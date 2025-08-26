América Latina

La Justicia de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho y la libertad para Marco Pumari

Los ex líderes cívicos cumplían detención preventiva por las manifestaciones previas a la renuncia de Evo Morales en 2019

Guardar
La Paz, Bolivia. 25 de
La Paz, Bolivia. 25 de agosto de 2025. (Photo by JORGE BERNAL / AFP)

Un juzgado de La Paz determinó levantar las medidas cautelares contra los presos políticos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, detenidos por más de dos años de manera preventiva en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado I, relacionado con las manifestaciones previas a la renuncia del ex presidente Evo Morales en 2019. De esta forma, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó que Camacho pasará a cumplir la prisión domiciliaria con salida laboral a cumplirse en Santa Cruz, departamento del que es gobernador, y Pumari recuperará la libertad.

El gobernador cruceño Camacho tiene este miércoles otra audiencia, relacionada con el caso del paro de 36 días, prevista para las 12:00, en formato virtual.

Ambos líderes políticos llevaban entre tres y cuatro años detenidos sin sentencia, lo que supera el plazo procesal de seis meses establecido en las leyes bolivianas. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el viernes la revisión “inmediata” de los plazos de su detención.

La audiencia comenzó el lunes en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y se declaró un cuarto intermedio hasta la mañana de este martes, debido a un requerimiento de información sobre los riesgos procesales.

La Paz, Bolivia. 8 de
La Paz, Bolivia. 8 de noviembre de 2019. REUTERS/David Mercado

Camacho y Pumari son dos de los principales referentes de oposición al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). En 2019, ambos lideraron las protestas sociales en reclamo de la anulación de las elecciones de ese año en medio de acusaciones de fraude. Morales renunció luego de 21 días de manifestaciones, a las que se sumaron un motín policial y la sugerencia de dimisión del Alto Mando Militar.

Los dos ex líderes cívicos permanecían con detención preventiva por el caso “golpe de Estado I”, desde diciembre de 2021 en el caso de Pumari y desde finales de 2022, en el caso de Camacho. Ambos, junto a la ex presidenta Jeanine Añez, se convirtieron en símbolos de la narrativa opositora que denuncia persecución política por parte del oficialismo.

La instrucción del Tribunal Supremo también incluye a la ex presidenta Añez, detenida desde marzo de 2021, que enfrenta múltiples juicios además de una condena de diez años por el proceso vinculado con su llegada al poder en 2019.

La situación judicial de los tres políticos aún polariza en Bolivia. Si bien la instrucción del TSJ fue recibida positivamente por algunos sectores, el Gobierno denunció que responde a motivaciones políticas.

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, lamentó que la detención preventiva no sea una medida excepcional pero sostuvo que las soluciones a la crisis del sistema judicial deben ser asumidas como “una política de Estado, no de gobierno, ni de iniciativas personalizadas y menos político partidarias”.

Temas Relacionados

BoliviaLuis Fernando CamachoMarco Antonio Pumarilíderes cívicosJeanine Añez

Últimas Noticias

La ONG Súmate denunció que la activista Nélida Sánchez cumplió un año de prisión sin garantías judiciales

La fiscalía presentó cargos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, mientras la defensa cuestiona las pruebas y señala cambios en los responsables judiciales del caso

La ONG Súmate denunció que

Lula da Silva reveló que Estados Unidos sancionó al ministro de Justicia de Brasil

El presidente brasileño calificó la medida de “irresponsable” y expresó su respaldo a Ricardo Lewandowski y a otros magistrados brasileños sancionados por Washington en el marco del proceso contra Jair Bolsonaro

Lula da Silva reveló que

María Corina Machado agradeció a Milei haber declarado grupo terrorista al Cartel de los Soles

La Argentina se unió a Estados Unidos, Ecuador y Paraguay en su designación. “Agradezco su apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia”, dijo la líder venezolana

María Corina Machado agradeció a

Incautaron en Chile una costilla de ballena de dos metros proveniente de Argentina

Un ciudadano chileno la halló en una playa trasandina y se la llevó como souvenir

Incautaron en Chile una costilla

Un problema sin fin: los apagones afectarán de forma simultánea al 44% de Cuba este martes

La crisis energética, agravada desde mediados de 2023, se traduce en interrupciones del suministro que superan las 20 horas diarias en distintas ciudades

Un problema sin fin: los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Día Internacional de la

El Día Internacional de la Actriz y el Actor: historia y significado de una fecha dedicada al arte dramático y teatral

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”, el estudiante de la UNAM que impuso una nueva marca en ultraciclismo en Cuba

Esta tostada para el desayuno tiene más proteína que el huevo: te mantendrá saciado todo el día 

Exmagistrado del CNE tachó de “inaudita” la ponencia contra la financiación de la campaña de Petro y lanzó pulla a Álvaro Hernán Prada

Así fue como Antonio López de Santa Anna llegó al poder por última vez

INFOBAE AMÉRICA
Robles reprocha a las comunidades

Robles reprocha a las comunidades falta de prevención y retrasos en pedir medios: "El Ejército no actúa de oficio"

Robles transmite su "preocupación" por el accidente de los dos militares en Ourense: "Uno de ellos está muy grave"

El Gobierno permite a Exteriores nombrar nueva secretaria general técnica y cambiar cinco embajadores

La editorial valenciana Tirant lo Blanch se expande en Latinoamérica con una nueva sede en Perú

Irán dice estar comprometido con la diplomacia tras una ronda de conversaciones con líderes europeos en Ginebra

ENTRETENIMIENTO

Lil Nas X habló por

Lil Nas X habló por primera vez sobre su arresto tras deambular en ropa interior: “Fue aterrador”

Una pareja swinger convirtió dicha práctica sexual en un negocio rentable

Katy Perry defendió su vínculo con Orlando Bloom en medio de disputa legal por una mansión en California

La razón por la que Ben Stiller decidió dirigir “Una película de guerra”

‘K-pop Demon Hunters’ se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix