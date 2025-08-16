América Latina

Elecciones en Bolivia: el TSE probará un nuevo sistema de conteo rápido tras los fallidos intentos de 2019 y 2020

Hace seis años el corte en el sistema detonó las acusaciones de fraude contra Evo Morales; un año después, fue suspendido porque su eficiencia no estaba garantizaba. Este domingo se pondrá a prueba el Sirepre, con difusión de resultados a partir de las 21:00

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
Funcionarios del organismo electoral revisan
Funcionarios del organismo electoral revisan el material de sufragio en Cochabamba (REUTERS/Agustin Marcarian)

Si hay algo que genera susceptibilidad en Bolivia es el conteo de votos en las elecciones presidenciales.

Si bien no hay una obligación legal de transmitir datos preliminares al cómputo oficial, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo viene intentando en una elección presidencial desde 2019. Ese año, se estrenó un mecanismo de difusión rápida de votos, denominado Trep, que fue suspendido intempestivamente cuando se perfilaba una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Sin embargo, cuando el conteo se reanudó un día después, la distancia porcentual entre ambos candidatos evitaba el balotaje.

Ese cambio determinante en la tendencia de votación provocó acusaciones de fraude electoral que detonaron movilizaciones sociales y un motín policial, que acabaron con la caída de Morales 21 días después. En 2020, se desarrolló otro sistema de transmisión de resultados preliminares que fue cancelado en la víspera de la votación porque las pruebas no habían garantizado su eficiencia y se priorizó la certeza sobre la inmediatez.

Una mujer se manifiesta contra
Una mujer se manifiesta contra el resultado electoral del 20 de octubre de 2019, en La Paz, Bolivia. REUTERS/Ueslei Marcelino

El sistema de difusión de resultados preliminares “no estaba en condiciones de cumplir su cometido, dar un volumen de información estadística suficiente en la misma noche electoral, y si no contribuiría a la certeza, era preferible retirarlo”, justificaría luego el entonces presidente del TSE, Salvador Romero, en su libro Elecciones peligrosas (2024).

Para las elecciones de este domingo, las autoridades electorales vigentes decidieron implementar un nuevo mecanismo de transmisión de datos. El Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) tomará información de fotografías del acta electoral que serán enviadas a un centro de verificación y procesamiento, a través de una red con cifrado de extremo a extremo. Una vez que los datos sean validados, se publicarán los resultados preliminares en una página web oficial.

El sistema representa una innovación en las elecciones bolivianas en las que normalmente los medios de comunicación trasmitían resultados de estudios de boca de urna, realizados con acierto por empresas privadas, la noche de las elecciones. Estos datos luego eran refrendados con el cómputo oficial días más tarde con una leve variación porcentual.

Una ciudadana participa de un
Una ciudadana participa de un simulacro de votación con medidas de bioseguridad, el 9 de octubre de 2020, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

Según informaron los vocales electorales, este domingo se tiene previsto que a las 21:00 se difundan los primeros resultados del Sirepre con una cobertura del 80%. En la última semana, surgieron dudas sobre la eficiencia del sistema considerando la falta de experiencia en este ejercicio y otras cuestiones técnicas como la existencia de poblaciones remotas con limitaciones en el acceso a internet.

En una entrevista anterior con Infobae, el vocal electoral Gustavo Ávila informó que el sistema pasó las pruebas y que se estaban tomando todas las previsiones, como la adquisición de antenas parabólicas, motores de energía y otras medidas para garantizar la transmisión de los datos.

El centro de operaciones del Sirepre está instalado en el complejo deportivo del club The Strongest en la zona sur de La Paz e involucra a más de 6.000 operadores en los nueve departamentos del país.

El vocal del Tribunal Supremo
El vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Gustavo Avila, durante una conferencia de prensa (Foto: Prensa local)

Para garantizar la transparencia de la elección existen los mecanismos analógicos de siempre: los jurados son ciudadanos seleccionados del padrón, el conteo de los votos es público en las mesas de sufragio y cualquier persona puede fotografiar el acta, cuyas copias se reparten a los partidos y sus delegados en cada mesa. También se contará con misiones de observación electoral locales e internacionales (como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea), y otras iniciativas ciudadanas como Cuidemos el Voto 2025.

Las mesas de sufragio abrirán el domingo alrededor de las 08:00 y cerrarán a media tarde. Se estima que los canales nacionales difundan estudios privados a partir de las 20:00 y luego se conozcan los datos del Sirepre, a partir de las 21:00. En tanto, el cómputo oficial se dará a conocer días más tarde dentro del plazo de siete días que establece la ley, si no hay necesidad de repetir la votación en ninguna mesa de sufragio.

Temas Relacionados

BoliviaeleccionesSirepreSistema de Resultados PreliminarescómputoTribunal Supremo ElectoralTSEGustavo ÁvilaSalvador RomeroTREPTransmisión de Resultados PreliminaresOEAUnión EuropeaCuidemos el voto 2025

Últimas Noticias

El régimen de Ortega confiscó un colegio católico y nombró como director a un paramilitar que reprimió las protestas de 2018 en Nicaragua

Las monjas josefinas que lo administraban fueron desalojadas del centro, a pesar de que la misma dictadura les entregó la medalla de honor de oro del Parlamento por su destacado servicio al país

El régimen de Ortega confiscó

“Imagino la muerte como la paz”: el relato de dos pacientes y una madre que piden por la eutanasia legal en Uruguay

El proyecto denominado “muerte digna” fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado, donde se presume que tendrá mayoría; un legislador leyó tres cartas conmovedoras en la sesión para argumentar su voto

“Imagino la muerte como la

Eduardo Bolsonaro se reunió con el secretario del Tesoro de EEUU en medio de las tensiones bilaterales con Brasil

“Tuvimos una excelente conversación con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Fue una oportunidad única poder hablar sobre Brasil y Estados Unidos con alguien tan bien preparado”, escribió el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro en X

Eduardo Bolsonaro se reunió con

El huracán Erin se aproxima al Caribe: las autoridades advirtieron fuertes lluvias, inundaciones y oleaje peligroso en varias islas

El centro meteorológico señaló que se espera un “fortalecimiento sostenido a rápido en los próximos días” y pronosticó que Erin se convertirá en un huracán mayor durante el fin de semana

El huracán Erin se aproxima

El Salvador amplía prisión provisional bajo régimen de excepción

La medida, aprobada por amplia mayoría en el Congreso y defendida por el oficialismo, generó un intenso debate público por su impacto en garantías individuales y el sistema judicial

El Salvador amplía prisión provisional
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sinuano Noche, resultado oficial del

Sinuano Noche, resultado oficial del 15 de agosto 2025

Nuevos datos del estado de salud de Jaume Anglada tras someterse a dos operaciones: “Su evolución es satisfactoria”

Un mega operativo anti narco en Rosario y Granadero Baigorria terminó con 12 detenidos y droga escondida en un botín

Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing de Córdoba que acosaba a sus alumnas menores de edad

Las enfermedades que han sido tratadas como posesiones demoniacas a lo largo de la historia

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de EEUU suspende

La Justicia de EEUU suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

México y Guatemala acuerdan nuevas medidas en materia migratoria y de infraestructuras

HRW pide a la ONU que supervise las violaciones de derechos cometidas por Sri Lanka

Trump asegura que un acuerdo de paz en Ucrania "ahora depende" de Zelensky

Trump afirma estar de acuerdo con Putin en un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania

ENTRETENIMIENTO

La primera Merlina Addams: la

La primera Merlina Addams: la historia de Lisa Loring entre la tragedia familiar y un matrimonio adolescente

“Rocky III” y la irrupción de Hulk Hogan: una escena que transformó para siempre la relación entre la tv, el ring y el cine

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor