuba Siglo 21 lanza la serie “Talentos cubanos en Libertad” (cubasiglo21.com)

El laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, dedicado a promover una Cuba democrática y próspera, anunció el lanzamiento de la serie "Talentos cubanos en Libertad“, una iniciativa que pone en primer plano las historias de hombres y mujeres cubanos —diferentes generaciones y fechas de arribo al exilio— que, lejos de la represión y las restricciones de la isla, han alcanzado logros extraordinarios en sociedades libres.

Durante más de seis décadas, el régimen cubano expulsó —directa o indirectamente— a millones de ciudadanos. Ingenieros, médicos, artistas, emprendedores y deportistas tuvieron que buscar en otros países el espacio que se les negó en su tierra natal. Allí, en libertad, no solo prosperaron, sino que se convirtieron en motores de desarrollo para sus comunidades de acogida, subrayaron desde el laboratorio de ideas.

“Pocos habrían pensado al ver las fotos del estado ruinoso de Berlín y otras ciudades occidentales alemanas después de la II Guerra Mundial que podrían recuperarse en breve tiempo. Una indagación sobre las opiniones de diversos expertos respecto al tiempo de la reconstrucción material de Cuba arroja un estimado entre cinco a siete años”, consignaron.

Y siguieron: “Creemos que será en realidad entre tres y cinco. Hay tres factores que permiten ese optimismo: los recursos naturales de la isla, su proximidad geográfica al mayor y más dinámico mercado de todo el mundo y una diáspora de más de dos millones de personas que en su mayoría pueden contar con líneas de crédito bancarias de diversa magnitud, un capital humano muy variado y redes de contactos institucionales y personales en el exterior que pueden asistirlos en sus proyectos personales”.

La serie “Talentos cubanos en Libertad” documenta esas trayectorias con un propósito claro: mostrar que el capital humano es un recurso valioso que Cuba recuperará cuando alcance la libertad económica y política.

En el American Museum of
En el American Museum of the Cuban Diaspora en Miami hay una sección dedicada a algunos de los cubanos más prominentes del exilio (cubasiglo21.com)

La entrega inaugural incluye el artículo Talentos cubanos en Libertad: Remesas de conocimiento para una nueva Cuba. No se trata únicamente de remesas financieras, sino también de lo que el autor, Juan Antonio Blanco, definió como “remesas de conocimiento”. Estos son: “Saberes, experiencias, valores y redes que el exilio cubano ha acumulado y que serán esenciales para reconstruir la nación”.

Cada historia de esta serie es un homenaje al ingenio, la disciplina y la creatividad de los cubanos en libertad —y al mismo tiempo una advertencia sobre lo que el país ha perdido bajo un sistema que sofoca la iniciativa individual.

La serie explora como médicos como Joseph Lamelas o veterinarios como Oriol Specht Anaya, empresarios como José Manuel Salvat o Irina Vilariño, inversionistas como Armando Codina o Yoel Sardiñas y artistas como Gloria Estefan o Yotuel Romero, han alcanzado éxitos notables, y cómo ese mismo talento podría contribuir decisivamente al renacimiento de Cuba cuando llegue la transición democrática.

“Cuando ese momento llegue —afirma Blanco—, la isla no solo contará con el capital financiero del exilio, sino con el conocimiento y la experiencia acumulada de sus hijos dispersos por el mundo. Ese será el verdadero cimiento de la reconstrucción nacional”.

En la era de la información y la comunicación digitales, estos recursos no requieren un retorno físico a la isla. Los exiliados de Castro podrán actuar a distancia como inversionistas, pero también como asesores, maestros, médicos, arquitectos, ingenieros y muchos otros profesionales. “Hoy somos un pueblo transnacional y pronto seremos una sociedad transnacional, capaz de interactuar estrechamente para implementar planes de codesarrollo a miles de kilómetros de distancia", destacan.

Por último, subrayan: “Con esta serie, Cuba Siglo 21 se suma a otras organizaciones y medios independientes en una invitación colectiva a todos nosotros a reflexionar sobre un futuro posible y ya cercano: una Cuba donde los talentos no tengan que emigrar para crecer, sino que puedan construir dentro de su tierra natal una sociedad libre, próspera y democrática“.

