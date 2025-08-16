Elecciones en Bolivia: el partido de Samuel Doria Medina denunció que el gobierno planea acusar de fraude al candidato opositor

Samuel Doria Medina encabeza las encuestas de cara a las elecciones de este domingo en Bolivia (REUTERS/Ipa Ibanez)

A pocas horas de las elecciones en Bolivia, la tensión política aumenta en el país sudamericano tras las denuncias de la alianza Unidad, que acusó este sábado al gobierno de Luis Arce de preparar un plan para responsabilizarlos de fraude electoral.

La alianza Unidad, que impulsa la candidatura presidencial del empresario Samuel Doria Medina, difundió un comunicado en redes sociales en el que alerta sobre la supuesta existencia de un plan dirigido por el Ejecutivo para acusarlos de fraude en los comicios de este domingo.

El documento sostiene que “este plan ya ha comenzado a ejecutarse, con videos creados por operadores oficialistas que muestran material electoral que, afirman, estarían manejando nuestros militantes”.

Doria Medina, de 66 años, lidera las encuestas junto al también opositor Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de la alianza Libre.

El comunicado de Unidad advierte que el presunto plan contempla acciones adicionales, como el plantado de material electoral en las casas de campaña de la alianza. Además, rechaza lo que califica como una “intromisión inaceptable” del gobierno de Arce en el proceso electoral y solicita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que rechace de manera contundente cualquier intento de sabotaje oficialista a las elecciones.

En tanto, el Gobierno rechazó las acusaciones. A través de un comunicado oficial difundido por el Viceministerio de Comunicación, la administración de Arce expresó: “Rechazamos enfáticamente cada una de esas irresponsables afirmaciones y hacemos un fuerte llamado a las distintas alianzas, partidos, movimientos y candidatos a actuar con total y absoluta responsabilidad en estos comicios”.

El gobierno de Luis Arce rechazó las acusaciones de la alianza Unidad (EFE/ Luis Gandarillas)

El Ejecutivo sostuvo que la denuncia de Unidad obedece a “la guerra sucia entre los partidos de la derecha” y aseguró que el Gobierno nacional no mantiene ningún vínculo con tales prácticas.

Además, el comunicado remarcó que “no es sano para la democracia ni para el país poner en tela de juicio un proceso” donde el Tribunal Supremo Electoral, considerado el órgano rector, “ha demostrado total transparencia y compromiso” en la ejecución del calendario “originalmente dispuesto”.

El Gobierno de Arce garantizó que se preservará la democracia y aseguró: “El 8 de noviembre se hará la transición del poder político del Estado a quien resulte ganador de las elecciones”.

En medio de la controversia, la plataforma Bolivia Verifica intervino para aclarar la autenticidad de los videos que circulan en la red social TikTok, donde se muestran papeletas marcadas a favor de Doria Medina. La organización de verificación aseguró que el contenido es falso, ya que el TSE mantiene bajo custodia todo el material electoral, incluidas las boletas, lo que imposibilita cualquier adulteración.

Polémica por el cambio en el alto mando militar

El clima de incertidumbre se vio agravado por el sorpresivo cambio en el alto mando militar, realizado por el presidente Arce la noche del jueves en la casa de Gobierno en La Paz. Evo Morales, expresidente y líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS), alertó a la comunidad internacional sobre los posibles escenarios de “descontrol institucional y abuso de poder” que, a su juicio, podría generar esta decisión. Morales expresó en sus redes sociales que el relevo militar, a tan solo tres días de los comicios, “llama profundamente la atención” y podría responder tanto a la preparación de un fraude como a una eventual renuncia presidencial por temor a desórdenes internos.

El presidente boliviano Luis Arce juramentó al alto mando militar de las Fuerzas Armadas tres días antes de las elecciones presidenciales y legislativas, en La Paz, el jueves 14 de agosto de 2025 (Foto AP/Juan Karita)

Durante la ceremonia de juramentación de los nuevos mandos militares, Arce subrayó la importancia de que las Fuerzas Armadas garanticen la paz, la gobernabilidad y la estabilidad de los gobiernos legalmente constituidos. El mandatario exhortó a la ciudadanía a participar en las urnas para lograr “un tránsito de Gobierno después de mucho tiempo de manera pacífica y democrática”. Además, manifestó su deseo de que quienes ingresaron al poder por la vía democrática también lo abandonen de la misma forma, en referencia al traspaso de mando.

El panorama electoral boliviano se caracteriza por la fragmentación y la desconfianza. Samuel Doria Medina y Jorge ‘Tuto’ Quiroga encabezan las preferencias, mientras que el oficialista Andrónico Rodríguez, presidente del Legislativo y candidato de la alianza Popular, figura entre el tercer y cuarto lugar en los sondeos. El MAS, tras la renuncia de Arce a buscar la reelección, optó por postular al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aunque su candidatura no ha logrado repuntar en las encuestas.

Evo Morales, distanciado del actual presidente desde 2021, enfrenta una prohibición constitucional que le impide buscar un cuarto mandato, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que la reelección solo puede producirse una vez de manera continua. Tras renunciar a su militancia en el MAS, Morales intentó postularse con otro partido, pero no logró la personería jurídica necesaria. Ante este escenario, el exmandatario y sus seguidores han impulsado una campaña por el voto nulo, argumentando que ningún candidato representa al pueblo boliviano. Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, resguardado por sus simpatizantes para evitar la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por un caso de trata agravada de personas.

Este domingo se desarrollarán las elecciones presidenciales en Bolivia (REUTERS/Agustin Marcarian)

El proceso electoral se desarrolla en medio de una severa crisis económica, caracterizada por la escasez de dólares, la falta de combustibles y una inflación que ha elevado considerablemente el costo de los productos básicos. Este contexto económico adverso añade presión a unas elecciones ya marcadas por la polarización y la desconfianza en las instituciones.

En este escenario, los bolivianos acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales, mientras la incertidumbre y las dificultades económicas configuran el trasfondo de una de las jornadas electorales más complejas de los últimos años.