Francisco Barbosa acusó a Petro de haberlo amenazado y lo responsabilizó de cualquier afectación en su contra: “Desde ya informo”

El exfiscal Francisco Barbosa aseguró que el presidente Gustavo Petro podría sufrir una humillación en las urnas, durante las elecciones del 21 de junio - crédito Colprensa

El exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa aseguró haber sido amenazado por el presidente Gustavo Petro a través de una publicación en X, por la cual, según indicó, podría resultar gravemente afecto. Por eso, afirmó que cualquier cosa que le pase tanto a él como a su familia es responsabildad del jefe de Estado.

“Desde ya informo que cualquier afectación a mi vida o integridad será 100% responsabilidad del señor @petrogustavo, quien acaba de amenazarme a través de un mensaje en esta red social”, indicó el exfiscal.

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En el comentario que, según Barbosa, constituye una amenaza, el presidente Gustavo Petro lo señaló de querer que la “junta del narcotráfico” encabece la Fiscalía General de la Nación. Por eso, afirmó que siempre buscará detenerlo.

El exfiscal Francisco Barbosa señaló al presidente Petro de haberlo amenazado - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Quieres la fiscalía en manos de una Mancera, es decir en manos de la junta del narcotráfico y por eso siempre te detendremos”, aseveró el primer mandatario.

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Su publicación surgió por una crítica que hizo el exfiscal Barbosa sobre su gestión como presidente de la República desde 2022. El exfuncionario compartió en sus redes un video en el que quedaron registradas declaraciones que Gustavo Petro dio en su momento, en las que aseguró que había personas interesadas en sacarlo del cargo y en poner fin a todos los proyectos que impulsó durante su administración.

Barbosa retomó esas palabras para augurar lo que sería la derrota del progresismo de izquierda en las urnas. Se refirió específicamente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026. En la contienda, el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que representa la continuación del proyecto político de Petro, se enfrentará al aspirante Abelardo de la Espriella, de la derecha.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que Francisco Barbosa quiere que la Fiscalía esté controlada por el narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

Según el exfiscal, Cepeda podría ser vencido por De la Espriella y, con eso, el actual mandatario sería “humillado” por el electorado colombiano. “El discurso de un decadente. Humilló al pueblo y el pueblo lo va a humillar el 21 de junio. Se lo dije en el 2023 “usted no valdrá nada el 7 de agosto de 2026”. No me creyó”, aseveró el exfuncionario.

Petro y su presunta participación política

El presidente Gustavo Petro ha estado publicando en sus redes sociales todo tipo de comentarios relacionados con las elecciones que se aproximan, dejando en evidencia de manera indirecta su postura con respecto a las candidaturas que están en disputa. Esto, pese a que la normativa vigente prohíbe a los funcionarios del Estado participar en política, lo cual incluye al jefe de Estado.

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En una de sus más recientes publicaciones en X, por ejemplo, advirtió sobre una presunta compra de votos que podría favorecer al aspirante Abelardo de la Espriella, aunque no mencionó al candidato. Sin embargo, en posteriores comentarios sí lo hizo.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las elecciones presidenciales en Colombia - crédito @petrogustavo/X

“Ni con USD $ 20 millones de los EEUU para comprar votos, nos impondrán mequetrefes de Miami defensores de narcoterroristas. Aquí no manden espectros de la muerte a gobernar con criminales de lesa humanidad como Santiago Uribe Vélez”, señaló el primer mandatario.

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Los señalamientos contra el presidente sobre una presunta participación indebida en política llevaron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a abrir una investigación penal de oficio. Así quedó establecido en un documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta Corral, presidenta comisión.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por supuesta intervención en política - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Teniendo en cuenta las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales del señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego relacionadas con la presunta participación en política frente a las próximas elecciones presidenciales, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 (artículo 27) y la Ley 5ª de 1992, de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de Intervención en Política (artículo 422 Código Penal)”, se lee en el texto.

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