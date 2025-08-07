América Latina

Ocho de cada diez exportadores brasileños de calzados serán impactados por el arancel del 50% aplicado por Donald Trump

El porcentaje fue determinado en un sondeo que la Asociación Brasileña de Industrias del Calzado hizo entre sus asociados

Guardar
Donald Trump, presidente de Estados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst)

El arancel adicional del 50% que Estados Unidos comenzó a aplicar este miércoles sobre las importaciones de productos brasileños afectará al 80% de los exportadores de calzados de Brasil y pueden provocar la pérdida de hasta 20.000 empleos en el sector, afirmó la patronal del mismo.

El porcentaje de empresas impactadas por la sanción fue determinado en un sondeo que la Asociación Brasileña de Industrias del Calzado (Abicalçados) hizo entre sus asociados.

“Entre los impactos ya relatados hay atrasos o paralización en negociaciones, reducción de la facturación y cancelación de encomiendas, algunas incluso de calzados ya producidos o en producción”, afirmó el presidente de Abicalçados, Haroldo Ferreira, citado en el comunicado de la entidad.

La patronal asegura que uno de los mayores efectos será la pérdida de unos 20.000 empleos, entre directos (8.000) e indirectos (12.000), esperada para los próximos meses.

El ministro de Finanzas de
El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, junto al presidente, Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

“Calculamos para los próximos meses una caída del 9% en las exportaciones”, aseguró Ferreira.

Según los datos de la patronal, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones brasileñas del calzado, con cerca del 20% de las ventas.

Tan solo en el primer semestre de este año Brasil exportó 5,8 millones de pares de zapatos a Estados Unidos, un número en un 13,5% superior al del mismo período del año pasado, por un valor de 111,8 millones de dólares, en un 7,8% mayor.

La entidad ya había advertido la semana pasada que la sanción provocaría daños irreversibles en las exportaciones y las haría inviables para muchas empresas.

“Tenemos empresas cuya producción es totalmente enviada al mercado externo, en su mayoría a Estados Unidos. Esta empresa ahora ofrecerá productos más caros que los importados de China, por ejemplo, que pagarán un arancel del 30%”, afirmó Ferreira.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BrasilEstados UnidosarancelesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Eduardo Frei criticó el apoyo de la Democracia Cristiana a la candidata Jeannette Jara

“Mi partido tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron”, aseguró el ex presidente demócratacristiano por el respaldo a la militante comunista

Eduardo Frei criticó el apoyo

Noboa decretó estado de excepción en cuatro provincias de la Costa por grave conmoción interna

El Gobierno ecuatoriano justificó la medida con base en un aumento de la violencia criminal, que dejó 491 muertes en 24 días

Noboa decretó estado de excepción

Confirmaron la prisión preventiva para dos miembros de un grupo radical mapuche chileno

Ambos pertenecen al movimiento Liberación Nacional Mapuche (LNM) y son acusados de ataques incendiarios ocurridos en 2021 y 2022

Confirmaron la prisión preventiva para

Policías ecuatorianos vendieron municiones donadas por Estados Unidos a una banda criminal

Parte del armamento sustraído de los almacenes institucionales fue entregado a miembros de la banda Freddy Krueger, vinculada a la Mafia 18

Policías ecuatorianos vendieron municiones donadas

El Interamerican Institute for Democracy presentó el foro “Bolivia: Bicentenario, República y Elecciones”

Catorce expertos ofrecieron una radiografía del país desde diferentes ángulos, en una jornada atravesada por la denuncia y la voluntad de renovación

El Interamerican Institute for Democracy
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum critica a la SCJN

Sheinbaum critica a la SCJN por “avalar racismo” al otorgar amparo a Lorenzo Córdova contra mención de la SEP

El mejor queso de Canarias está envuelto en ceniza y se elabora con leche cruda de cabra

Accidentes domésticos en niños y adolescentes: cuáles son los más habituales y cómo evitarlos

Un abogado advierte del abuso que cada vez es más común en los despidos: “Las empresas dan un finiquito mal calculado”

Las reglas para las plataformas como Airbnb podrían cambiar en Colombia con este proyecto de ley: “Queremos un turismo más amplio y mejor”

INFOBAE AMÉRICA
Masivo traslado de presos en

Masivo traslado de presos en Paraguay: cambiaron de cárcel a más de 500

Ocho de cada diez exportadores brasileños de calzados será impactado por el arancel del 50% aplicado por Donald Trump

El PP ve a Begoña Gómez más cerca del "banquillo" y respalda que el juez investigue si tenía correo de Moncloa

IU pide a Sánchez que busque el bloqueo al acuerdo arancelario con Trump si se somete a refrendo en el Consejo Europeo

Experto, sobre la Natividad de Sijena: "No tiene nada que ver con las incautaciones republicanas"

ENTRETENIMIENTO

Dean Cain, exactor de ‘Superman’,

Dean Cain, exactor de ‘Superman’, anunció que se unirá a ICE para apoyar el plan de deportaciones en los Estados Unidos

El viaje de Chelsea Handler hacia la autenticidad: “No importa la edad que tengas, siempre puedes cambiar tu vida”

Así fue el primer encuentro de Jason Momoa y su suegro Ricardo Arjona

La férrea política de Tool contra los celulares convierte sus conciertos en un evento único: “Son solo tres horas sin teléfono”

‘Gatillo’: el final explicado del k-drama que advierte el colapso de una sociedad por la violencia armada