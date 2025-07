Críticas al gobierno de Orsi por la suspensión de exportaciones de ganado: “Así destruyeron los Kirchner a la Argentina”

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti (Presidencia)

La decisión del gobierno uruguayo de suspender las exportaciones de ganado en pie para faena inmediata generó fuertes críticas en el sector productor uruguayo y en el sistema político. El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, convocó para este lunes a una conferencia de prensa para explicar la decisión y señaló que lo que busca es proteger a la industria frigorífica, que atraviesa una crisis.

Los exportadores se enteraron de esta novedad a través de un mail que llegó desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El mensaje de la Dirección de Sanidad Animal, comunicó que las exportaciones de ganado en pie para faena “se encuentran momentáneamente suspendidas”.

“Daremos aviso cuando se retomen los permisos. Agradecemos dar conocimiento a los exportadores de animales en pie”, cierra el mensaje, que rápidamente se propagó entre los empresarios del rubro y en las redes sociales.

Uruguay suspendió exportación de ganado en pie para faena inmediata para proteger a la industria frigorífica (EFE/Federico Anfitti)

Uruguay venía exportando principalmente novillos de dos dientes, con tolerancia a animales de hasta cuatro dientes en algunos casos. El peso de los vacunos oscilaba entre los 350 y los 450 kilos. Los productores uruguayos estaban viendo que esta modalidad era atractiva para su negocio, en especial para momentos de baja del mercado interno.

El ministro Fratti explicó en la conferencia de prensa de este martes que la exportación de ganado en pie no está prohibida, pero aclaró que quienes quieran vender ganado listo para ser faenado tendrán que tener una autorización del gobierno.

“¿Por qué esta suspensión momentánea? El año pasado, y con este destino de faena inmediata, se exportaron 14.621 animales. En lo que va de este año se han exportado 22.711”, dijo Fratti en la conferencia de prensa y proyectó que, para fin de año, se alcanzará el doble de esta cifra.

El agro uruguayo cuestionó la decisión del gobierno (Revista Chacra)

Fratti agregó que en la industria frigorífica –que se ve perjudicada por las exportaciones de ganado en pie– tiene 1.030 trabajadores en seguro de paro. Seis empresas de este rubro están cerradas, detalló el funcionario del gobierno de Yamandú Orsi. Una de las explicaciones de esta crisis es que los frigoríficos están comprando ganado en pie a precios récord.

El ministro dijo que llevará su planteo al presidente de la República y al titular de Economía, Gabriel Oddone. En su exposición dejó planteada una pregunta: “¿Es de sentido común dejar a los obreros sin trabajo y a alguna empresa cerrada o esto se sigue permitiendo como está?”.

“Siempre estuve de acuerdo con la exportación en pie. Vino para quedarse, pero dije que no estaba dispuesto a dejar sin materia prima a la industria nacional. Estamos en un punto en el que hay que revisar. Más vale prevenir con tiempo que poner una curita”, señaló.

La decisión del gobierno uruguayo de suspender las exportaciones de ganado en pie para faena inmediata generó fuertes críticas en el sector productor uruguayo (REUTERS/Mariana Greif)

Fratti recordó que la suspensión momentánea concuerda con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. “Es momentáneo, no hay nada prohibido, y no es discriminatorio, dado que no es para un país determinado”, justificó el ministro.

Las críticas del sistema político a la decisión del gobierno continuaron.

Pedro Bordaberry, senador del opositor Partido Colorado, consideró que la explicación de Fratti fue “kirchnerista” y representa un “error mucho más grave de lo que parece”.

“Según él, constató que había mucha exportación de ganado en pie e industrias frigoríficas en problemas; entonces decidió intervenir en el mercado para ayudar a los frigoríficos (la mayoría brasileños) y prohibir la exportación”, escribió el senador en la red social X.

Para Bordaberry, la decisión implica que haya un “regulador del mercado”. “Así destruyeron los Kirchner Argentina; ¡qué irresponsable!”, consideró Bordaberry.

El agro uruguayo también criticó la medida. “Es una muy mala señal para el comercio el limitar las exportaciones a cualquier destino, pero aún más relevante, es la mala señal interna sobre el precio del ganado”, señalaron las gremiales agropecuarias en un comunicado conjunto. “Sorprende la medida, pero más sorprende la forma, la falta de claridad y seguridad en el manejo de políticas tan importantes para el país”, agrega el texto, firmado por la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Rural del Uruguay, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Federación Rural.