Evelyn Matthei pidió perdón por decir que los muertos en la dictadura chilena fueron “inevitables”

Matthei se despachó en abril varias frases que sacaron ronchas en el oficialismo y organizaciones de DD.HH.

La abanderada presidencial del bloque Chile Vamos (la “derecha tradicional” chilena), Evelyn Matthei, volvió a hacer mea culpa luego de lanzar en abril pasado varias frases sobre los muertos en dictadura que le valieron las críticas del Presidente Gabriel Boric, el oficialismo en pleno y varias organizaciones de DDHH.

En conversación con Radio Agricultura, la exalcaldesa de Providencia, cuya popularidad viene en caída libre y se ubicó este domingo en el cuarto lugar de la carrera presidencial según la última entrega de la encuestadora Cadem, sostuvo en esa oportunidad que el golpe de Estado de 1973 que implicó la muerte del presidente Salvador Allende “era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”.

“Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, porque estábamos en una guerra civil”, agregó.

“Pero ya en 1978, en 1982, cuando siguen ocurriendo (las muertes), ahí ya no, porque ya había control del territorio. Hubo gente que hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”, complementó.

De paso, desligó de toda responsabilidad a su padre, el general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar que asumió como comandante de la Fuerza Aérea en 1978.

“Durante la época que él estuvo a cargo, no hubo un solo caso de violación de derechos humanos, ni uno, cometido por la Fuerza Aérea”, subrayó, resaltando finalmente el legado económico de la dictadura de Augusto Pinochet.

La exalcaldesa de Providencia ha tenido una baja sostenida en las encuestas presidenciales luego de meses liderándolas.

El nuevo mea culpa

Sus palabras sacaron ronchas en el oficialismo y el primero en saltar al ruedo fue el propio Presidente Gabriel Boric, quien desde su cuenta de X aseguró que “el golpe de Estado en Chile no es justificable. La Dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea”, rezaba la publicación.

La ola de críticas siguió con las reacciones de varias organizaciones de DDHH que tildaron sus palabras de “ofensivas” y “negacionistas”, por lo que Matthei tuvo que salir a dar explicaciones.

Sin embargo, tras varios meses este domingo Matthei reflotó el tema en una carta enviada al diario El Mercurio dirigida al economista Sebastián Edwards, quien en entrevista con Tele13 Radio sostuvo que antes de votar por ella en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, esperaba que aclarara dichas aseveraciones.

“Quiero recoger el guante de lo que a ti y a mucha gente le importa: mis dichos en una radio sobre las muertes luego del 11 de septiembre de 1973“, comenzó diciendo la también exministra de Trabajo del primer gobierno de Sebastián Piñera.

“Sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente”, agregó.

Según Matthei, “la extrema polarización ideológica y la violencia verbal y física se habían tomado nuestra sociedad durante los años sesenta y principios de los setenta. Nuestro país era un escenario donde se jugaba la Guerra Fría. Se trataba a los adversarios como “enemigos”, y en ello todos los sectores tuvieron responsabilidad".

“La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros“, complementó.

“La vida, la libertad, la democracia, los derechos humanos son intransables, y hay que defenderlos siempre, sin medias tintas, aquí y en todas partes, ahora y siempre”, remató la candidata presidencial.