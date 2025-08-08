Confirmaron la prisión preventiva para un diputado chileno señalado por fraude al fisco

Actualmente Ojeda cumple prisión preventiva en Capitán Yáber, la cárcel para delincuentes de "cuello y corbata" en Santiago.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó este jueves la prisión preventiva para el diputado independiente por la región de La Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, el principal imputado por fraude al fisco en la llamada arista “Manicure” del “Caso Convenios”.

Según informó el fiscal Carlos Cornejo, la corte estableció que la libertad del defenestrado parlamentario “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Por su parte, Raúl Pérez Cofré, abogado defensor de Ojeda, aseguró que insistirán en tribunales en pedir para el legislador la medida cautelar de arresto domiciliario, toda vez que le asiste la certeza de que su defendido es inocente.

El anexo Capitán Yáber alberga a solo 15 presos por delitos de alta connotación pública.

Cárcel para delincuentes de “cuello y corbata”

Ojeda fue desaforado tras ser acusado de fraude al Fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos por su participación en la arista “Manicure” del Caso Convenios, en el que se investiga el traspaso irregular de más de $730 millones (unos USD 760 mil al cambio actual) desde el Gobierno Regional de La Araucanía a dos organizaciones que finalmente no prestaron las capacitaciones acordadas.

Por dichos delitos, el Ministerio Público pide dos penas que suman 19 años de cárcel y actualmente, el desaforado diputado cumple la prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata” en Santiago.

Ojeda explicó en junio las razones para pedir su traslado al mismo penal donde hasta hace poco cumplieron prisión preventiva el abogado Luis Hermosilla y el exsubsecretario de Interior acusado de violación por una subalterna, Manuel Monsalve.

“Buscamos trasladarnos a Capitán Yáber por una situación que se da en la cárcel de Temuco -y al parecer en varios penales en Chile- que tiene que ver con el hacinamiento. No se están cumpliendo estándares mínimos (...) en 40 m2 viven 27 personas”, alegó el ahora exlegislador, según consignó BioBíoChile.

De paso, su abogado defensor aseguró que dicha mudanza no representa privilegio alguno.

“La ley señala que las personas que se encuentren en prisión preventiva -o condenadas incluso- en causas de alta connotación pública, tienen que cumplir las disposiciones del reglamento de Gendarmería, que señala que en ese tipo de situaciones el lugar adecuado es Capitán Yáber en Santiago”, señaló Pérez Cofré.

Le Fiscalía pide 29 años para Rinett Ortiz.

El caso

La causa por la arista Manicure se abrió en agosto de 2023, cuando se reveló que varios proyectos adjudicados desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc para capacitar a 200 mujeres de las ciudades de Temuco y Padre Las Casas, no se habían llevado a cabo, mientras que las oficinas de ambas organizaciones aparecían cerradas.

Dichas ONG estaban a cargo de los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz Rivera, quienes fueron detenidos en agosto de 2024.

A poco andar, la investigación destapó que el diputado Mauricio Ojeda había realizado cinco transferencias por un total de $45 millones (USD 48 mil) a Rinett Ortiz, asunto que fue reconocido por Ojeda, quien aseguró que solo había tratado de ayudar a una vieja amiga en aprietos económicos y negó haber intercedido por ella ante el Gobierno Regional.

Rinett Ortiz permanece en prisión preventiva y el Ministerio Público pide para ella 29 años de cárcel por los mismos delitos por los que se imputó a Ojeda. Juvenal Ortiz, hermano de Rinnet y secretario de ambas fundaciones apuntadas, actualmente se encuentra con arresto domiciliario tras cumplir un año y cuatro meses de prisión preventiva.