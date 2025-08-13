América Latina

Desbaratan en Santiago de Chile a la banda de “Los Mapaches”, facción del Tren de Aragua

Doce personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el crimen del “Rey del Meiggs” y otros secuestros

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Varios domicilios fueron allanados esta jornada en la comuna de Independencia. (Foto referencial).

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros irrumpieron este martes en una casa de tortura en la comuna santiaguina de Renca y detuvieron a dos chilenos y dos venezolanos, presuntamente involucrados en el secuestro hace unas semanas del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Gracias a sus confesiones, a primera hora de esta jornada ambas policías realizaron un nuevo operativo en la comuna de Independencia, buscando esta vez a otros participantes del asesinato por encargo de José Reyes Ossa, el “Rey del Meiggs”, el que dejó otros 12 apresados.

Los allanamientos se llevaron a cabo en varios departamentos de un edificio en la calle Inglaterra de dicha comuna, hasta donde llegaron funcionarios del OS9 de Carabineros y la BIPE Antisecuestros de la PDI, junto a la Fiscalía ECOH, quienes sospechan que el secuestro de Montoya y el crimen por encargo de Reyes Ossa fueron perpetrados por la misma banda, compuesta por ex miembros de “Los Mapaches”, facción del Tren de Aragua que ya había sufrido un duro golpe meses atrás.

Gran parte de los 12 detenidos son extranjeros -venezolanos principalmente-, y uno de ellos alegó inocencia, tal como consignó BioBíoChile.

“A mi no me han encontrado nada, yo estaba arrendando con un amigo el departamento (...) llevo dos años en Chile, ingresaron a mi casa, pero no sé de que se trata todo esto, yo vivo con mi hijastra que también fue detenida”, aseguró.

Así las cosas, los dos ciudadanos chilenos detenidos en el primer operativo quedaron en prisión preventiva, mientras que en horas de esta mañana se espera que las policías entreguen más antecedentes en un punto de prensa.

Verdugo ofreció USD 30 mil
Verdugo ofreció USD 30 mil a los sicarios para llevar adelante el crimen de Reyes Ossa.

El crimen del “Rey del Meiggs”

Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el pasado lunes 4 de agosto la medida cautelar de prisión preventiva contra Wilson Verdugo, señalado como el autor intelectual del asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, hecho ocurrido el 19 de junio pasado en la comuna santiaguina de Ñuñoa.

Verdugo contrató a tres sicarios venezolanos para llevar adelante su cometido -uno de los cuales quedó en libertad tras un garrafal error administrativo que puso en entredicho la credibilidad del Poder Judicial -, y en la audiencia de formalización del 24 de julio el Ministerio Público estableció fehacientemente que Verdugo mantenía una deuda millonaria con Ossa y qué había planificado quirúrgicamente el crimen.

Según antecedentes de la investigación, Verdugo administraba dos restaurantes y tres carnicerías en sociedad con Ossa desde 2020, sin embargo le adeudaba más de $1.000 millones (alrededor de USD 1 millón), déficit que lo habría llevado a tomar la decisión de asesinarlo.

El sicario Alberto Carlos Mejía
El sicario Alberto Carlos Mejía Hernández huyó del país dos días después de su liberación producto de un garrafal error administrativo.

La emboscada

Agobiado por la deuda, Wilson Verdugo pagó entonces $30 millones (USD 31 mil) a un ciudadano extranjero aún no apresado, quien subcontrató a su vez a los tres sicarios para asesinar al “Rey del Meiggs” y robarle un sobre con $9 millones (USD 9,300), la cuota semanal que Verdugo le pagaba desde hace tres años para saldar dicha deuda, sobre que él mismo fue a dejarle a la conserjería de su edificio a primera hora de la mañana de ese fatídico día.

A eso de la 10 am, los sicarios venezolanos identificados como Alberto Carlos Mejía Hernández, Jonter Emilio Blanco Vélez y Neomar Andrés Arizmendi Duarte, se instalaron a hacer guardia en las afueras del edificio donde vivía Reyes Ossa, premunidos de una fotografía suya y los datos de su automóvil.

Al mediodía, el “Rey del Meiggs” volvió a su departamento y desde ahí llamó a Verdugo para informarle que ya tenía el sobre en sus manos, tal como se lo había pedido encarecidamente este último, y unos 20 minutos después salió de su departamento junto a su pareja, momento en que fueron emboscados por los asesinos.

Alberto Carlos Mejía -el sicario hoy prófugo-, se abalanzó entonces sobre la mujer robándole su cartera, mientras Blanco Vélez alcanzaba a Reyes Ossa y pugnaba por subirlo al vehículo con claras intenciones de secuestrarlo.

Sin embargo, Verdugo opuso resistencia y por lo que Mejía y Arizmendi le dispararon tres veces, dándose todos a la fuga.

José Reyes Ossa falleció en plena calle, antes que llegara la ambulancia, y en sus bolsillos se encontraron $825 mil (USD 852) en efectivo. Según su pareja, Reyes Ossa y Verdugo debían reunirse más tarde para firmar juntos un contrato, y su testimonio fue decidor a la hora de establecer la calidad de prestamista del “Rey del Meiggs” y el vínculo económico que unía a ambos.

