“Les sacan la cresta, mil contra cinco”: la cobertura de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y la U

La cobertura de los medios chilenos tras los serios incidentes en el partido entre Independiente y la U

Los medios de comunicación chilenos se hicieron eco de los serios incidentes ocurridos en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que anoche disputaron Independiente y la U de Chile en Avellaneda, en el Gran Buenos Aires.

El Mercurio

El Mercurio tituló en su versión impresa: “Violencia y terror: el partido de la U se cancela por gravísimos incidentes”. En su artículo subraya que la parcialidad visitante comenzó la “trifulca”, que tuvo “una cruenta réplica” por parte de los fanáticos locales, que dejó “heridos de consideración y 90 chilenos detenidos”. La imagen que ilustra el artículo es la de futbolistas de ambos equipos pidiendo calma a sus seguidores.

Emol

Por su parte, Emol (El Mercurio On Line) tiene en su portal web un importante despliegue de notas con un artículo que destaca del resto: “Embajador Viera Gallo cifra en 97 los detenidos en Argentina y asegura que están ‘en condiciones precarias’”. También destacó las declaraciones del presidente chileno, Gabriel Boric, quien dijo que hay una “evidente irresponsabilidad en la organización” del evento. Además, resaltó que el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, viajará a Buenos Aires.

La Tercera

La Tercera, otro tradicional medio chileno, tiene como título principal este jueves por la mañana: “Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para ‘acompañar’ a hinchas heridos en Argentina”. En otros artículos relacionados aparecen: “Charles Aránguiz alza la voz tras los graves incidentes: ‘Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero’”; “La U comparte el listado de hinchas heridos y detenidos tras el caos en Avellaneda”; y “‘Masacre en Avellaneda’: en Europa reaccionan a los graves hechos de violencia del partido entre Independiente y la U”.

La Nación de Chile

En tanto, La Nación de Chile subraya que un simpatizante está en “riesgo vital”. “Uno en riesgo vital: la U entrega parte médico de los hinchas que terminaron heridos en incidentes ante Independiente”. Y completa: “El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, entregó detalles en Radio Biobío. Explicó que ‘hay dos hinchas intervenidos neuroquirúrgicamente’ en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, donde se atendió a 12 compatriotas".

El portal chileno 24 Horas

De su lado, 24 Horas enfatizó en las palabras del mandatario Gabriel Boric: “Presidente Boric condena ‘inaceptable linchamiento de chilenos’ en Argentina”, tituló; al tiempo que completó: “El Mandatario instruyó que el ministro Elizalde viaje a Argentina para que, junto al embajador Viera-Gallo, acompañe a heridos y detenidos tras el duelo de la U vs. Independiente”.

Cooperativa

Cooperativa dedicó un bloque al tema en su portada, en el que destacó los dichos de Charles Aránguiz. “Expresó el sentir del plantel: la vida y la salud de los hinchas es lo primero”, tituló el medio. También hizo referencia a la reacción de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (de Chile), que repudió los hechos y habló de la “pasividad” de Independiente ante las “graves agresiones” sufridas por los hinchas de Universidad de Chile.

Biobío

Por último, Biobío hizo referencia en la reacción del ex futbolista e ídolo de la U Johnny Herrera, quien se mostró conmovido: “Les sacan la cresta, mil contra cinco”, puntualizó.

El partido de vuelta de los octavos de final del certamen continental en Avellaneda, Buenos Aires, se vio empañado por los incidentes provocados por la parcialidad visitante, que luego derivaron en una cacería de la barra disidente del Rojo a los trasandinos que quedaban en el sector.

Ubicados en un sector de la Tribuna Sur Alta, según consignó la transmisión de DSports, los chilenos violentaron un cuarto de limpieza, rompieron los baños, arrancaron butacas y transformaron todo el material en proyectiles, a los que agregaron palos de escoba y botellas. Así, fueron agrediendo en continuado a los hinchas del Rojo de las bandejas inferiores a lo largo del primer tiempo. También incendiaron asientos y tiraron bombas de estruendo.

El inicio del segundo tiempo se retrasó debido a que, luego de varios avisos por los altoparlantes, la policía ingresó en la grada con la orden de desalojarla. “Debido a los actos vandálicos, la parcialidad visitante deberá abandonar la tribuna”, fue el aviso que se escuchó en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Una vez que se aplacaron los actos violentos, el partido se reanudó. Si bien arrancó el complemento, a los dos minutos el juez ordenó parar el cotejo debido a que hinchas ingresaron al campo de juego, algunos de ellos heridos por la agresión de los atacantes de la U. Luego el árbitro llamó a los capitanes y los reunió con el jefe de seguridad.

El momento en el que un hincha se desmaya después de ser agredido

Ante la ausencia de garantías y en medio de cónclaves varios, la seguridad y las autoridades del encuentro, encabezadas por el árbitro Gustavo Tejera, decidieron aguardar 20 minutos a la espera de que la efervescencia baje para continuar. Los referentes visitantes les pidieron a la distancia a los hinchas que terminaran con la violencia mediante gestos, pero la situación no mejoró.

Minutos después, mientras en las afueras se escuchaban detonaciones y se producían corridas, la facción disidente de la barra de Independiente se metió en la tribuna visitante para buscar a los pocos hinchas de la U que permanecían en el lugar y los problemas se agravaron.

Se trató de una verdadera cacería, en la que los visitantes se vieron rodeados, fueron golpeados y desnudados. Muchos aparecieron cubiertos de sangre y otros quedaron tendidos sobre los asientos. Incluso, a uno se lo vio caer desde la tribuna. Cuando se suspendió el cotejo, para alejarse de los incidentes, muchos hinchas locales se metieron al campo para esperar por la desconcentración.