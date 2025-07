Indignación en Chile por una mujer que le robó la pensión y joyas a una anciana de 92 años

La ladrona es una mujer conocida en la zona como "La Gitana".

Un deleznable hecho que causó indignación en todo el país ocurrió en la ciudad de Lota (540 kms al sur de Santiago), cuando una mujer se aprovechó de la bondad de una anciana de 92 años y tras pedirle un vaso de agua e ingresar a su domicilio, le robó su pensión, joyas familiares y buena parte de sus escasos ahorros.

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad, en cuyo registro es posible apreciar cómo la mujer, conocida en la zona como “La Gitana” y que está pronta a ser detenida, se planta en la puerta y con un “¿se puede pasar, madre?“, logra ingresar a la vivienda para luego cometer el robo.

En conversación con Meganoticias, la adulta mayor afectada, identificada solo como Inés, partió contando que la ladrona “me dijo ‘¡aló!’, salí y me dijo ‘¿señora, porque no me convida un vasito de agua?’. El agua no se puede negar, le convidé y entró a la casa. Se tomó el agua y me dice, ‘entrégame los anillos, me tomó la mano y me los sacó”.

Para peor, según la afectada, “La Gitana” también “me robó la pensión que tenía para el mes. Entró y me abrió el velador, me sacó la plata, el sueldo que tenía en la bolsita”.

En su intento por detenerla, la señora Inés la siguió hasta un automóvil donde un hombre esperaba a la atracadora.

“La seguí y me afirmé del auto, y ella le dijo (al chofer) ‘echa a correr el auto’ con un garabato y partió. Casi me atropelló“, relató aún angustiada.

La señora Inés hizo un llamado para que le devuelvan los anillos de su padre.

Joyas familiares

La víctima sostuvo que el dinero viene y va y su falta no le preocupa tanto, pero hizo un llamado a la ratera a devolverle sus anillos, recuerdos de su padre que tienen mas de 100 años.

Finalmente, la señora Inés señaló que en un principio “tenía miedo, pero ahora ya se me está pasando, porque son cosas que tiene que pasar algunas veces. Confío en Dios en que esto no se va a repetir”, remató.

Por su parte una de sus hijas, Rosa Rivas, relató que “esto sucedió el jueves pasado, pero ella en ese momento no nos comentó nada a nosotros. Luego, en la tarde, estuvimos con mi marido en mi casa y le comentó a mi marido y a mi hija sobre la situación que había pasado, y cuando yo llego del trabajo me tienen la noticia”.

La mujer aseguró que “ya hice la denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI), así que ahí ya están todos los datos e imágenes. Ellos vinieron inmediatamente, pidieron las cámaras de la población que hay acá“, detalló.

La situación causó tal revuelo que de inmediato decenas de televidentes comenzaron a llamar al programa en cuestión pidiendo los datos bancarios de la señora Inés, a fin de depositarle dinero en su cuenta y así permitirle llegar a fin de mes sin problemas económicos.

La buena noticia es que fueron tantos los depósitos, que la cuenta alcanzó su límite y ya no puede recibir más aportes.