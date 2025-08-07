Masivo traslado de presos en Paraguay: cambiaron de cárcel a más de 500

Las fuerzas de seguridad de Paraguay cambiaron de cárcel a más 500 presos

Las fuerzas de seguridad de Paraguay trasladaron este miércoles en autobuses a más de 500 presos condenados desde una cárcel de Ciudad del Este hasta otra penitenciaría considerada más moderna en la cercana localidad de Minga Guazú (este). El objetivo fue descomprimir el hacinamiento en la primera y separar a los condenados de los procesados, según informaron fuentes oficiales.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó en la red social X que el operativo, denominado Umbral e impulsado por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), significó “un paso firme hacia un nuevo modelo penitenciario, donde el orden, la seguridad y la disciplina son pilares fundamentales”.

Los agentes policiales y militares escoltaron a los reclusos, vestidos de amarillo y con capuchas negras que cubrían completamente sus cabezas, hasta los autobuses. Allí fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, inaugurado en mayo de 2024, ubicado a poco más de 20 kilómetros de la Penitenciaria Regional de Ciudad del Este.

Ambas ciudades están en el departamento de Alto Paraná, limítrofe con Brasil.

En un video compartido por el mandatario en X, se informó que con este nuevo modelo de gestión penitenciaria también se busca disminuir la “superpoblación” en los establecimientos, así como clasificar a los internos por “el tipo de delito y el perfil de riesgo, para un manejo más seguro”.

Desde la cárcel de Minga Guazú, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó a los medios que en este traslado participaron condenados de baja, media y alta peligrosidad.

Nicora advirtió que el hacinamiento y el desorden en las cárceles “deviene en problemas graves de seguridad”.

El mensaje de Santiago Peña en X

“Cuando tenemos hacinamiento tenemos personas que son captadas por organizaciones criminales, cuando tenemos falta de clasificación tenemos la mezcla entre procesados y condenados y los programas de reinserción social no tienen el efecto que nosotros deseamos”, indicó.

El ministro confirmó que el plan es cerrar la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, aunque no adelantó cuándo se implementará esa decisión.

El Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, con capacidad para 1.237 reos, cuenta con módulos de máxima seguridad que incluyen restricciones a la circulación y a las visitas privadas, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia.