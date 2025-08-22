Asesinaron un periodista en su domicilio en Guayaquil

Xavier Ramos trabajaba como periodista en un diario ecuatoriano. (Primicias)

El asesinato del periodista Xavier Ramos conmocionó a Ecuador. Ramos, de 43 años, trabajaba en diario El Universo y fue hallado muerto la noche del 21 de agosto de 2025 en su domicilio, ubicado en la sexta etapa de la ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. Sus compañeros lo encontraron tras notar su ausencia en la redacción y no poder contactarlo durante el día.

De acuerdo con los reportes preliminares de la Policía, el cuerpo presentaba heridas de arma blanca. Paramédicos que acudieron a la escena estimaron que la muerte se habría producido entre la madrugada y la mañana del jueves, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada con la autopsia. Agentes de Criminalística llegaron al lugar alrededor de las 21:10 para levantar el cadáver y recolectar evidencias. Hasta pasadas las 22:20, los peritos continuaban revisando la vivienda en busca de indicios que permitan identificar al responsable.

El mayor Gino Sanzi, jefe de Operaciones del distrito Modelo, explicó que aunque el departamento de Ramos no contaba con cámaras de seguridad, en la planta alta del inmueble funcionaba un negocio que sí dispone de estos dispositivos. Las grabaciones serán revisadas para determinar la hora exacta del crimen y la identidad del atacante. Según versiones difundidas por medios locales, el periodista habría recibido al menos cuatro puñaladas.

La Policía encontró el cuerpo del periodista acribillado en sus domicilio. (Extra)

La noticia generó gran impacto en el gremio periodístico y entre las organizaciones de defensa de la libertad de expresión. Fundamedios, a través de un comunicado en la red social X, condenó el asesinato y recordó que Ramos vivía solo, lo que facilitó que su ausencia en el trabajo encendiera las alarmas. La fundación destacó que el crimen ocurrió en un contexto de creciente violencia contra la prensa en Ecuador y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva.

La fundación Periodistas Sin Cadenas también expresó su pesar y recordó que el país no registraba un asesinato de periodistas desde 2022. “Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que se investigue este crimen, que ocurre en un contexto cada vez más violento contra la prensa”, publicó la organización. En lo que va de 2025, Xavier Ramos se convirtió en el segundo periodista asesinado en Ecuador, después del homicidio en marzo de Patricio Aguilar, director del periódico comunitario El Libertador en Quinindé, Esmeraldas.

El Gobierno, por medio de la Secretaría General de Comunicación, difundió un mensaje de condolencias hacia la familia y los colegas del periodista. “La Secretaría expresa sus sentidas condolencias”, señaló la institución en sus redes sociales oficiales.

Las condolencias de la Secretaría de Comunicación.

Xavier Ramos era un periodista experimentado, con años de trayectoria en la prensa escrita. Sus colegas lo describen como un profesional dedicado y comprometido con su labor informativa. Su muerte ha encendido alertas sobre la situación de inseguridad que enfrentan comunicadores en Ecuador, en un año marcado por la intensificación de la violencia ligada al crimen organizado.

Las investigaciones están en curso y las autoridades no han adelantado posibles móviles. Sin embargo, las organizaciones defensoras de la libertad de prensa insisten en que el asesinato de un periodista no puede ser tratado como un hecho aislado, sino en el marco de la crisis de seguridad que afecta al país y que ha tenido impactos directos en el ejercicio periodístico.

El crimen de Ramos se suma a una serie de hechos violentos registrados en Guayaquil, ciudad que enfrenta altos índices de criminalidad. En el caso de este reportero, su muerte ha generado un fuerte llamado de la comunidad internacional y local para que se esclarezca el hecho y se garantice justicia. Los gremios periodísticos temen que la impunidad en este tipo de crímenes siga debilitando las condiciones para ejercer el periodismo en Ecuador.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia y los avances en las investigaciones policiales, el nombre de Xavier Ramos ya figura entre los periodistas que perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo, en un país donde ejercer la comunicación se ha vuelto cada vez más riesgoso.