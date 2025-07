Suspendieron en Chile a la jueza que dejó en libertad a un sicario del Tren de Aragua

La magistrada aseguró no haber cometido el garrafal error administrativo que puso en entredicho la credibilidad del Poder Judicial chileno.

La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió este sábado por un mes a la magistrada Irene “Tuto” Rodríguez, bautizada así por la prensa tras dormirse en la audiencia de formalización en la que liberó al sicario del Tren de Aragua Alberto Mejía -sindicado como uno de los asesinos del “Rey del Meiggs”-, quien logró huir del país con destino al Perú y actualmente se mantiene prófugo.

La jueza Clara Carrasco, a cargo del sumario disciplinario, detalló además que una oficial de acta del Poder Judicial cuyo nombre no se dio a conocer también fue cesada momentáneamente de su puesto, en un nuevo capítulo del garrafal error administrativo que ha puesto en entredicho la credibilidad del Poder Judicial y dejado en evidencia severas falencias en el canal de comunicación con Gendarmería.

Mejía huyó al Perú por un paso no habilitado dos días después de su liberación.

El error judicial

Según lo que se sabe hasta ahora, tras detectarse un error en el nombre de Alberto Mejía en el fallo de la magistrada que decretó su prisión preventiva junto a los otros dos sicarios acusados del crimen, se despachó un segundo documento que derogaba el primero y ordenaba su libertad, y luego se emitió un tercero con el nombre bien puesto.

Sin embargo, a pesar de un mail que advertía que el imputado debía mantenerse en prisión, Gendarmería tomó razón del segundo oficio y liberó a Mejía la noche del jueves 10 de julio, quien se fue caminando en dirección al barrio Franklin como Pedro por su casa junto a dos amigos que lo esperaban afuera de la cárcel.

Dos días después, el sicario se dirigió hasta la Estación Central donde pidió un viaje por aplicación hasta Iquique (1.760 kms al norte de Santiago), “carrera” por la cual pagó unos USD 2.500.

En esa ciudad pernoctó en un hostal y luego pasó a Arica, en la frontera con Perú, desde donde cruzó hacia Tacna por un paso no habilitado cercano al complejo fronterizo de Chacalluta.

Según ha trascendido en diversos medios, en Arica es posible contratar taxis ilegales que cobran entre USD 150 y USD 500 y fungen como verdaderos “coyotes” para quienes buscan huir del país sin ser revisados.

Así las cosas, la fuga de Mejía Hernández ha dejado al descubierto además la debilidad de los controles fronterizos chilenos tanto en la entrada como salida del país.

La policía acordonó la casa de la magistrada el fin de semana.

Jueza dijo estar “muy tranquila”

En un hecho inusual, horas después de conocerse la noticia personal de Carabineros acordonó la casa de la jueza, quien evitó referirse al tema. Este domingo, sin embargo, dio una breve declaración al noticiario 24 Hrs. de TVN.

“No puedo asegurarles qué va a pasar con la resolución final. Lo que sí les puedo decir es que yo estoy muy tranquila en ese sentido, y que yo siempre he trabajado con muchas ganas en el Poder Judicial, yo amo al Poder Judicial y lo sigo amando”, señaló.

Tocante a su responsabilidad en el error administrativo, la jueza sostuvo que “yo sé lo que dije esa noche, no tengo nada más que decir: mi último oficio fue la orden de una prisión preventiva que termina en un número 79, firmado a las 08:28 de la audiencia, y desde ahí nunca más he firmado un oficio hasta el día de hoy. Estoy muy tranquila en ese sentido. No sé quién cometió el error“, remató.