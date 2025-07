Suben a 121 los casos de sarampión en Bolivia y más del 80% de casos se registra en Santa Cruz

Un trabajador de salud pone una vacuna a un niño en una campaña puerta a puerta contra el sarampión en La Paz, Bolivia, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Bolivia registra 121 casos positivos de sarampión, de los cuales el 82% se encuentra en el departamento de Santa Cruz, al este del país. Las autoridades declararon alerta sanitaria a nivel nacional a finales de junio, cuando se registraron 60 casos desde que se detectó el primero importado en abril, una medida que incluyó la activación de campañas de vacunación masiva.

Según el informe presentado este martes por la ministra de Salud, Maria René Castro, en La Paz hay diez casos, cuatro en Potosí, tres en Beni, dos en Chuquisaca y uno en Oruro y Pando. Los únicos departamentos donde no se confirmado contagios son Cochabamba y Tarija, pero en ambos se mantiene la vigilancia epidemiológica ante casos sospechosos y la aplicación de vacunas en los centros de salud.

El sábado, el Ministerio de Salud recibió un cargamento de 600.000 dosis de vacunas SRP (Sarampión, Rubéola, Paperas) y SR (Sarampión, Rubéola), entregadas por el Gobierno de Brasil, en el marco de cooperación entre ambos países. Con este nuevo lote, cual inició la segunda fase de inmunización, cuyo objetivo es proteger a más de medio millón de niños y adolescentes de entre 1 y 14 años.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), solo el 61% de los niños en Bolivia ha completado la vacunación con dos dosis, con lo que falta inocular al 39% equivalente a más de un millón de niños.

En cuanto a la primera dosis, Pablo Salazar, representante de Unfpa en Bolivia, indicó que la cobertura llega al 88% y que se enmarca dentro del promedio regional pero aún quedan cerca de 370 mil niños que no ha recibido ninguna dosis. El objetivo es llegar al 95% de vacunación completa para evitar la expansión del virus y se está atendiendo a la población prioritaria, a medida que se espera la llegada de nuevos lotes.

Salazar indicó que en comparación de otras vacunas del esquema básico que rige en el país, la de sarampión es la que tiene el nivel de incidencia más bajo. “Si bien las coberturas no son muy bajas, no son suficientes para garantizar que no haya estos brotes”, manifestó en conferencia de prensa la semana pasada.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que no tiene tratamiento y afecta sobre todo a los niños, en quienes puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía e inflamación del cerebro, según la Organización Panamericana de la Salud. A nivel mundial, el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, pese a que existe una vacuna segura y eficaz para prevenirla. Los niños menores de 5 años deben recibir dos dosis de la vacuna contra el sarampión, la primera se administra a partir de los 12 meses.

El virus se transmite mediante gotas de aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada y puede mantenerse activo en el aire o sobre superficies por 2 horas, por lo que las autoridades sanitarias de Bolivia han sugerido la implementación de barbijos y otras medidas de bioseguridad en las escuelas, principalmente.

Dos cadenas de contagio

Según la investigación epidemiológica del Viceministerio de Promoción, y Vigilancia Epidemiológica, el virus se expandió a través de dos cadenas de contagio. El primer caso se registró el 21 de abril en una comunidad menonita del área rural de Santa Cruz a raíz de la visita de ciudadanos extranjeros.

Posteriormente, a mediados de mayo hubo un evento religioso donde se congregaron cerca de 30.000 personas de varios países y es ahí donde se originó la segunda cadena, según las explicaciones del viceministro Max Enríquez.