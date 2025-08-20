Los delitos en Chile aumentaron un 19,6% en el primer semestre del año

El informe fue elaborado por la Fiscalía Nacional.

El Ministerio Público chileno acaba de publicar su Boletín Estadístico del primer semestre del 2025, el cual arrojó un aumento del 19,6% en los distintos tipos de delitos denunciados en el país, lo que significa exactamente 156.610 ilícitos más que en el mismo periodo en el año pasado.

El reporte, realizado por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión del ente persecutor, reveló que las mayores alzas se concentraron en tres categorías: delitos de leyes especiales (+383,2%, 141.055 casos más), otros delitos (+24,7%,+ 4.903) y delitos económicos y tributarios (+4,4%,+3.621).

Según el informe, el 80% del aumento en estas categorías tienen relación con el mal uso de “tarjeta, clave o dispositivo financiero” y las estafas y defraudaciones contra particulares.

En el ítem de “otros delitos” resalta el ingente aumento por “portar aparatos de comunicación en recintos penitenciarios” (+177,4%) y “abandono o maltrato animal” (+31,1%). Por otra parte, el 68% de los delitos ingresados al sistema corresponde a imputados cuya identidad se desconoce, cuestión que se vincula directamente con el alza de los delitos financieros.

En la otra vereda, algunas acápites mostraron una baja, como los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (1,1%); los robos (1,3%) y “otros delitos contra la propiedad”, los cuales disminuyeron en un 1,9%. En específico, destacan los descensos en los robos con intimidación (-14%), las lesiones leves (-4,1%) y el fraude en transacciones electrónicas (-97,1%).

La buena noticia es que disminuyeron los homicidios simples y calificados.

Denuncias de homicidios

En paralelo, las denuncias por homicidios durante el periodo en cuestión crecieron en un 1,2%, asunto que se explica por el incremento en los delitos de “auxilio al suicidio”, con un alza de un 106,1% (35 delitos) y “parricidio”, con un aumento de un 37,3% (12).

Sin embargo, la buena noticia es que los “homicidios simples” tuvieron una baja de un 1% (13 casos menos), al igual que los “homicidios calificados”, los cuales disminuyeron en un 15,4% (12 ilícitos).

Cabe señalar que desde el Ministerio Público aclararon que las cifras presentadas fueron extraídas del Sistema Informático de Apoyo a los Fiscales (SAF), el cual no distingue si el grado de ejecución del delito es tentado, frustrado o consumado. Debido a esto, no es posible establecer conclusiones directas ya sea sobre el contexto en que se desarrollaron dichos hechos, o su posible conexión con bandas de crimen organizado.

Así las cosas, la fuente oficial en el caso de los homicidios consumados continúa siendo el Observatorio de Homicidios, órgano coordinado por la Subsecretaría de Prevención del Delito que agrupa las estadísticas emitidas por diferentes instituciones públicas, contabilizando solo aquellos casos en que la muerte de la víctima ha sido confirmada.