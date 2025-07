La detención de un tiktoker en Bolivia reabre el debate sobre la libertad de expresión

Un joven de 20 años fue detenido en Bolivia por sus declaraciones sobre el sistema financiero y la moneda nacional en un video difundido en su cuenta de Tik Tok, un caso que generó polémica y abrió el debate sobre la libertad de expresión en el país.

Juan Carlos Villafuerte fue acusado por la Autoridad de Supervisión Y Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) de difundir “desinformación” luego de que éste mencionara que los bancos estaban en riesgo y sugerir a sus seguidores cambiar sus pesos bolivianos a dólares o criptomonedas ante la pérdida de valor de la moneda nacional.

Las autoridades financieras consideraron que sus declaraciones podían generar pánico financiero y afectar la estabilidad del sistema bancario. En ese sentido, presentaron una denuncia amparada en el artículo 491 de la Ley 393 de Servicios Financieros que establece que cualquier persona que por cualquier medio, genere o difunda información falsa, tendenciosa o maliciosa que podría afectar la confianza en el Sistema Financiero Nacional (SFN), incurre en delito.

Según la familia de Villafuerte, el 29 de julio, el joven fue interceptado en la calle por personas vestidas de civil, sin una orden previa ni citación formal. Su madre y otros personas cercanas denunciaron lo ocurrido como un “secuestro” y advirtieron que se trataba de un intento de silenciarlo por ejercer su libertad de expresión.

Juan Carlos Villafuerte, el joven de 20 años cuya detención abrió el debate sobre la libertad de expresión en Bolivia.

La aprehensión causó una fuerte polémica en el país. Diversos actores políticos y organizaciones, incluida la Defensoría del Pueblo y los gremios periodísticos, criticaron el procedimiento y señalaron que se trataba de un abuso de poder. “Este tipo de acciones sienta un precedente peligroso para el ejercicio de las libertades democráticas y constituye una señal de amedrentamiento contra la ciudadanía y los creadores de contenido digital”, denunció el gremio periodístico”, señaló en un comunicado la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

En tanto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, consideró este caso muestra el “uso desproporcionado del poder punitivo del Estado”.

La madre del joven detenido defendió a su hijo en declaraciones ante los medios locales y dijo: “La función de la ASFI no es ver las opiniones de cada uno, así estaríamos todos presos, todos. La función de la ASFI es fiscalizar los bancos, los ahorros, mi hijo no ha sacado un peso de nadie, no ha matado a nadie, no ha hecho nada. Solo opinó lo que miles de bolivianos pensamos”.

El joven tiktoker estuvo un día en celdas policiales acusado de desinformación sobre el sistema financiero boliviano.

Después de un día detenido en celdas policiales de Santa Cruz de la Sierra, el joven tiktoker fue liberado sin que se le imputaran cargos, aunque el caso sigue abierto. Tras recuperar su libertad, declaró no haber cometido ningún delito y que solo había ejercido su derecho a la libre expresión. “No pueden privar a los ciudadanos de su derecho a expresarse libremente. No estamos en la Venezuela de Maduro ni en la Alemania de Hitler como para que nos hagan estas cosas”, expresó.

Bolivia atraviesa desde hace más de dos años una crisis económica marcada por la escasez de dólares, que ha provocado el surgimiento de un mercado paralelo de divisas, la pérdida de valor de la moneda nacional y progresivas restricciones bancarias en monedas extranjeras.

Aunque el Gobierno no ha devaluado el boliviano, en las calles el dólar se cotiza en más del doble del tipo de cambio oficial. En paralelo, los bancos impiden o limitan el retiro de los ahorros en dólares y el uso de tarjetas bancarias en el exterior, lo que ha llevado a la población a buscar alternativas en plataformas de criptomonedas o abrir cuentas en bancos en el exterior.